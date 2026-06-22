2026-06-22 11:21 舌尖上的旅人 Eric Hsu
暑假不用出遠門！台北凱撒攜春一枝推「清涼住房」 水果冰棒、啤酒暢飲超夯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北凱撒推清涼一夏住房專案，結合春一枝水果冰棒打造避暑體驗。
- 重點二：早鳥6月30日前訂房每晚3599元起，入住可獲冰棒券與飲品券。
- 重點三：另推微醺饗宴桌席，每桌11888元起，主打啤酒暢飲與升級料理。
暑假旅遊旺季開跑，台北凱撒大飯店推出全新「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案，攜手水果冰棒品牌「春一枝」合作，將台灣水果風味融入旅宿體驗，更加碼祭出「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案，從冰涼甜點、特色飲品到夏日宴席，一站打造城市避暑新玩法。
「清涼一夏 饗住凱撒」住房專案即日起至8月31日開放預訂，6月30日前完成訂房，早鳥優惠每晚3599元起，入住期限至9月13日，適用精緻客房、悠遊客房及綺幻客房。入住指定專案，依房型人數免費送水果冰棒兌換券。
台北凱撒大飯店每房加贈Drink Bar飲品兌換券，白天可享用由「星巴克咖啡服務」提供的咖啡飲品，在綠意空間中放慢步調。入住期間可免費享用Checkers自助餐廳豐盛早餐，連續入住2晚以上，再加贈Checkers自助晚餐。
全新「沁涼一夏 微醺饗宴」桌席專案，即日起至9月30日開放預訂，每桌11888元起+10%。預訂即享台灣啤酒無限暢飲，或主廚精選佳餚升級禮遇2選1。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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住房專案主打「清涼一夏 饗住凱撒」，結合春一枝水果冰棒、Drink Bar飲品與星巴克咖啡服務，入住還可享早餐，連住兩晚另送晚餐。
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專案即日起至8月31日開放預訂，6月30日前完成訂房可享早鳥價每晚3599元起，入住期限則延長至9月13日，適用多種客房。
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「沁涼一夏 微醺饗宴」即日起至9月30日開放預訂，每桌11888元起加10%，可享台灣啤酒無限暢飲，或二選一升級主廚精選佳餚。
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