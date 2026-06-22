戴上秒變高空睡美人！挑選搭飛機眼罩5大方法 讓妳在飛行途中睡出好心情

AI重點 文章重點整理： 重點一： 選擇3D立體凹槽眼罩，避免壓迫眼睛與妝容。

選擇3D立體凹槽眼罩，避免壓迫眼睛與妝容。 重點二： 真絲或蠶絲材質更柔滑，適合乾燥機艙使用。

真絲或蠶絲材質更柔滑，適合乾燥機艙使用。 重點三：寬版可調頭帶與鼻翼防漏光設計能提升遮光穩定。

編輯/鄭欣宜撰文

每次滿心期待地踏上出國渡假的旅程，是不是都幻想自己能像歐美名模一樣，在飛機上優雅地睡個美容覺，下飛機時依然光彩照人？但現實往往是，當妳好不容易調好坐姿準備入睡，隔壁的直男突然打開閱讀燈，或是前面的大叔猛地拉開遮陽板，那道刺眼的強光瞬間把妳的睡意砸得粉碎。

在機艙睡不好、搞得下飛機時黑眼圈掉到肚臍眼總不是辦法。想要在飛機維持高質感的休息時光，一條厲害的「飛機眼罩」就是妳的防禦武器。今天幫大家搜羅了挑選神級眼罩的4大心機指南，幫妳用幽默又有條理的方式挑對命定款。快放口袋，下次出國旅遊大膽把主導權抓回自己手上，高空倒頭就睡不是夢！

請認準立體3D凹槽設計

很多女孩隨手在生活百貨買的那種扁平式眼罩，戴上去之後可能會壓住眼睛，不僅不舒服，妳只要眨個眼，精心畫好的眼妝和睫毛膏就會瞬間糊成熊貓眼。

所以要選帶有「3D立體凹槽」的款式。這種眼罩在眼睛周圍做了一圈溫柔的凸起，給妳的眼皮和睫毛留出獨立空間。不管妳在裡面怎麼眨眼、睫毛多長，都不會蹭到眼罩本體，下飛機時依然能頂著漂亮的妝容登場。

請入手天然真絲材質

機艙裡的空氣比較乾燥，如果這時候還用粗糙的人造纖維或棉麻眼罩在臉上摩擦，簡直是不利美容。

請選購真絲（尤其是蠶絲）材質的眼罩。真絲滑順柔軟，戴上去的瞬間就像被溫柔的雲朵包裹住，細膩的幸福感直接拉滿。

請選擇寬版或可調節式頭帶

有些眼罩是用那種細細的鬆緊帶，戴久了不僅耳朵痛得像被緊箍咒勒住，而且只要妳在座位上稍微調整一下睡姿，眼罩立刻位移到頭頂當髮帶，失去遮光效果。

建議選擇後方是寬版設計、或者是可以自由調節鬆緊度的魔鬼氈款式。這樣不會壓迫到妳漂亮的髮型，更能確保妳不管怎麼歪頭側睡，眼罩都能穩穩地在臉上站崗。

就算只是短途搭飛機，也要準備好眼罩和睡枕，讓自己想休息就能休息。圖/123RF圖庫

注意鼻翼的防漏光剪裁

很多眼罩明明看起來很大片，但一戴上去，鼻翼兩側還是狂漏光，那道光線直接照進眼底，無法讓人放鬆。

這時候就要考驗「鼻翼剪裁」的小心機了。有些優質眼罩會在鼻子周圍設計一塊軟軟的防漏光雙層布，把這個物理通道堵住，就算外面烈日當空，妳的眼底依然是極夜模式。

旅行的意義不僅僅是抵達目的地，沿途的那些小細節和休息品質，都是讓我們在旅途中維持美貌與好心情的養分。

生活再忙碌，也別在睡覺這件事上將就。除了一張好看的機票，今晚就去挑一條合眼緣的神級眼罩帶回家吧。

把主導權抓回自己手上，從好好對待自己開始，把原本疲憊的長途飛行，細心灌溉成充滿儀式感的空中休息時間！

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