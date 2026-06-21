台北午後約會新名單！法式瑪德蓮專門店、質感咖啡藝文空間把日常變浪漫

台北大安區最近又多了兩個讓人想立刻存進口袋名單的新去處！一間是藏身永康街巷弄、主打法式瑪德蓮的「Maison Vanille法式瑪德蓮專門店」，把香草、奶油與台灣風土揉進一枚小巧甜點裡；另一間則是位於忠孝敦化一帶的全新咖啡空間「bru」，以自家烘焙咖啡、在地選品與藝術展覽，打造可以喝咖啡、看作品、交換靈感的質感場域。想找午後約會地點、姊妹下午茶，或只是想替自己的日常加一點浪漫感，這兩間新店都很值得安排。

1. Maison Vanille法式瑪德蓮專門店：永康街巷弄裡的法式甜點香氣

走進台北永康街巷弄，空氣裡悄悄飄出香草與奶油的溫柔氣息，這裡正是全新開幕的「Maison Vanille法式瑪德蓮專門店」。品牌由主廚 Hugo Ravier 與 Maxime、Jaime、Rogan 四位創辦人共同打造，以法式瑪德蓮作為起點，將法國甜點工藝與台灣在地風土結合，讓一枚小小甜點也能吃出記憶感。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：女子漾編輯拍攝

Maison Vanille 的品牌名稱很浪漫，“Maison” 在法文中意指「家」，也代表職人工坊與傳承；“Vanille” 則是甜點師眼中的「黑金」香草女王。對品牌來說，瑪德蓮不只是甜點，而是一種能喚醒情感的味覺記憶，就像法國文學中常被提到的「普魯斯特效應」，一口甜點、一縷香氣，就能把人帶回某段柔軟時光。

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15種瑪德蓮風味登場，從香草到鹹味都吃得到

Maison Vanille 共推出 6 大系列、15 種瑪德蓮風味，包含香草核心、經典蛋糕與甜點、花果香、茶香、巧克力，以及讓人眼睛一亮的鹹風味系列。其中最能代表品牌精神的，是「經典原味 Classic」。主廚 Hugo 在南投埔里發現台灣香草後，將其融入瑪德蓮之中，讓甜點帶有乾淨、溫柔又細膩的香氣。外層覆上香草糖霜，入口能吃到奶油香、濕潤蛋糕體與香草尾韻，是最純粹的法式日常。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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品牌限定款「Maison Vanille」則更像進階版香草控夢幻逸品，集結台灣南投埔里、馬達加斯加、大溪地與印尼四大產地香草，上層覆蓋香草甘納許，內層還藏有酥脆香草餅乾，香氣層次更豐富，也更有精品甜點感。想吃台灣味，可以試試「琥珀地瓜布蕾 Brûlée」。靈感來自台灣熱炒店的拔絲地瓜，把地瓜甜香、黑芝麻、肉桂與焦糖氣息融入瑪德蓮，吃起來溫暖濃郁，很有記憶點。

圖片來源：品牌提供

更特別的是，Maison Vanille 也大膽推出法國少見的「鹹風味瑪德蓮」。像是加入鹹甜爆米花元素的「週末晚上」，或結合明太子、松露等食材的創意風味，都讓瑪德蓮跳脫傳統甜點框架，變得更有驚喜感。對吃膩一般甜點的人來說，這系列很適合第一波朝聖。

圖片來源：品牌提供

不只瑪德蓮，還有法式傳統甜點 Flan，除了瑪德蓮，Maison Vanille 也推出三款法國傳統甜點 Flan。Flan 由濃郁蛋奶內餡與酥脆塔皮組成，口感介於布丁、卡士達與烤布蕾之間，滑順中帶著奶香與烘烤焦香。品牌延續「極致簡約」概念，不以繁複裝飾取勝，而是讓奶油、蛋奶、堅果與烘焙香氣成為主角。搭配一杯咖啡或茶，很適合安排成午後甜點時光。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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店家資訊

Maison Vanille法式瑪德蓮專門店



地點：台北永康街巷弄

主打：法式瑪德蓮、法式傳統甜點 Flan

推薦品項：經典原味 Classic、品牌限定 Maison Vanille、琥珀地瓜布蕾 Brûlée、提拉米蘇、金元寶、鹹風味瑪德蓮

提醒：詳細地址、營業時間與品項供應，建議依品牌官方公告為準。



2. BRU：忠孝敦化旁的咖啡、選品與藝術交流空間

如果說 Maison Vanille 是永康街的法式甜點浪漫，那位於大安區安和路巷弄裡的「BRU」，則是另一種更中性、更自由的質感日常。BRU 是咖啡廳，但不只想當咖啡廳。這裡提供自家烘焙精品咖啡、手工甜點、台灣在地選茶與精釀啤酒，也不定期與藝術家、創作者合作，讓空間本身變成一個持續流動的交流場域。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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BRU 的名稱靈感來自 “brew”，象徵咖啡風味的萃取，也象徵靈感慢慢醞釀。比起裝潢強烈、拍照感很重的咖啡廳，BRU 選擇打造更低調、性別中立、不搶戲的空間風格，把舞台留給進入店裡的人、作品與物件。在這裡，一杯咖啡不只是提神，而是一個讓人慢下來的理由。你可以自己帶著電腦獨處，也可以和朋友聊創作、聊工作、聊生活，甚至在喝咖啡的過程裡，注意到牆上的作品、杯具的手感，或某個原本被忽略的生活細節。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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咖啡之外，也是一座小型藝文現場

BRU 的特色在於，它不是一次性打卡咖啡廳，而是會隨著不同合作持續變化的空間。店內選品邏輯強調高品質、親民且具風格，不論是咖啡豆、甜點、茶葉、精釀啤酒，或藝術作品，都希望讓每一次造訪都有新發現。目前空間中展出的是台灣當代藝術新銳郭秉恩的作品。郭秉恩 1997 年生於高雄，近年在台灣當代藝術圈受到關注，曾獲「陳啟川造型獎」首獎，也入選「中國信託當代繪畫獎」與文化部「ART TAIPEI 臺北國際藝術博覽會-MIT新人特區」代表藝術家。

圖片來源：品牌提供

這次在 BRU 展出的作品，延伸他對顏色、五感、圖像、塊狀與時間的探索。展覽沒有傳統的展覽論述，而是透過聲音、對話與觀看經驗，讓觀者用自己的方式感受作品。對喜歡咖啡廳、也喜歡藝文展覽的人來說，BRU 很適合安排成「喝一杯順便看展」的輕鬆行程。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

台北午後新選擇：一間吃甜點，一間喝靈感

這兩間新店剛好呈現台北大安區不同的生活切面。Maison Vanille 把法式瑪德蓮變成日常裡可以親近的浪漫，從香草、奶油到台灣地瓜、馬告、鹹甜爆米花，每一口都像重新打開味覺記憶；BRU 則把咖啡、在地選品與藝術放進同一個空間，讓一杯咖啡的時間，也能變成一次感官探索。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

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想要甜一點的午後，就去永康街找 Maison Vanille；想要安靜喝咖啡、看作品、換一點靈感，就把 BRU 排進大安區散步路線。台北的日常有時不需要太盛大，一枚瑪德蓮、一杯咖啡，就很剛好。

BRU



地址：台北市大安區安和路一段21巷7號1樓

營業時間：8:00am－18:30pm

展出期間：即日起至 6/28

入場方式：低消一杯飲品，無需預約，營業時間內可欣賞

Instagram：@brutaipei

主打：自家烘焙精品咖啡、甜點、台灣在地選茶、精釀啤酒、藝術展覽與選品空間