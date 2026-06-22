日本本州最北端也有媽祖?! 青森下北半島秘境大解密

AI重點 文章重點整理： 重點一： 青森下北半島不只海景絕美，還有供奉媽祖的神社信仰。

青森下北半島不只海景絕美，還有供奉媽祖的神社信仰。 重點二： 大間崎可看最北端地標、吃大間黑鮪魚並領抵達證書。

大間崎可看最北端地標、吃大間黑鮪魚並領抵達證書。 重點三：佛浦奇岩海岸與兩家溫泉飯店，適合自駕深度旅遊。

【旅奇傳媒/日本部報導】說到日本青森，許多人腦海中浮現的往往是鮮甜的蘋果與熱鬧的「睡魔祭」，但隨著赴日自由行與自駕遊的盛行，越來越多台灣旅客開始尋找遠離喧囂的深度秘境。

位於本州最北端的青森縣「下北半島」，不僅擁有令人驚嘆的海岸絕景與頂級海鮮，竟然還有台灣人最熟悉的「媽祖」信仰，絕對值得排入下一次的日本之旅。

▲供奉於「大間稻荷神社」內的「天妃樣」，是守護漁民海上平安的重要信仰。 圖：向日遊／提供

在日本的神社裡遇見媽祖，是非常難得且特別的體驗。位於下北半島大間崎的「大間稻荷神社」內，特別供奉著守護討海人的「天妃樣」，也就是我們熟知的媽祖。這尊神像自江戶時代流傳至今，每年夏天當地還會舉辦盛大的「天妃樣行列」遶境活動，巧妙連結了台日兩地的海洋信仰，讓遠道而來的台灣旅客倍感親切。

▲來到「大間崎」必拍的「黑鮪魚一本釣」雕像與「本州最北端」紀念碑。 圖：向日遊／提供

來到本州最北端的「大間崎」，不僅能與「本州最北端」紀念碑以及」黑鮪魚一本釣」雕像打卡拍照，還能購買專屬的《大間崎抵達證書》做為珍貴的紀念。

這裡同時也是頂級「大間黑鮪魚」的故鄉，推薦老饕們一定要前往在地人氣名店「浜壽司」，品嚐產地直送、鮮度爆表的大間黑鮪魚料理，享受入口即化的豐富油脂與極致鮮甜。

飽餐一頓後，絕不能錯過被指定為日本國家名勝與天然紀念物的「佛浦」。這片長約2公里的白色奇岩海岸，是由2000萬年前海底火山噴發的凝灰岩，經長年海浪侵蝕而成。巨石錯落有致，並被賦予如來首、五百羅漢等佛名，宛如人間淨土。除了在展望台眺望，更推薦搭乘觀光遊覽船，從海面上近距離感受大自然鬼斧神工的震撼。

▲（左）「龜之井飯店 青森馬門」和式客房；（右）「陸奧格蘭飯店」標準雙床房。 圖：向日遊／提供

針對自由行與自駕旅客，優質的住宿是洗去旅途疲憊的關鍵。推薦位於下北半島中心都市陸奧市的「陸奧格蘭飯店」，全館共有92間客房，地理位置優越且附設深受好評的「斗南溫泉」，是周遊各景點的絕佳據點。

若想體驗歷史悠久的名湯，則可選擇位於野邊地町的「龜之井飯店 青森馬門」，全館共73間客房，提供舒適的「馬門溫泉」與在地當季精緻美食，為這趟充滿驚喜的秘境之旅畫下最放鬆的完美句點。

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