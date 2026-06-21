2026-06-21 13:53 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「Suntree山棲」新店報報!!!!!知名的老宅咖啡廳新店面，專門銷售肉桂捲門市。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Suntree山棲於國華街開設肉桂捲外帶專門店。
- 重點二：新店承接舊址裝潢，木質日式外觀十分醒目。
- 重點三：店內主打五款風味，米歇爾科茲可可捲受推薦。
位在國華街巷弄裡木質店面外觀很顯眼。
「山棲」是看到脆友分享收入口袋名單中，「Suntree山棲」這品牌是甜點工作室起家，於2022年在國華街開啟實體店面，又在2026年6月16日，隔條街創立這間肉桂捲外帶店，這店面原本是「愛玉味AIYUWAY」所在地，因店家結束營業「山棲」接手繼續經營，小高觀察菜單，這裡主要賣肉桂捲和其他口味的麵包，小高就購買可可捲回家享用，品嚐完覺得很美味定價偏高些，值得樂天小高推薦給您品嚐。
這店面完全承接「愛玉味AIYUWAY」的裝潢，外觀木質裝修充滿日式沈穩的氣息。
店面外有放置菜單供顧客點餐參考，這裡總共有5種口味供顧客挑選。
「山棲」。有別於內用店僅固定販售單一經典款「黑糖肉桂捲」，外帶專門店研發了 5 款全新風味：黑糖核桃肉桂捲：使用自煮肉桂糖醬，濃度比內用店更高，是重度肉桂控的必點首選。鹽之花焦糖肉桂捲：將山棲招牌的鹽之花焦糖醬融入肉桂，呈現鹹甜交織的鹹精緻層次。奶油乳霜肉桂捲：鬆軟的麵包體鋪上特製奶油乳霜，口感滑順且整體風味更加清爽不膩。米歇爾科茲可可捲：專為怕肉桂味的朋友設計！完全不含肉桂，使用純粹濃郁的米歇爾高檔可可，苦甜適中。杜拜巧克力可可捲：每日限量販售！結合時下最紅的杜拜巧克力，飽滿的開
小高就外帶米歇爾柯茲可可捲180元。
這是使用法國頂級米歇爾柯茲巧克力製作的麵包，吃起來苦甜交融的風味超好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「Suntree山棲」銷售空間很日式超舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價偏高些,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：Suntree山棲外帶店
地址：台南市中西區國華街三段39號（與巷弄內的內用老宅店分開）
營業時間:13:30 - 17:00（每日販售狀況與正式營運日請鎖定 山棲官方 Instagram 公告）
電話:無
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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這次新開的是肉桂捲外帶專門店，地點在台南市中西區國華街三段39號，與原本巷弄內的內用老宅店分開營運，主要提供外帶甜點。
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外帶店共推出五款品項，包括黑糖核桃、鹽之花焦糖、奶油乳霜、米歇爾科茲可可捲與杜拜巧克力可可捲，風味更多元，適合不同口味顧客。
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作者實際購買米歇爾科茲可可捲，認為苦甜交融、口感美味，雖然定價偏高，但店內空間舒適、服務親切，因此整體給予高度推薦。
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