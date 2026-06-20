2026-06-20 22:58 卡娃思 / 開心趴趴走
內灣老街高人氣少鹽、少油、無味精健康養生粽《鵝姐野薑花粽》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鵝姐野薑花粽主打少鹽少油無味精的健康養生訴求。
- 重點二：內灣老街人氣伴手禮，常受竹科園區企業團購青睞。
- 重點三：共有五種口味，其中兩款為隱藏版養生粽可選。
端午節吃粽子，沒有吃到粽子，好像就不算過節。懶得做粽子時，挑挑市面上高人氣好口碑的健康養生粽，吃吃應景，過節也可以簡簡單單的。
端午節前幾週住在竹東，新竹內灣老街人氣很旺的【鵝姐野薑花粽】，是今年想吃也想送禮的第一選擇，還專陳去呢！
人氣很旺的「鵝姐野薑花粽」，是內灣老街的人氣伴手禮，特色和製作上的幾個堅持，贏得口碑和顧客信賴💕
- 古早味和養生食材的作法，向來是竹科園區企業團購的首選，每顆粽子都是少鹽、少油、無味精，低鹽低脂，吃多也不會膩。
- 特色：粽子小、無味精、低油脂、不沾醬、好消化、不脹氣。修正了三層肉、焢肉，改瘦肉，降低油脂、熱量，是暨傳統又創新的完全符合現代消費者的養生健康之需要。
- 堅持在「品質、衛生、健康、包裝突破」上有所堅持，口碑贏得顧客信賴，鵝姐野薑花粽是內灣有名氣的「伴手禮」
- 有葷有素的粽子可選：一共有五種口味，其中有二個是隱藏版的養生粽。
- 連絡方式：03-5849105
- 連絡地址：新竹縣橫山鄉 內灣村中正路39號。
第一次吃鵝姐野薑花粽在2023年，粽子是米粒是粒粒分明的北部粽，吃過後不會胃酸不舒服，也沒有脹氣！招牌的野薑花粽和三米粽，大小是一般粽子的一半，吃來身體沒負擔，卻也飽足感十足。今年買了四種口味，每一種的口味都喜歡吃。鹹菜豬肉餡的閒情意粽，鹹度剛剛好，吃的時候鹹菜的香味很夠，松阪豬粽不油膩的口感在雜糧米的包覆下，一口咬下有米香帶著肉香的香氣，非常的美味喲！
精華 FAQ
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因為它強調少鹽、少油、無味精，並以低脂、好消化、不脹氣為特色，改用瘦肉降低油脂與熱量，符合現代人重視健康飲食的需求。
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鵝姐野薑花粽是內灣老街的人氣伴手禮，靠著品質、衛生、健康與包裝上的堅持累積好評，也成為竹科園區企業團購的常見選項。
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店家共有五種口味，其中包含兩款隱藏版養生粽，地址在新竹縣橫山鄉內灣村中正路39號，聯絡電話是03-5849105，方便預訂或送禮。
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