2026-06-22 14:03 夫子。旅食趣
晶粵軒烤鴨餐廳(桃園店)烤鴨桌邊片鴨秀
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嚴選約三公斤櫻桃鴨，鴨皮油亮酥脆、肉質軟嫩。
- 重點二：隨鴨附九層塔荷葉餅、蔥段、小黃瓜與甜麵醬。
- 重點三：桃園店位於南平路166號2F，提供桌邊片鴨秀。
晶粵軒烤鴨餐廳(桃園店)烤鴨，嚴選每隻重約3公斤的優質櫻桃鴨，油脂豐厚、肉質軟嫩，烤出來的鴨皮油亮酥脆。隨鴨附蔥段、小黃瓜、甜醬、麵醬 (可自行調出適合自己口味的甜麵醬) 與獨特的九層塔荷葉餅12片，餅皮帶有韌性，包著帶皮鴨肉、蔥段、小黃瓜與甜醬、麵醬，一起入口層次非常豐富。
隨鴨附蔥段、小黃瓜、甜醬、麵醬 (可自行調出適合自己口味的甜麵醬) 與獨特的九層塔荷葉餅12片。
九層塔荷葉餅皮帶有韌性，包著帶皮鴨肉、蔥段、小黃瓜與甜醬、麵醬，一起入口層次非常豐富。
晶粵軒烤鴨餐廳(桃園店)
地址：桃園市桃園區南平路166號2F
電話：03 3553555
精華 FAQ
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餐廳主打桌邊片鴨秀，選用每隻約三公斤的優質櫻桃鴨，經烤製後鴨皮油亮酥脆、鴨肉軟嫩多汁，吸引饕客品嚐。
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隨鴨附上蔥段、小黃瓜、甜醬、麵醬，還有獨特的九層塔荷葉餅十二片，可依喜好調出甜麵醬後包入鴨肉享用。
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桃園店地址為桃園市桃園區南平路166號2F，聯絡電話是03 3553555，方便想預約或前往用餐的顧客查詢。
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