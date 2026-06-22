6、7月甜點新品懶人包！一沐日甜甜圈、beard papa’s香橙泡芙、Krispy Kreme開心果流心一次看

夏天的快樂，有時候就是一顆甜甜圈、一顆泡芙就能拯救心情！6月甜點圈新品超熱鬧，Mister Donut首次攜手一沐日推出聯名甜甜圈，把艾草、蕎麥、糯米香茶、紅茶粉粿通通變成濃韻系甜點；beard papa’s則以「慵懶初夏」為靈感，帶來香橙生乳、青檸乳酪等清爽泡芙口味，還有可愛周邊磁鐵登場；Krispy Kreme也讓開心果控尖叫，年度人氣「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」回歸，流心、杜拜巧克力元素一次吃到。甜點控的6月，真的不能再只喝手搖了！

Mister Donut × 一沐日首度聯名！手搖飲控必吃草仔粿波堤

Mister Donut首次攜手一沐日，以「享受回甘日常」為靈感，將一沐日經典飲品與人氣配料變成甜甜圈，一口氣推出6款聯名新品。這次最大亮點就是把艾草、蕎麥、糯米香茶、紅茶粉粿等元素放進甜甜圈裡，從茶香、穀香到草仔粿的Ｑ彈口感，完全是手搖控會想立刻衝一波的夢幻組合。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中「逮丸奶茶波堤」以一沐日人氣飲品「逮丸奶茶」為發想，將艾草磨製成粉加入Ｑ彈波堤中，打造帶有淡雅清香的草仔粿波堤。剖半後擠上帶有米香與茶香的糯米香茶鮮奶油，外層再沾裹艾草可可風味醬，入口能吃到艾草香氣、茶香與奶油內餡交織出的回甘層次。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

「艾草紅豆波波隆尼」則走飽滿內餡路線，以鬆軟波波隆尼沾裹艾草可可風味醬，再注入拌入綿密紅豆的糯米香茶鮮奶油，最後撒上烘烤過的香脆蕎麥粒。紅豆、茶香、艾草與穀物脆感同時出現，吃起來比想像中更有記憶點。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了草仔粿系列，這次聯名也把一沐日熱門飲品「黃金蕎麥奶茶」變成甜甜圈。「粉粿蕎麥奶茶波堤」將草仔粿波堤剖半後，擠入帶有濃郁穀香的蕎麥鮮奶油，再放上經典配料紅茶粉粿，外層裹上蕎麥可可風味醬與蕎麥脆粒，打造Ｑ上加Ｑ的口感，根本像把手搖飲咬著吃。喜歡單純蕎麥香氣的人，可以鎖定「蕎麥脆脆波堤」與「蕎麥波堤」。「蕎麥脆脆波堤」以草仔粿波堤沾裹蕎麥可可風味醬後，再撒上烘烤蕎麥粒，吃得到穀香與酥脆口感；「蕎麥波堤」則是經典Ｑ彈波堤搭配蕎麥可可風味醬，簡單卻很適合蕎麥控。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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「蕎麥草仔粿波堤」也很適合選擇障礙者，左右半邊分別沾裹蕎麥可可風味醬與艾草可可風味醬，一顆就能吃到蕎麥濃郁穀香與艾草清香，算是這波聯名裡最能代表雙品牌特色的口味之一。

Mister Donut × 一沐日聯名甜甜圈自6月23日起期間限定販售，售完為止。6月23日至6月28日，購買一沐日聯名系列甜甜圈，可享買5送1、買6送2優惠；單筆消費凡購買聯名甜甜圈並搭配任一現做飲品，還可享套餐現折20元。

beard papa’s夏季泡芙登場！香橙、青檸酸甜不膩

不只甜甜圈，泡芙控也有新口味可以期待。beard papa’s以「慵懶初夏」為靈感，推出期間限定「香橙生乳泡芙」與延續販售的「青檸乳酪泡芙」，主打濕熱夏季也能輕鬆享受的清爽甜點。

圖片來源：品牌提供

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6月限定的「香橙生乳泡芙」以柳橙果餡融合細緻鮮奶油，再加入柳橙果粒，入口時能吃到酸甜果香與滑順奶香，清爽不厚重。咀嚼時還能感受到果粒帶來的自然果肉層次，像把午後陽光和微風包進泡芙裡，很適合不想吃太膩甜點的人。「青檸乳酪泡芙」則以經典卡士達醬為基底，加入特級檸檬餡與檸檬原汁，再融合鮮奶油與奶油起士，打造出綿密濃郁又帶清新酸香的檸檬奶香風味。咬下第一口先是明亮檸檬香氣，最後由卡士達與乳酪奶香收尾，甜度適中，夏天吃剛剛好。

圖片來源：品牌提供

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人氣限定派皮「蘋果派」也在6月驚喜回歸。層層千層派皮包覆香甜蘋果丁，烘烤後外層酥香、內餡濕潤香甜，同樣可搭配香草卡士達、青檸乳酪與香橙生乳三種內餡。

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另外，台北雙連概念店限定推出「迷你可頌三入組」，小巧可愛又好拍。迷你可頌本身帶有奶油香、微鹹香與麥香，可搭配香草卡士達、青檸乳酪、香橙生乳，或雙連概念店獨賣的開心果內餡，適合想小份量享受下午茶的人。

beard papa’s推出全新「PAPA造型磁鐵」，單筆消費滿199元，即可用99元加購。磁鐵共推出兩款造型，6月19日至6月30日為第一波「爺爺款」，7月1日至7月15日為第二波「泡芙款」，全台門市皆可加購





Krispy Kreme開心果回歸！杜拜巧克力元素也吃得到

開心果控也有好消息。Krispy Kreme年度人氣回歸檔期「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」登場，延續近年席捲甜點圈的開心果風潮，這次推出兩款期間限定新品，主打更濃郁的堅果香氣與更豐富的口感層次。「開心果流心雪球」將蓬鬆甜甜圈包裹滑順開心果流心卡士達，外層覆上雪白糖粉，咬下去能感受到柔軟圈體與濃郁流心內餡交融，是療癒感很強的一款。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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另一款「杜拜奢享開心果」則結合近年話題十足的杜拜巧克力元素，以濃郁開心果巧克力搭配酥脆卡達伊夫細絲，吃得到堅果香、巧克力香與酥脆口感，甜點控、開心果控都很難不心動。