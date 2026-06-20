2026-06-20 18:30 巧比。針線包
遲來，總比不到好：一場被老天爺改寫的首爾海外驚魂記
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：原訂首爾行程因女兒急病而臨時取消，改以陪伴就醫為先。
- 重點二：家人緊急返家送醫，經手術與四十八小時觀察後終於平安出院。
- 重點三：作者感嘆旅程可重排，孩子需要時父母陪伴才是最重要的事。
遲來，總比不到好。
原本今晚這個時候，我應該身處首爾街頭XX洞的某家燒肉店，大口喝酒、大口吃肉、大啖泡菜的。
這個時候啊，就算事前安排再完善準備的規劃，再詳細的旅遊景點行程，也比不上老天爺撰寫的腳本；我們只能保持「一切都是最好的安排」心態，笑看眼前一切。
週二由南部盡速趕回來，一路上隨時和老婆保持聯繫了解情況，進到醫院手術室外憂心等候，再轉進全院最後的一間病房，整整48個小時術後觀察，經醫生確認可以出院，才終於放下一顆懸掛的心，平安返家休養。
本來以為女兒肚子痛，只是一般的腸胃炎，小兒科醫生觸診後嚴肅的說：「趕快去醫院進一步檢查，不要掛號直接去急診室。」啊，完全沒預期病情居然這麼嚴重呢。
感謝天公伯保佑疼愛，真心愛護我們一家人。若是如期出國，在人生地不熟的海外發病，無法想像言語不通而需要醫護的情況，手足無措的我反而讓孩子受苦。
至於隨伺在床邊的我，除了耐心安慰開導，還要化身小李子的隨從身分，小祖宗用氣音吩咐和手勢下指令，拔拔只能遵命辦事。
這時候我只想到：
首爾還在，燒肉店也不會跑掉，錯過的旅程可以重新安排。
但孩子需要父母的時候，沒有任何事比待在她身邊更迫切。
平安無事，才是最重要的。
精華 FAQ
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因為女兒突然肚子痛，經小兒科醫生判斷並非單純腸胃炎，而是需要立即進一步檢查與急診處置，家人因此緊急取消出國，改以陪病與照護為優先。
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作者趕回來後，陪同家人進入醫院等候，女兒接受手術處置，接著在全院最後一間病房進行整整四十八小時的術後觀察，確認狀況穩定後才出院返家。
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他認為首爾和燒肉店都還在，旅程可以重安排，但孩子需要父母時不能缺席；比起行程與享樂，平安健康、即時陪伴才是最重要也最迫切的事。
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