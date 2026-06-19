2026-06-19 23:18 Enhsin
東京 | 日本adidas x Ado 世界盃足球賽合作活動紀念雕像 in 澀谷宮下公園 只到6/28！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：adidas與日本代表隊創意夥伴Ado合作推出主題活動。
- 重點二：澀谷宮下公園入口設置Ado紀念雕像，吸引路人拍照。
- 重點三：活動自6月11日至6月28日，東京多處也可見聯名廣告。
睽違四年的世界盃足球賽已於6月12日正式展開！而日本adidas與日本足球代表隊制服創意夥伴「Ado」合作，不只推出了限定版的日本國家隊「武士藍」主場球衣，還有為了制服量身打造的主題曲〈綺羅〉！此外為了紀念這次的合作活動，官方於6月11日~6月28日於澀谷宮下公園設置了一座Ado紀念雕像！
Ado紀念雕像的設置地點位在澀谷宮下公園的入口處。從聯名球衣到鞋子，全部都是adidas的商品。
因為相當醒目，所以經過的人幾乎都會停下腳步拍幾張照後才繼續前進。
而馬路對面靠Shibuya Scramble Square一側的電梯外觀也有大面廣告。
此外其他地方的adidas門市也可以看到Ado廣告！
雕像展示只到6月28日，如果最近剛好到東京旅遊，有興趣的話不妨前往看看吧！
精華 FAQ
-
此次合作包含日本國家隊限定版「武士藍」主場球衣，以及為制服量身打造的主題曲〈綺羅〉，用來呼應世界盃足球賽與日本隊形象。
-
雕像設在澀谷宮下公園入口處，因為外觀醒目，路過民眾常停下來拍照。對面還有大型廣告，周邊多處也能看到Ado宣傳。
-
活動自6月11日開始，雕像展示只到6月28日。若最近剛好前往東京旅遊，或對adidas與Ado聯名企劃有興趣，都很值得順道參觀。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數