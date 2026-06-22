2026-06-22 13:32 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「淡江航海趣」只到7/12 把握時間！看魯夫與登千陽號
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：「2026淡江航海趣」自5月開展，結合航海王IP與淡江大橋景致吸客。
- 重點二：活動至07/12截止，千陽號、巨型魯夫與燈光秀成為主要亮點。
- 重點三：集章可兌換限定圓扇，並享商圈與飯店聯動優惠帶動暑期觀光。
【旅奇傳媒/編輯部報導】由新北市政府觀光旅遊局主辦的「2026淡江航海趣」活動，自5月中旬於淡水「金色水岸」盛大啟航以來，憑藉全球知名 IP《航海王》（ONE PIECE）的超強魅力與全新通車的「淡江大橋」壯麗海景，短短不到一個月已吸引數萬名動漫迷與各地遊客湧入朝聖！
提醒全臺夥伴們，這場熱血的航海冒險僅持續至07/12（日），展期已正式進入後半段倒數，還沒登上「千陽號」甲板、與「魯夫」合照或參與尋寶的朋友，務必把握最後關鍵檔期，呼朋引伴前來朝聖！
「2026淡江航海趣」為行銷「淡江大橋通車」的歷史里程碑，將淡水「金色水岸打」造成故事中的「新航道」，傳遞冒險與夥伴情誼。
開展至今，受到許多粉絲對裝置的熱烈迴響，包含展區中最受矚目的巨大主燈「千陽號」，結合氣膜藝術與鋼構技術打造，如氣候允許每日13:00-20:30開放登上甲板，一邊感受《航海王》的冒險氛圍，一邊遠眺淡江大橋的宏偉景緻。
每晚18:00-20:30，每半小時將展演一次，結合光束與煙霧特效的「啟航燈光秀」。以及首次在臺曝光的6.5公尺高「巨型二檔魯夫」，18:15-20:15的每小時15分及45分，也會進行精彩的燈光展演。
還有，5公尺高的「喬巴」、「電話蟲」等人氣裝置，所有裝置每晚皆亮燈至22:00，持續點亮整個淡水河畔。夜景魅力十足，已成為今夏北臺灣火紅的免門票打卡聖地之一。
為了讓遊客深度探索在地商圈，活動限定的 AR「電子集章」尋寶趣正熱烈進行中。只要跟著「尋寶地圖」，使用電子集章網頁的掃描器，掃描淡水、八里隱藏的專屬 QR Code 收集圖章，集滿6個即可至官方認證兌換處兌換限量版《航海王》特製圓扇（每人每日限兌換1把，共5款，數量所剩不多送完為止）。
此外，「八里福朋喜來登酒店」6月至07/12也特別加碼推出週二~週四及週六「航海趣聯動早餐優惠」，只要憑「集章活動限量圓扇」，即可享受飯店澎湃百匯早餐「兩人同行一人免費」；憑「集章畫面」也能同步享有淡水及八里商圈最低9折、合作旅宿最低8折起等多重好康，成功帶動地方暑期經濟。
新北市觀光旅遊局建議，活動期間為避免周邊交通壅塞，前來朝聖、尋寶的遊客，請多加利用大眾運輸工具前往。更多詳細活動與商圈優惠訊息，請至「新北市觀光旅遊網」查詢。
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精華 FAQ
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活動自5月中旬在淡水金色水岸展開，展期目前進入後半段，官方提醒僅持續至07/12（日），想登千陽號或與魯夫合照的民眾要把握最後時間。
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展區亮點包括可登甲板的巨大主燈千陽號、首次在臺曝光的6.5公尺高巨型二檔魯夫，以及喬巴、電話蟲等裝置，晚間還有燈光秀與夜景可欣賞。
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遊客可依尋寶地圖掃描淡水、八里隱藏QR Code集章，集滿6個可換限量圓扇；持圓扇還能享飯店早餐買一送一及商圈、旅宿折扣優惠。