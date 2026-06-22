2026-06-22 09:33 享民頭條
戴上秒變高空睡美人！挑選搭飛機眼罩5大方法 讓妳在飛行途中睡出好心情
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：選擇3D立體凹槽眼罩，避免壓迫眼睛與妝容。
- 重點二：真絲或蠶絲材質更柔滑，適合乾燥機艙使用。
- 重點三：寬版可調頭帶與鼻翼防漏光設計能提升遮光穩定。
編輯/鄭欣宜撰文
每次滿心期待地踏上出國渡假的旅程，是不是都幻想自己能像歐美名模一樣，在飛機上優雅地睡個美容覺，下飛機時依然光彩照人？但現實往往是，當妳好不容易調好坐姿準備入睡，隔壁的直男突然打開閱讀燈，或是前面的大叔猛地拉開遮陽板，那道刺眼的強光瞬間把妳的睡意砸得粉碎。
在機艙睡不好、搞得下飛機時黑眼圈掉到肚臍眼總不是辦法。想要在飛機維持高質感的休息時光，一條厲害的「飛機眼罩」就是妳的防禦武器。今天幫大家搜羅了挑選神級眼罩的4大心機指南，幫妳用幽默又有條理的方式挑對命定款。快放口袋，下次出國旅遊大膽把主導權抓回自己手上，高空倒頭就睡不是夢！
請認準立體3D凹槽設計
很多女孩隨手在生活百貨買的那種扁平式眼罩，戴上去之後可能會壓住眼睛，不僅不舒服，妳只要眨個眼，精心畫好的眼妝和睫毛膏就會瞬間糊成熊貓眼。
所以要選帶有「3D立體凹槽」的款式。這種眼罩在眼睛周圍做了一圈溫柔的凸起，給妳的眼皮和睫毛留出獨立空間。不管妳在裡面怎麼眨眼、睫毛多長，都不會蹭到眼罩本體，下飛機時依然能頂著漂亮的妝容登場。
請入手天然真絲材質
機艙裡的空氣比較乾燥，如果這時候還用粗糙的人造纖維或棉麻眼罩在臉上摩擦，簡直是不利美容。
請選購真絲（尤其是蠶絲）材質的眼罩。真絲滑順柔軟，戴上去的瞬間就像被溫柔的雲朵包裹住，細膩的幸福感直接拉滿。
請選擇寬版或可調節式頭帶
有些眼罩是用那種細細的鬆緊帶，戴久了不僅耳朵痛得像被緊箍咒勒住，而且只要妳在座位上稍微調整一下睡姿，眼罩立刻位移到頭頂當髮帶，失去遮光效果。
建議選擇後方是寬版設計、或者是可以自由調節鬆緊度的魔鬼氈款式。這樣不會壓迫到妳漂亮的髮型，更能確保妳不管怎麼歪頭側睡，眼罩都能穩穩地在臉上站崗。
注意鼻翼的防漏光剪裁
很多眼罩明明看起來很大片，但一戴上去，鼻翼兩側還是狂漏光，那道光線直接照進眼底，無法讓人放鬆。
這時候就要考驗「鼻翼剪裁」的小心機了。有些優質眼罩會在鼻子周圍設計一塊軟軟的防漏光雙層布，把這個物理通道堵住，就算外面烈日當空，妳的眼底依然是極夜模式。
旅行的意義不僅僅是抵達目的地，沿途的那些小細節和休息品質，都是讓我們在旅途中維持美貌與好心情的養分。
生活再忙碌，也別在睡覺這件事上將就。除了一張好看的機票，今晚就去挑一條合眼緣的神級眼罩帶回家吧。
把主導權抓回自己手上，從好好對待自己開始，把原本疲憊的長途飛行，細心灌溉成充滿儀式感的空中休息時間！
精華 FAQ
-
因為3D凹槽能讓眼皮與睫毛保有空間，不易壓到眼睛，也能減少眼妝和睫毛膏被磨花的情況，讓睡眠更舒適，下機時也比較能維持完整妝容。
-
真絲尤其是蠶絲，觸感滑順柔軟，對乾燥機艙中的肌膚較友善，戴起來較不刺激臉部摩擦，能提升長途飛行時的舒適感與放鬆度。
-
除了材質，還要看頭帶是否寬版或可調節，避免勒耳與移位；鼻翼處也要有防漏光剪裁，才能有效阻擋縫隙光線，確保睡眠品質。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數