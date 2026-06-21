2026-06-21 11:17 舌尖上的旅人 Eric Hsu
晶華軒夏季菜單登場！台北晶華以粵菜工藝演繹盛夏海味饗宴
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晶華軒推夏季粵菜新菜單，主打當令海鮮與台灣食材融合。
- 重點二：麻醬炆黃花膠、堂弄過橋象拔蚌等菜色展現創意工藝。
- 重點三：甜品與多道冷熱菜同步上桌，呈現盛夏海味宴饗。
迎接盛夏到來，台北晶華酒店「晶華軒」推出全新夏季菜單，以當令海鮮結合台灣在地食材，打造全新創意的季節佳餚。從高雄百年芝麻工藝入饌的「麻醬炆黃花膠」、桌邊沖湯演繹的「堂弄過橋象拔蚌」，到低溫慢燉12小時的「醬滷澳洲黑金鮑」，樣樣都精彩。
招牌「麻醬炆黃花膠」，主廚選用膠質豐盈、口感柔潤的黃魚花膠，以雞高湯細火煨煮入味，搭配高雄大樹鄉百年冷榨芝麻工藝製成的特製芝麻醬汁，入口香濃卻不膩口。有趣的是，更巧妙融入日式麵食元素，建議先品嚐花膠的鮮美風味，再將芝麻醬汁拌入長崎烏龍冷麵享用，「一菜兩吃」創造多層次食感。
另道「堂弄過橋象拔蚌」以香港經典料理為靈感，精選加拿大象拔蚌入菜，搭配以龍蝦熬製而成的橘紅高湯，專人桌邊服務更吸睛，當滾燙湯汁將象拔蚌瞬間燙至2分熟，保留爽脆彈嫩與天然鮮甜，佐以手切油條，美味再升級。
最能展現粵菜慢工細活精神的「醬滷澳洲黑金鮑」，選用每顆約500至600克、歷經8年養成的澳洲黑金鮑魚，以雞腳、豬皮、冰糖醬油等食材熬製升級版滷水，低溫舒肥12小時，讓醬香與膠質充分融合，入口彈牙濃郁，散發深厚餘韻。「糟香法國藍龍蝦」以傳統糟滷技法結合法國藍龍蝦，搭配紹興酒晶凍呈現，酒香與海味交織，展現粵式冷菜的清雅風味。
除了珍稀海鮮外，晶華軒也將台灣土地滋味融入粵菜，以「鹹魚土魷蒸肉餅」為代表，將廣東經典家常菜為基礎，加入澎湖土魷與彰化馬蹄丁，讓鹹香海味與肉香交融；另道「紅油浸宜蘭粉蛤」選用宜蘭野生粉蛤、現點現做，以粵式紅油襯托海鮮鮮甜；「酸椒箭筍」挑選花蓮原住民箭筍，手工處理以自製酸菜泡椒水發酵熟成。
其他像是「避風塘炒瀨尿蝦」、融合季節野菜與膠質口感的「野菜拌甲魚裙」、以金銀蒜凸顯海味鮮甜的「金銀蒜蒸馬祖淡菜」，以及酸香微辣的「泡椒肥腸田雞煲」，都讓老饕大飽口福。
甜品推薦「生磨杏仁滑豆腐」以傳統生磨工法製作，搭配水蜜桃糖水，絲滑清雅；「自製蜂蜜龜苓膏」經2天兩2熬煮，融入小農蜂蜜，入口清涼回甘；「芝麻流沙煎堆仔」結合高雄有機芝麻與鹹蛋黃流沙內餡，外酥內爆漿。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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本次夏季菜單以粵菜技法為基礎，結合當令海鮮與台灣在地食材，並加入桌邊服務、舒肥慢燉與冷菜工藝，呈現兼具創意與季節感的精緻饗宴。
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招牌菜包括麻醬炆黃花膠、堂弄過橋象拔蚌、醬滷澳洲黑金鮑與糟香法國藍龍蝦，分別展現芝麻香、湯品鮮味、滷水功夫與冷菜清雅風格。
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甜品有生磨杏仁滑豆腐、自製蜂蜜龜苓膏與芝麻流沙煎堆仔，分別主打滑順清雅、清涼回甘與外酥內爆漿口感，為整套餐點收尾。
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