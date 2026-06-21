2026-06-21 10:44 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「田麵匠」Google擁有916則評論獲得4.6顆星，多位資深廚師共同創立文青風麵食店。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：田麵匠位於台南中西區，2022年11月開幕營業。
- 重點二：店面由多位資深餐飲主廚共同創立，主打麵食與滷味。
- 重點三：老宅打造復古文青空間，餐點親民且獲高評價。
「田麵匠」是網路評價好才專程前來用餐，店家於2022年11月開幕對外營業，據說店家的創辨人，是數名餐飲集團主廚共同創立的，店面就位在知名的「永記虱目魚丸」隔壁（小高分享過），來到店面才知道是間美美的麵店，老宅店面有設置一、二層用餐空間，店家把空間打造成復古文青的氣息，觀察菜單，這裡有賣麵食類、水餃類、小菜類、湯類及滷味等，小高就點麵食和滷味來填飽肚子，品嚐完覺得很美味定價親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店面外觀看起來很簡約真舒適。
這一樓開放式用餐空間環境高雅舒服，靠牆處有設置個人式座位區，入口處有擺放菜單供客人自取。
入口處有放置料理兼服務吧台，吧台上有擺放各式滷味參考。
這是二樓開放式用餐空間，座位數很多燈光明亮，裡頭裝潢就網美店超舒適。
店面後頭是店家專屬料理廚房。
這張是店家點菜單供人直接畫選，菜色有麵食類、水餃類、小菜類、湯類及滷味等。
小高就點肉麻麵（意麵）65元、肉燥蒸蛋40元及滷味50元等。
這盤是滷味50元，這些滷味是基本款整體口感入味好吃。
這碗是肉燥蒸蛋40元。
這肉燥蒸蛋很滑嫩開胃真好吃。
這碗是肉麻麵（意麵）65元。
這碗意麵有添加肉燥、麻醬、油蔥酥、肉片、青菜及蔥花等。
這意麵香氣濃郁很軟Ｑ非常好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「田麵匠」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：田麵匠
地址： 70046臺南市中西區永華里開山路82號
營業時間:11:00–14:30, 17:00–20:00（週一公休）
電話: 06-223-8229
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
-
店面是老宅改造的一、二樓空間，整體走復古文青路線，燈光明亮且座位寬敞，環境給人高雅舒服、很適合用餐的感受。
-
菜單涵蓋麵食類、水餃類、小菜類、湯類與滷味等，選擇多元。文中實際品嚐了肉麻麵、肉燥蒸蛋與滷味，整體評價都不錯。
-
作者認為店內氣氛溫馨舒適，服務親切，餐點口味有水準且定價親民，因此給出高度推薦，適合想吃平價美味麵食的讀者前往。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數