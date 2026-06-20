2026-06-20 15:05 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「唐唐鍋燒冰果室」新店報報!!!!!同時可享用冰品和鍋燒的復古文青店。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：唐唐鍋燒冰果室位於台南東區林森路巷弄內，外觀復古又醒目。
- 重點二：店內主打冰品、鍋燒、飲品與點心，兼具文青網美風格。
- 重點三：綜合鮮果冰用料新鮮，價格140元，獲得作者正面推薦。
位在林森路巷弄裡透天外觀很顯眼。
「唐唐鍋燒冰果室」是看到脆友分享收入口袋名單中，店家是2025年初開幕的復古風冰果室，小高就利用平日時段前來品嚐，原來店家位在小高分享過「慶發當歸鴨麵線」的隔壁，從店外觀看直覺就是一間網美店，觀察菜單，這裡有賣冰品、鍋燒、飲品及點心等，因應節氣就點一碗冰品來享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
店面外觀有點日式復古氣息真舒服。
一樓用餐空間整體氛圍標準的網美店，店面後頭有設置服務結帳櫃檯，吧台一旁冰箱裡有冷飲供參考。
牆面有期間限定的菜單供顧客參考。
吧台裡是年輕老闆本人掌廚中。
這張是店家菜單供顧客直接畫選，菜色有冰品、鍋燒、飲品及點心等。
小高就點綜合鮮果冰140元。
這水果冰表面鋪上6種新鮮水果切塊，大概有芒果、芭樂、西瓜、葡萄、奇異果及鳳梨等，再淋上煉乳來增加風味。
這些水果都是很新鮮又甜好吃。
這滿滿剉冰裡頭沒有藏著其他食材，剉冰甜度適中清涼不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「唐唐鍋燒冰果室」用餐空間很文青真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：唐唐鍋燒冰果室
地址：701025臺南市東區中西里林森路二段101巷5號
營業時間:11:30–19:00（週三、四公休）
電話:06-208-0483
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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這家店位於台南市東區中西里林森路二段101巷5號，藏身巷弄透天厝外觀相當顯眼，附近還緊鄰作者先前介紹過的慶發當歸鴨麵線。
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店內菜單包含冰品、鍋燒、飲品及點心等多樣品項，能同時滿足想吃甜品與正餐的客人，適合不同時段前往用餐。
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作者點了綜合鮮果冰，內含多種新鮮水果並淋上煉乳，認為水果新鮮又甜，剉冰清涼順口，整體口感有水準且140元價格合理。
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