2026-06-21 15:16 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「台南國華街阿信芒果冰」國華街美食，只要花費NT44元即可享用新鮮愛文芒果冰。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南國華街阿信芒果冰主打愛文芒果牛奶冰，定價親民。
- 重點二：招牌芒果冰原價四十九元，回收垃圾可退五元變四十四元。
- 重點三：店面位於遊客聚集的國華街，日式木質裝潢與招牌相當吸睛。
位在熱鬧國華街上外頭扛棒很顯眼。
炎熱夏天就是要大舕消暑的冰品，季節性限定芒果冰就是最為吸睛，這「台南國華街阿信芒果冰」地處在遊客聚集的國華街上，小高發現老闆是位年輕小伙子，我猜應該是創辦人阿信本人吧！店家主打超高CP值的創意冰品，有招牌愛文芒果牛奶冰、草莓冰及荔枝冰等，小高購買招牌愛文芒果冰來享用，品嚐完覺得還可以定價親民，因便宜值得推薦給您品嚐。
木質裝潢外觀看起來很有日式氣息，大大芒果冰廣告招牌超級吸睛。
吧台上有放置菜單供顧客點餐參考，有4種手拿杯子冰品供顧客來挑選。
這裡最獨特是這回收垃圾還可退5元。
這是招牌愛文芒果牛奶冰49元，只要把這垃圾回收退5元因此是44元。
這招牌芒果牛奶冰有愛文芒果、冰淇淋、芒果汁及糖水等，這愛文芒果切的超級小塊，冰淇淋是採用小美冰淇淋，整體口感清涼消暑不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「台南國華街阿信芒果冰」銷售空間很日式真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：台南國華街阿信芒果冰
地址：700臺南市中西區淺草里國華街三段17-1號
營業時間:週一～週五13:00–19:00、週六、日12:00–19:30
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
-
店家主打的招牌是愛文芒果牛奶冰，另外也有草莓冰、荔枝冰等選項。文章作者實際品嚐後，認為口感清涼消暑，價格也相當親民。
-
招牌愛文芒果牛奶冰原價四十九元，因為店家提供回收垃圾退五元的機制，實際支付後等於只要四十四元，讓整體消費更便宜。
-
店家位於台南中西區國華街三段，屬於遊客聚集熱點，外觀有木質日式風格，扛棒與芒果冰廣告都很醒目，店內氛圍也被形容很舒服。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數