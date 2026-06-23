2026-06-23 09:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
嘉義FUN暑假水陸雙玩法 暑假來嘉玩翻天再抽Switch
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嘉義縣推動暑假水陸雙玩法，主打親子旅遊吸客。
- 重點二：芯浪國際滑板衝浪公園結合造浪、滑水道與戲水活動。
- 重點三：未滿18歲完成任務可集章上傳，抽Switch與禮券。
【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接暑假旅遊旺季，嘉義縣長翁章梁日前在「芯浪國際滑板衝浪公園」宣傳「嘉義 FUN 暑假 水陸雙玩法」系列活動，將打造今夏最受矚目的親子旅遊目的地。文化觀光局（簡稱文觀局）加碼推出《小小達人證書》，上傳至指定網站有機會抽中 Nintendo Switch 及多項精美禮券。
文觀局今年暑假串聯嘉義山海平原特色景點與體驗資源，包括農村採果、特色主題工廠、在地文化導覽、親子烘焙、DIY 手作課程及自然生態探索等，讓孩子能透過互動體驗學習新知，也讓家長在旅途中放慢步調、享受親子共遊時光。
「芯浪國際滑板衝浪公園」以「水」為核心，透過人工造浪技術打造穩定且安全的浪感環境，宣傳記者會邀請大小朋友戲水，更安排街舞培訓隊熱情開場炒熱氣氛，以及精采絕倫的衝浪秀，看得眾人目不轉睛，沉浸在海島度假的氛圍。
光禹董事長字維新說，水樂園內包括 AI 控制滑水道適合全年齡段遊玩，氛圍媲美馬爾地夫、峇里島，不用到國外，只要來嘉義就能享有度假感，結合「咩咩上樹萌寵樂園」，成為能安排一天的主題樂園遊程。而在嘉義的氣候、濕度條件下曬出來的膚色，也跟馬爾地夫相同。
此外，為增加暑期戲水玩法，「嘉藝點水道頭文創聚落」也將於07/11舉辦「水道頭玩水節」，特別規劃精彩的泡泡秀與氣球秀。消防局則有「小小消防員體驗」，讓孩子化身小小消防員認識消防安全知識；「小水滴大作戰」包含趣味闖關、水槍大戰與水球對決，現場也將結合園區店家推出多元體驗活動。
翁章梁指出，暑假是親子互動最好的時候，嘉義縣不斷推出各式親子旅遊體驗，山海區都有精心安排的活動，喚起大家暑假來嘉遊玩的慾望，共創難忘的假期與回憶。《小小達人證書》活動廣邀73家親子體驗店家共同合作，凡未滿18歲孩童只要至指定合作的親子體驗店家完成任務並蒐集集章證書，即可將證書照片上傳至指定網站參加抽獎。
更多親子旅遊資訊，請參閱「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，或「嘉義縣親子旅」官網。
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精華 FAQ
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此次主打「嘉義 FUN 暑假 水陸雙玩法」，結合水樂園、親子體驗與山海景點，鎖定家庭旅遊市場，打造暑期最適合親子同遊的目的地。
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園區以水為核心，運用人工造浪技術營造穩定浪感，並設有 AI 控制滑水道，適合各年齡層遊玩，營造近似海島度假的氛圍。
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未滿18歲孩童到合作店家完成任務並蒐集集章後，上傳證書照片到指定網站即可抽獎，獎品包括 Nintendo Switch 與多項精美禮券。