2026-06-20 09:55 舌尖上的旅人 Eric Hsu
世足美食戰開打！必勝客火山起司比薩半價、百威限定啤酒打造最強應援組
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：必勝客推出世足觀賽組合，首度販售百威FIFA限定版啤酒。
- 重點二：即日起至8月31日可加購啤酒，單罐41元、一手239元。
- 重點三：PK雙饗卡會員享火山起司比薩半價與限量周邊加碼。
迎接2026世足賽盛事，必勝客打造「必勝觀賽組合」，首度引進百威FIFA限定版啤酒，推出限定加購優惠，搭配足球周邊應援好禮，讓球迷享受最佳觀賽樂趣。
必勝客限時販售百威FIFA限定版330mL啤酒，即日起至8月31日，球迷點餐取餐可加購，單罐特價價41元，原價48元、一手優惠價239元，原價288元，一次備齊香濃比薩與沁涼啤酒，迎接每場精彩賽事。
為替球迷加碼應援，PK雙饗卡APP會員加購百威啤酒330mL，可獲得「冰藏起司塔2入98元優惠券」，原價118元。此外，7月19日前於指定門市加購整手百威啤酒，更有機會免費獲得「百威限定足球零錢包」及「百威球衣抱枕」等限量周邊，讓觀賽不只享受美食，也能收藏賽事紀念品。
必勝客同步推出PK雙饗卡APP會員限定優惠，招牌「火山起司大比薩」限時半價，最低357元起可享受濃郁起司爆餡滋味。「火山起司比薩」加入多款起司打造熔岩般流瀉的視覺效果，每一口都濃郁牽絲。活動期間，任一火山起司大比薩皆享半價優惠，球迷可依照支持隊伍選擇特色口味，像是日本隊應援的「丸勝和風章魚燒」、韓國隊人氣「韓風醬烤雪花牛」、地主國美式風味「費城牛肉起司」，以及法國隊球迷不能錯過的「法式海陸盛宴」。
※提醒您：飲酒過量，有礙健康！
精華 FAQ
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必勝客主打「必勝觀賽組合」，包含百威FIFA限定版啤酒加購、PK雙饗卡會員專屬優惠，以及火山起司大比薩半價活動，讓球迷能一次備齊餐點與應援好物。
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這款330mL啤酒即日起至8月31日限時販售，球迷點餐取餐可加購，單罐特價41元，原價48元；一手優惠價239元，原價288元，適合觀賽分享。
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會員加購百威啤酒330mL，可得冰藏起司塔2入98元優惠券；7月19日前在指定門市加購整手啤酒，還有機會免費拿到百威限定足球零錢包與球衣抱枕等限量周邊。
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