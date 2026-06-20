2026-06-20 15:01 Suru
Chill吃抹茶戚風！桃園露營風咖啡廳「WEBBERHOOD COFFEE」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：WEBBERHOOD COFFEE自2018年開業，藏身桃園社區大樓一樓。
- 重點二：店內主打咖啡、手沖、鹹食甜點，抹茶戚風價格親民。
- 重點三：露營風空間氛圍很chill，熟客常與老闆互動寒暄。
2018年開業的WEBBERHOOD COFFEE，藏在社區大樓一樓，店內有咖啡、有手沖，也有鹹食和甜食，甜食還有價格可親的抹茶戚風，加上露營風的內用空間，整體氛圍很chill，首次造訪留下很好印象～
WEBBERHOOD的店名是老闆名字Webber加上neighborhood的結合，造訪時不時看到些熟客來和老闆寒暄、帶包店家烘焙的咖啡豆，氣氛十分歡樂～
為抹茶戚風而來，蛋糕本體份量不小，加上抹茶鮮奶油點綴後上桌；戚風體鬆軟，抹茶鮮奶油抹而不膩，整體搭配起來是份很舒服的抹茶點心～
飲品也有水準，冰迷彩是拿鐵加上一份抹茶，上桌後有漂亮分層，味道上彼此也不會打架，是喝到少數挺喜歡抹茶咖啡。
《WEBBERHOOD COFFEE ROASTERS》
📍 地址：桃園市桃園區龍岡里國強一街172號1樓
☎️ 電話：0905-476-826
🕛 營業時間：一到三1000～1900；六日1100～1800
❌ 公休日：星期四、五
精華 FAQ
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店址在桃園市桃園區龍岡里國國強一街172號1樓，藏身社區大樓內。店內採露營風設計，整體氛圍輕鬆自在，讓人一進門就能感受到很chill的感覺。
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店內提供咖啡、手沖、鹹食與甜食，其中最受注意的是價格親民的抹茶戚風。蛋糕份量不小，搭配抹茶鮮奶油後口感鬆軟順口，是很舒服的抹茶系點心。
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飲品表現也獲得好評，像冰迷彩將拿鐵與抹茶結合，外觀有分層，味道卻不打架。加上常有熟客來訪、與老闆寒暄，整體感受熱鬧又放鬆。
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