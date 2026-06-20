2026-06-20 10:39 Mei-wen Wang
冬山河生態綠舟
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：冬山河生態綠舟位於冬山火車站旁，步行即可順遊園區。
- 重點二：園區有森之脈景觀橋、樹屋與神秘水道，景致多元。
- 重點三：五月造訪氣溫偏熱，園內樹蔭與涼風成為最佳避暑元素。
拜訪冬山火車站旁的冬山河生態綠舟。
臨時起意的宜蘭周末小旅行，度過精彩的一日，周日從Check out瓏山林蘇澳，搭乘電聯車來到冬山，車站受理行李寄放，當日晚上六點前需取件。我們一身輕鬆的沿著架高鐵軌下方的陰涼空間前進，此時即將正午，陽光正熾，而此處涼風陣陣，幾座水泥山丘鋪上人工草皮，並做成圓弧滑梯，孩子們笑聲連連。脫鞋踩上人工草皮，怎麼會這麼舒服！站上水泥土丘，感受舒服閒適氛圍，覺得冬山的涼風更美好了。
抵達冬山車站。
車站旁的裝置藝術。
架高鐵軌下方的空間，設做幾處遊戲區。
脫鞋踩上人工草皮，怎麼會這麼舒服！
小孩子們在此遊玩嬉戲。
氣氛閒適，陣陣涼風舒爽。
花田。
向日葵。
還很瘦的波波草。
上回拜訪冬山河生態綠舟，是從車站這裡的側門進入，中午十二點是午休時間，上回剛好趕上，這回完美錯過。我們順著指標前往正門，河道彎曲倒映綠樹與藍天，錯過捷徑而欣賞到好景致。正門處可自行操作機器買票(代幣)，由工作人員蓋手章後可多次進出。冬山河生態綠舟(森林公園)佔地大約為16公頃，視野相當寬闊，此處是冬山河中上游處，景點多處，散步路徑多樣，遊客多聚集在入口處附近，園區裡有地廣人稀之感。走上橫跨冬山河的「森之脈」景觀人行橋，一側是遼闊水景山景，另一側則是火車鐵軌橋，鐵軌橋色澤略有斑駁，火車經過鐵軌震動，帶來時代浪漫感，不管經過的是火車新款或舊款。鐵軌橋上熱鬧，今日河面上也常有小艇經過，多為以雙腳踩動的人力小艇。人力遊湖感覺有趣，但當時太陽威力太強，行走園區還能撐傘，踩動小艇時撐傘感覺不妥，於是我們繼續步行參觀這裡。經過神秘水道，隨意進入森林小徑，抵達可觀景的樹屋。再隨意找條路徑往上走，抵達從高處俯瞰鐵道的制高點，此處亦可由遊艇碼頭處走階梯上來。首回拜訪是十一月，散步覺得涼爽舒適，五月拜訪已有燥熱之感，還好園區樹木蔥鬱，樹木是最好的降溫劑。
遇到側門午休，因此遇到這段好景致。
感謝園區設有飲水機，冰水正適合今天。
走上「森之脈」景觀人行橋，一側是遼闊水景山景。
另一側是色澤斑駁的火車鐵軌橋。
橋上有幾處鏤空。
水面上有數艘人力小艇。
神秘水道。
森林小徑通往樹屋景觀台。
園區另一處至高處，景致是鐵軌接連冬山火車站。
水景與綠意，冬山河生態綠舟是極好的散步處。
冬山河生態綠舟
地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路二段172號
電話： 03 959 1314
精華 FAQ
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可先搭電聯車到冬山站，再從車站步行前往園區，順路欣賞鐵軌下的遊戲區與周邊景致，行李也可先寄放車站後再輕鬆遊玩。
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文中提到森之脈景觀人行橋、神秘水道、森林小徑、樹屋觀景台與高處俯瞰鐵道的制高點，能同時看見水景、山景與火車。
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作者認為園區視野寬闊、散步路徑多樣，雖然五月較熱，但樹木茂密能降溫，加上涼風、飲水機與河岸景色，整體非常舒適。
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