漸層西西里咖啡怎麼調製？黃金比例配方不私藏公開

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西西里咖啡的黃金比例約為檸檬汁、糖漿、冰塊與濃縮咖啡1:1.5:4:3。

西西里咖啡的黃金比例約為檸檬汁、糖漿、冰塊與濃縮咖啡1:1.5:4:3。 重點二： 先將檸檬汁與糖漿拌勻，再加滿冰塊，最後緩慢倒入咖啡形成漸層。

先將檸檬汁與糖漿拌勻，再加滿冰塊，最後緩慢倒入咖啡形成漸層。 重點三：可用檸檬片、薄荷葉與合適玻璃杯提升視覺感，雪克法則能增添綿密泡沫。

編輯/鄭欣宜撰文

悶熱的夏天又到了，每天下午那股昏昏欲睡的厭世感是不是又準時報到？這時候如果能來一杯酸甜清爽、帶著夢幻漸層的西西里咖啡，或許能夠救贖靈魂。最近這款兼具視覺與視覺衝擊的檸檬咖啡在社群上瘋狂洗版，每張照片都美得像在拍雜誌封面。別再頂著大太陽去外面咖啡廳排隊了，今天就來當自己的專屬吧台女神，準備好妳的漂亮玻璃杯，把這杯美顏指數破表的視覺系飲品搬回家。

想調製出不苦澀、不酸過頭，還能拍出完美分層的黃金比例西西里咖啡，其實藏著幾個成功的關鍵密碼。跟著以下這幾個步驟，一起在家優雅開張私人午茶時光。

1.黃金比例配方

想要一杯好喝到流眼淚的西西里咖啡，比例就是一切。請記住這個終極公式：新鮮檸檬汁、微甜的糖漿、冰塊、以及濃郁的濃縮咖啡，它們的體積比例大約是1比1.5比4比3。如果家裡沒有咖啡機，也可以用市售的無糖冷萃咖啡或深焙黑咖啡來代替。檸檬汁一定要現榨的才會有迷人的柑橘精油香氣，用市售濃縮還原汁的味道可是會一秒打回原形喔。

2.利用密度差異調製夢幻漸層感

網美咖啡最重要的就是那層讓人忍不住先拿手機拍十張的漸層感。這個視覺魔術的原理其實是利用「密度差異」。

首先，在玻璃杯倒進現榨檸檬汁和果糖，用長匙徹底攪拌均勻，接著把冰塊加到滿杯，這時候冰塊就是阻擋液體混和的無形防線。最後一步，請把濃縮咖啡順著冰塊的表面，極度溫柔、緩慢地倒進去。妳會看見咖啡在透明的冰塊間緩慢渲染開來，漂亮的雙色漸層直接在眼前誕生。

3.升級視覺系必備的頂級拍照道具

既然要做視覺系飲品，裝飾就不能馬虎。在倒完咖啡後，請切一片薄薄的黃檸檬片，輕巧地漂浮在咖啡奶泡上，或者豪邁地卡在杯口。如果想要更有文青感，可以去陽台摘一片洗乾淨的綠色薄荷葉放上去，綠色、黃色與咖啡色的撞色搭配，讓妳的咖啡顏值瞬間飆升，隨手拍一張限時動態都能引來朋友圈瘋狂點讚。

4.搖滾雪克杯的綿密氣泡小心機

如果妳追求的是像便利商店或手搖飲店那種帶有細緻泡沫的口感，那妳一定要試試「雪克法」。把檸檬汁、糖漿、咖啡和冰塊通通丟進雪克杯（或者任何有蓋子的密封隨行杯）裡，拿出妳重訓和做有氧運動的意志力，用力搖晃十秒鐘。倒出來的咖啡會帶著一層像黑啤酒般絲滑綿密的琥珀色氣泡，不僅口感變得溫潤順口，還能中和掉咖啡本身的苦澀感。

也可以用濾掛咖啡淬取咖啡液，拿來泡西西里咖啡。圖/123RF圖庫

5.挑選杯子也是一門學問

想要營造出慵懶的居家度假感，盛裝的器皿直接決定了整張照片的成敗。請收起家裡那些厚重的馬克杯，換上清透的富士山杯、帶有法式復古雕花的玻璃杯，或者是現在最流行的雙層耐熱玻璃杯。當陽光透過窗簾灑在杯身上的冷冽水滴與漸層咖啡上，那一瞬間的精緻感，就是妳犒賞自己辛勞工作、用心體驗生活的最美證明。

生活偶爾需要一點儀式感，來幫枯燥的日常注入新鮮的靈魂。這杯親手調製的西西里咖啡，不只滿足了妳挑剔的味蕾，更用滿滿的視覺美感療癒了緊繃的心情。背起漂亮包包出門逛街固然快樂，但偶爾在專屬自己的午後，聽著喜歡的音樂，端著一杯比咖啡廳還厲害的自製飲品，妳就是最懂過生活的時髦精。

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