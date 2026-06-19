網美大集合—宜蘭頭城4個不同風格景點，讓你拍出絕美大片！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宜蘭頭城以海景與歷史底蘊打造四種拍照風格景點。

宜蘭頭城以海景與歷史底蘊打造四種拍照風格景點。 重點二： 龜山島牛奶海搭配遊艇、SUP，主打運動活力美照。

龜山島牛奶海搭配遊艇、SUP，主打運動活力美照。 重點三：滿山望海、濱海森林公園與老街展現度假廢墟文青感。

宜蘭頭城被譽為「開蘭第一城」，是清朝漢人開墾蘭陽平原的第一個據點，也是宜蘭海岸線的最北端，擁有歷史底蘊與蔚藍海景，是美學與度假兼備的完美旅拍地。本文精選四個景點，讓網美們拍出運動風、度假風、廢墟風及文青風，四種不同風格的絕美大片。

運動風：龜山島牛奶海+遊艇及SUP

宜蘭龜山島是火山地質，獨特的海底溫泉湧上流與海水交互作用形成白色水流，看起來就像牛奶倒進海裡，與深藍海面形成強烈對比，夢幻美景十分罕見，加上海域管制，讓龜山島牛奶海更添秘境感，成為網美的美拍勝地。

去龜山島必須要搭乘遊艇，推薦選擇有12年遊艇旅遊經驗的亞太遊艇，以遊艇包船與水上活動為核心，比起一些業者只提供單純龜山島觀光更具獨特性。亞太遊艇每天有三個班次，每次4小時，可依照自己的喜好選擇出航時間，行程活動完全自己掌控，擁有充分的時間拍照。在遊艇上拍照，背景是藍天白雲海水與龜山島，取景特別絕對是大片等級！報名行程請點閱官網：https://www.apyacht.com.tw。

亞太遊艇提供多項水上活動，如海釣、造型充氣設施、水上摩托車、溜滑梯、香蕉船、海上拖曳沙發等，特別推薦網美在SUP上拍照，穿著泳衣充滿陽光健康美，拍起來運動風十足。

度假風：滿山望海咖啡館

滿山望海是宜蘭頭城相當熱門的海景咖啡館，以「面向龜山島、坐擁太平洋海景」聞名，是「宜蘭最強海景第一排」的景觀咖啡廳，假日、連續假期及午後時段經常客滿，一定要提前預約，每場時段2小時。

整棟建築面對太平洋，視野極佳能遠眺龜山島、烏石港海岸線、蘭陽平原與太平洋交會景色，平台的藤編桌椅、竹編元素與躺椅沙發，營造出濃濃的異國度假感，拍照起來彷彿置身在峇里島或長灘島，連天后蔡依林都慕名前來。

室外是異國島嶼風，室內則是以白色、木質與簡約風格為主，搭配大片玻璃窗將海景引入室內，很有度假氛圍。室內裝潢設計讓每個角落都適合拍美照，且不同時段前來，有不同的光感，艷陽高照或夕陽餘暉皆能讓網美呈現不同的美。

廢墟風：頭城濱海森林公園

頭城濱海森林公園原是海水浴場，後來沒落成廢墟，近年宜蘭縣政府保留園區內大片幸存的防風林樹木，華麗轉身變成森林公園，是許多攝影愛好者的取景地。開放時間是每日10:00〜17:00，免費停車與免門票。

當年海水浴場用來登高瞭望防溺水的看守台—八角瞭望台，廢棄後因為斑駁滄桑的水泥幾何線條，能拍出帶有故事感的照片，意外在社群平台上爆紅，長年稱霸宜蘭打卡榜。拍完瞭望台後，還可以到旁邊的步道漫步看海，或到一旁的笑ㄟCafé坐在室內吹冷氣賞景，二樓也有露天景觀台可以吹風放空，是一個好拍又能放鬆的拍照景點。

八角瞭望台內部採用中空的旋轉樓梯，幾何對稱構圖，拍起來特別有意境深具藝術感。站在頂樓往下拍樓梯底部，圓潤交錯的線條與地面的同心圓，極具視覺張力，被形容是「天使之眼」。站在最底部仰望而拍，陽光從頂部圓形天窗傾瀉而下，四周圍繞著幾何線條，有種「時光隧道」之感。

文青風：頭城老街

頭城老街不像一些商業化的老街熱鬧吵雜，而是保留原來生活的氣息，寧靜不擁擠，走起來有種時間變慢的感覺，有老建築及裝置藝術巷，非常適合拍照與慢旅行。

這條長約600公尺的街道，完整濃縮清代閩南式斜屋頂店屋、日治時期巴洛克風及融合傳統與現代的建築，展現不同時代的常民美學，三種建築交錯呈現歷史的變遷，被譽為「活的建築博物館」，非常適合細細品味，來這裡拍照很有懷舊感。

文學巷裡有一面用鋼板打造高低錯落的鋼雕書架，擺滿鏤空書籍的裝置藝術，右側還有一盞復古的古典檯燈，當陽光穿透書架的空隙灑落時，會在地面與老牆上投射出迷人的光影，是一處把頭城作家的文字，變成會隨陽光流動的文學街巷，拍起來充滿文青風。

藝術巷隱身在窄巷中，頭頂鏤空鋼架懸掛色彩繽紛的彩色壓克力板，當陽光穿透灑下時，像水彩般拓印在灰色老牆與地面，非常夢幻美麗。左側的水泥牆上裝飾六角形彩色陶片，與頭頂的彩片相呼應，而右側的鏡面反射牆把空間變寬廣，在這裡拍照透視感與色彩飽和度都非常高，是網美熱門的打卡點。

頭城，在一個海岸線上，一次收藏運動的活力、度假的慵懶、廢墟的美感與文青的詩意，讓攝影美照留下四個截然不同風格的自己吧！

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