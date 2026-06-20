2026-06-20 09:40 舌尖上的旅人 Eric Hsu
盛夏吃粵菜正當時！士林萬麗軒端出秘製滷水鵝 TEA LAB港點下午茶登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：萬麗軒推出潮州滷水鵝系列，主打秘製老滷慢火浸煮。
- 重點二：TEA LAB週末限定港點雙人下午茶，集結十一道點心與茶品。
- 重點三：士林萬麗限時販售618餐飲通用券，最高約享六八折優惠。
盛夏腳步將近，台北士林萬麗酒店以潮州滷味與港式飲茶文化為靈感，館內「萬麗軒」推出全新潮州滷水系列，搭配TEA LAB茶坊週末限定「茶坊港點雙人下午茶」，從午後品茗到晚間聚餐，帶領饕客感受粵式飲食魅力。
萬麗軒以經典潮州滷味為主題，打造「潮州滷水鵝系列」，主廚嚴選雲林白羅曼鵝，搭配10多種辛香料與中藥材熬製的秘製老滷，以慢火浸煮工法讓滷香充分滲入肉質，呈現潮州滷味特有的醇厚香氣與甘潤尾韻。
招牌菜色包含「滷水鵝肉片」、「滷水鵝翅」、「滷鵝血拼豆腐」等，從細嫩鵝肉、入味鵝翅到吸附滷汁精華的豆腐與鵝血，每道460元起。
TEA LAB茶坊同步推出週末限定「茶坊港點雙人下午茶」，每套1780元+10%，每週六、日下午2點半至4點半供應，套餐集結11道經典港點與雙人茶品，從蒸點到茶飲一次滿足。
好康再加碼，士林萬麗推出限時3天「618快閃餐飲通用券」，6月18日至6月20日限量販售，消費者可用750元購入市價1100元餐飲通用券，最高享約68折優惠，使用期限至10月31日止。
餐飲通用券適用館內多元餐飲體驗，包括「士林廚房 Shihlin Kitchen」平日早餐及假日午茶吃到飽、「萬麗軒中餐廳」平日招牌窯烤片皮鴨2吃4人饗宴，以及TEA LAB茶坊週末港點雙人下午茶。其中，片皮鴨4人套餐與港點下午茶可使用2張通用券兌換。
精華 FAQ
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萬麗軒以潮州滷味為主題，嚴選雲林白羅曼鵝，搭配十多種辛香料與中藥材熬成老滷，再以慢火浸煮，讓鵝肉呈現濃郁滷香與甘潤尾韻。
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TEA LAB茶坊推出週末限定港點雙人下午茶，每套1780元加一成，於每週六、日下午兩點半至四點半供應，內容包含十一道經典港點與雙人茶品。
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通用券於6月18日至6月20日限量販售，750元可買到市價1100元券，約享68折，使用至10月31日止，可用於早餐、午茶、片皮鴨與港點下午茶等。
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