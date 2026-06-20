2026-06-20 11:30 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜中西區。「可口蔥油抓餅」國華街美食，Google擁有492則評論獲得4.8顆星 ，網路爆紅獨特內餡蔥抓餅。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：可口蔥油抓餅位於台南國華街二段，店面醒目好找。
- 重點二：主打鮮蚵、櫛瓜、烏魚子等浮誇內餡抓餅引發話題。
- 重點三：基本款與九層塔蛋都受好評，份量足且價格合理。
位在國華街上外頭有掛扛棒很顯眼。
「可口蔥油抓餅」是網路評價好才順便前來購買，店家就位在旅客聚集國華街上，主打吸睛的浮誇內餡蔥抓餅，竟然是把鮮蚵、櫛瓜及烏魚子作為內餡，因此噱頭在網路變成一間名店，觀察菜單，這裡主要賣不同風味蔥抓餅供選擇，小高就點基本款蔥抓餅來享用，品嚐完覺得很美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
黃色系門面很顯眼不容易錯過。
檯面上有擺放菜單供顧客點餐參考，菜色主要有蔥抓餅類和飲品類，令我眼花撩亂是這蔥抓餅組合性。
店裡頭是年輕老闆本人負責掌廚中，店裡頭看起來環境相當整潔。
小高就點蔥抓餅35元與蔥抓餅＋九層塔蛋55元。
這是蔥抓餅35元。
這蔥抓餅份量很多定價合理範圍，抓餅焦香酥脆很紮實好吃。
這是蔥抓餅＋九層塔蛋55元。
這九層蛋蔥抓餅裡頭滿滿九層塔，九層味道濃郁很紮實很好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「可口蔥油抓餅」銷售空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理範圍,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：可口蔥油抓餅
地址：700臺南市中西區府前里國華街二段121號
營業時間:12:00–19:30（週二公休）
電話: 0989-179-902
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
文章標籤：
精華 FAQ
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因為店家位在遊客聚集的國華街，又以鮮蚵、櫛瓜、烏魚子等浮誇內餡抓餅作為主打，話題性十足，因而在網路上累積高評價與曝光度。
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文中提到店內由年輕老闆親自掌廚，整體環境看起來相當整潔舒服，服務也被形容為親切，讓人對整體消費感受留下不錯印象。
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作者點了35元的原味蔥抓餅與55元的九層塔蛋抓餅，認為份量充足、口感焦香酥脆，九層塔風味濃郁，整體美味且定價合理。
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