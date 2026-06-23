2026-06-23 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
走進台版亞馬遜！台南雙春濱海遊憩區木棧道完工 解鎖濱海生態秘境
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文章重點整理：
- 重點一：台南雙春濱海遊憩區南側木棧道整建完工，串聯南北步道形成1.8公里環狀動線。
- 重點二：園區保有紅樹林濕地生態，招潮蟹、彈塗魚與水鳥棲息，具環教與觀光價值。
- 重點三：工程投入約2600萬元，改善潮汐淹水與老舊設施，增設休憩平台及解說牌。
【旅奇傳媒/編輯部報導】位於台南市北門區的「雙春濱海遊憩區」，擁有豐富的紅樹林生態、濕地景觀及濱海森林資源，其中蜿蜒於紅樹林間的木棧道更有「台版亞馬遜」美譽，深受遊客喜愛。台南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）近年持續推動園區設施優化，今年南側木棧道整建工程全面完工，並於6月驗收通過，南北兩側步道系統串聯，打造完整1.8公里環狀遊憩動線，讓遊客能更深入探索雙春獨特的生態景觀與自然魅力。
台南市長黃偉哲表示，「雙春濱海遊憩區」是台南重要的生態旅遊景點，園區內保有完整的紅樹林濕地生態系，棲息著招潮蟹、彈塗魚及多樣水鳥生物，兼具環境教育與生態觀光價值。此次木棧道全面升級完成後，不僅提升遊憩品質與安全性，更讓遊客能以更舒適的方式親近自然，進行生態觀察，感受宛如穿梭水上森林的特殊景觀，進一步帶動北門濱海觀光發展。
觀旅局林國華局長表示，本次工程總經費約2千6百萬元，分三年執行，逐步針對南側紅樹林棧道進行改善，更新老舊棧道面板，並考量潮汐特性及長期使用需求，將部分棧道抬升及優化結構設計，有效改善漲潮期間步道易受潮淹水情形，提升通行安全與設施耐久性。同時增設林間休憩平台、休憩座椅及生態解說牌，讓民眾可更舒適順暢的遊園、駐足賞景，感受雙春豐富的生態資源與自然景觀。
觀光旅遊局表示，探索完雙春濱海遊憩區後，還可順道造訪南鯤鯓代天府、北門遊客中心、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田、將軍漁港、扇形鹽田及七股鹽山等知名景點，體驗台南濱海風光及在地特色海鮮美食。更多旅遊資訊，請至「台南旅遊網」查詢。
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精華 FAQ
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此次整建完成後，南北兩側步道正式串聯，形成完整1.8公里環狀遊憩動線，讓遊客可更順暢地穿梭紅樹林間，近距離欣賞濕地與濱海森林景觀。
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因木棧道蜿蜒於紅樹林間，景觀宛如水上森林，因此有台版亞馬遜之稱。園區內可見招潮蟹、彈塗魚與多樣水鳥，生態資源相當豐富。
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工程總經費約2600萬元，分三年推動，包含更新老舊面板、抬升部分棧道、優化結構，並增設休憩平台、座椅與生態解說牌，以提升安全與舒適度。