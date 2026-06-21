2026-06-21 11:32 舌尖上的旅人 Eric Hsu
從義大利白鱘魚子醬到澳洲黑松露 文華「Bencotto」夏季新菜打造精緻義式饗宴
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文華東方Bencotto推出夏季義式新菜，由義籍主廚馬利歐掌勺。
- 重點二：菜單結合白鱘魚子醬、日本和牛、黑松露與台灣當季風土食材。
- 重點三：另推至八月底黑松露單點饗宴，主打鳥巢麵與爐烤鴨胸。
夏日義式饗宴登場！台北文華東方酒店「Bencotto」即日起推出全新夏季菜單，由義籍主廚馬利歐‧奎達（Mario Quarta）掌勺，嚴選義大利白鱘魚子醬、日本和牛、黑松露等食材，結合義大利南北飲食文化與台灣當季風土，打造充滿夏日氣息的義式佳餚。
夏季限定套餐包含4道式套餐3280元+10%、5道式套餐3780元+10%，同步推出多款夏季單點佳餚，每道900元起+10%。主廚推薦料理包括「淡菜佐義大利白鱘魚子醬、佩科里諾乳酪、海葡萄、蠶豆」、「雞肉麵餃、黑松露、煙燻奶油、檸檬、雞高湯」、「炭烤F1和牛紐約客」、「花枝鑲櫛瓜」等，完美展現義式料理的與層次堆疊魅力。
前菜「生紅蝦、布拉塔乳酪、羅勒、番茄、柚子胡椒」以義大利經典生海鮮料理為靈感，選用鮮甜彈嫩的紅蝦，搭配濃郁滑順的布拉塔乳酪、番茄與羅勒，再以柚子胡椒增添清亮辛香，交織出清爽風味。
「淡菜佐義大利白鱘魚子醬、佩科里諾乳酪、海葡萄、蠶豆」將海洋鮮味與義大利傳統元素融合，淡菜簡單川燙保留自然鮮甜，搭配佩科里諾乳酪、奶油與檸檬汁，佐以珍貴白鱘魚子醬及爽脆海葡萄。
主食必嚐「雞肉麵餃、黑松露、煙燻奶油、檸檬、雞高湯」演繹北義皮埃蒙特經典手工麵餃「Plin」。主廚以煙燻奶油拌炒麵餃，搭配以雞骨與蔬菜長時間熬製的澄清雞高湯，加入糖漬檸檬絲與黑松露香氣。另道主菜「炭烤F1和牛紐約客、青花筍、咖啡醬、黑蒜、牛肉汁」嚴選日本和牛紐約客，以炭火烹調保留肉汁與脂香，搭配青花筍清甜口感，再以融合番茄、蘑菇與咖啡焙香的特製醬汁提味。
招牌「花枝鑲櫛瓜、胡蘿蔔、松子、紅蔥頭、黑橄欖、海鮮醬汁」取材自拿坡里傳統鑲餡透抽料理，將花枝填入多種蔬菜內餡後烘烤，搭配黑橄欖醬汁與海鮮醬汁，並融入台灣小吃元素，以酥炸花枝腳增添口感層次，呈現跨越地域的義式創意。
Bencotto同步推出期間限定「餐桌上的鑽石」黑松露單點饗宴，即日起至8月31日。精選澳洲冬季黑松露入饌，搭配水波蛋、手工鳥巢麵、義大利燉飯、義式披薩及爐烤鴨胸等食材。
高人氣「手工鳥巢麵、奶油、36個月熟成帕瑪森乳酪」以彈潤麵體搭配濃郁奶油乳酪香氣，再刨上新鮮黑松露，散發堅果般香氣；另道「爐烤鴨胸、慢燉紅蔥頭、塊根芹泥、瑪薩拉醬汁」以炭火烘托鴨胸油脂香氣，融合黑松露獨特風味。
精華 FAQ
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由義籍主廚馬利歐‧奎達掌勺，菜色以義大利南北飲食文化為基礎，結合白鱘魚子醬、日本和牛、黑松露與台灣當季食材，呈現精緻夏日義式饗宴。
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夏季限定套餐分為四道式3280元加10%與五道式3780元加10%，單點每道900元起加10%。亮點包括淡菜配白鱘魚子醬、雞肉麵餃黑松露和炭烤F1和牛等。
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黑松露單點饗宴即日起至8月31日，精選澳洲冬季黑松露入菜。主打手工鳥巢麵、奶油與36個月帕瑪森，以及爐烤鴨胸、慢燉紅蔥頭和瑪薩拉醬汁。
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