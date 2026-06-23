台東「日日南島」九大路線暑假啟航 即刻預約享早鳥優惠

AI重點 文章重點整理： 重點一： 臺東推動「日日南島」九條暑期主題遊程，六月下旬至八月下旬陸續開團。

臺東推動「日日南島」九條暑期主題遊程，六月下旬至八月下旬陸續開團。 重點二： 行程涵蓋市區、南迴、海線與縱谷，以小團深度體驗台東南島文化。

行程涵蓋市區、南迴、海線與縱谷，以小團深度體驗台東南島文化。 重點三：6月30日前預約指定行程享兩人同行一人免費，名額有限額滿為止。

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東縣政府推動「日日南島」文化旅動計畫，日前宣布暑期九條主題遊程啟動及開放報名。記者會活動由夏威夷 Hula 舞揭開序幕，以輕柔舞姿展現南島文化熱情與生命力。現場設計「南島旅人心理測驗」，邀請觀眾找出自己屬於海洋派、文化派、美食派或微醺派旅人的旅遊路線。並結合南島文化展品、計畫影片及在地引路人分享，帶領貴賓搶先認識夏季登場的文化旅動路線。

本次遊程將於6月下旬至8月下旬陸續開團，費用依路線內容自1,680元至3,980元不等，實際金額以報名頁面公告為準，06/30前預約指定行程，可享「兩人同行一人免費」早鳥優惠，名額有限，額滿為止。

「日日南島」以「文化旅動」為核心，強調由在地引路人帶領旅人進入地方日常，透過人的故事、土地的記憶與生活的智慧，重新理解臺東的文化深度。共規劃四大主題區域、九條特色路線，涵蓋臺東市區、海線、縱谷與南迴地區。路線內容包含史前文化與南島航海、支架大洋舟體驗、部落走讀、山林獵人文化、野菜採集、古調吟唱、風土地酒、部落餐桌、小米文化與手作體驗，從城市、山林、海岸到餐桌，以不同角度理解文化底蘊。

▲「日日南島」以「文化旅動」為核心，強調由在地引路人帶領旅人進入地方日常。 圖：台東縣政府／提供

各路線採小團深度體驗模式，規劃4人或6人成團，上限約8-20人不等，多數遊程包含餐食、導覽、體驗材料、專屬南島引路人、保險；部分路線另提供指定地點交通接駁。今年遊程以四大區域展開～

市區｜南島啟航

從史前文化到海洋生活，展開城市裡的南島文化漫遊。透過南島航海導覽、航海桌遊與支架大洋舟體驗，理解「海洋是路，不是阻隔」的文化觀點，也能在夜間走進臺東市區酒吧，以風土地酒認識臺東另一種味道，地酒相關路線限18歲以上參加，提醒旅人，飲酒後請勿開車。

南迴｜文化引路

走入金崙、土坂、嘉蘭等南迴部落，在地引路人穿梭部落巷弄與山海之間，從祖靈文化、小米工藝到獵人的山林智慧，認識南迴獨特的人文風景。部分路線需依行程性質自行抵達集合點及穿著適合步行或山林活動的服裝。

海線｜海洋日常

以太平洋與東海岸生活為主軸，SUP、海岸走讀、野菜採集、營火古調與老屋頌缽體驗，感受海岸生活的節奏與智慧，體驗東海岸療癒時光。適合喜歡自然、飲食與文化體驗的旅人參與。

縱谷｜南島餐桌

從田野到餐桌，食物中認識土地。透過布農族小米歲時曆、Pasibutbut 八部合音、部落飯糰、風乾海魚與愛玉體驗，品味縱谷土地孕育的南島滋味。適合親子、文化旅人及喜愛飲食體驗的民眾參加。

臺東縣政府表示，「日日南島」是從生活出發的文化旅動實踐，透過前期共創、在地引路人培訓及路線試辦，發展更適合臺東的文化旅行模式。旅人可依交通習慣及行程安排，選擇最適合自己的文化旅動體驗。為維持體驗品質，各路線採限量小團制，並依天候、海象、場域及當日狀況彈性調整內容。參與合作的在地團隊逾二十組，涵蓋部落文化工作者、工藝職人、餐飲品牌、海洋教育團隊及青年返鄉創業者，組成一張橫跨山海的文化旅行網絡。

臺東縣政府指出，「日日南島」以旅行作為媒介，透過在地引路人陪伴，看見文化深度與多樣性，也讓文化傳承、地方產業和青年參與形成長期的合作關係，促進地方永續發展，邀請全國旅人一起走入臺東，尋找屬於自己的南島故事。

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