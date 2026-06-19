2026-06-19 20:09 女子漾／編輯王廷羽
VIP、MIDZY集合！TAEYANG、ITZY快閃店開跑，入場方式、台北限定周邊一次看
六月的活動太幸福了！BIGBANG成員太陽 TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP IN TAIPEI 限時登場，ITZY [Motto] POP-UP STORE OFFICIAL MD 也同步進駐統一時代百貨台北店。這篇帶大家搶先看兩間快閃店的限定小卡、拍立得照片、官方周邊、台北限定商品，VIP和MIDZY快把握時間去打卡！
文章目錄
太陽《QUINTESSENCE》快閃店登台！買專輯送限定小卡
太陽《QUINTESSENCE》快閃店登台！買專輯送限定小卡
BIGBANG成員太陽 TAEYANG 睽違3年發行個人第四張專輯《QUINTESSENCE》，這次也配合專輯推出《TAEYANG 'QUINTESSENCE' POP-UP IN TAIPEI》期間限定快閃店！快閃店販售品項相當完整，除了專輯本體，還有服飾、帽子、太陽眼鏡、飾品、絲巾、卡包、貼紙等周邊，最讓粉絲心動的亮點，就是可以把「太陽同款」穿搭感帶回家，像是墨鏡、外套這類造型單品，都很適合收藏，也能直接融入日常穿搭～
台北限定周邊必收！藍粉卡套、黑白T恤曝光
台北限定周邊必收！藍粉卡套、黑白T恤曝光
這次台北快閃也準備了限定版商品，主打實用又有紀念價值的單品，台北限定周邊包含藍色與粉色 MEGNETIC CARD CASE，售價 NT$970；黑色與白色 T-SHIRT，售價 NT$1,380。卡套是很適合日常使用的小物，可以放卡片、通勤帶出門，低調又有追星感。T恤則是最不容易出錯的收藏款，黑白兩色都好搭，不管是演唱會、追星活動，或平常穿出門都可以。
太陽快閃特典整理！專輯小卡、滿額拍立得都必收
太陽快閃特典整理！專輯小卡、滿額拍立得都必收
這次快閃店也有必不可少的特點！凡購買一張 TAEYANG《QUINTESSENCE》專輯，即可獲得一張限定專輯特典小卡，數量有限，送完為止。官方周邊滿額也有贈品，單筆購買官方周邊滿 NT$1,500，可獲得滿額拍立得照片1張；單筆滿 NT$3,000，可獲得滿額特典小卡1張，消費金額可累計兌換，特典同樣數量有限。想收小卡、拍立得，又想帶走台北限定周邊，建議粉絲先列好購物清單，不過也要注意，現場每人每項商品限購5個，熱門品項可能會提早完售。
TAEYANG《QUINTESSENCE》POP-UP IN TAIPEI時間：2026/06/18（四）～2026/06/30（二）
地點：DREAM PLAZA B2F
排隊方式：百貨捷運連通道06:00開放排隊，快閃店於百貨營業時間11:00開放入場，依現場排隊順序進場
限購規定：每人每項商品限購5個
ITZY《Motto》快閃店也登場！
ITZY《Motto》快閃店也登場！
另一邊，ITZY [Motto] POP-UP STORE OFFICIAL MD 也在統一時代百貨台北店7F登場，活動時間從6月18日至7月6日，這次快閃店以ITZY第12張迷你專輯《Motto》為主題，販售官方MD，讓MIDZY可以一次補齊專輯與周邊收藏。現場商品包含專輯、小卡、衣服、帽子等基本周邊，也有成員吊飾、成員合照項鍊等收藏型單品，對喜歡把應援小物放進日常穿搭的粉絲來說，這類吊飾、項鍊真的很容易手滑。
快閃店也有滿額特典，凡購買官方周邊商品，單筆消費滿 NT$1,300，即可獲得未公開自拍滿額特典小卡1張。特典共有5款，隨機贈送，消費金額可於當日累計，限同一人使用，數量有限送完為止。
ITZY前兩天發號碼牌！6月20日起改現場排隊
ITZY前兩天發號碼牌！6月20日起改現場排隊
ITZY快閃店前兩天採號碼牌制度，6月18日至6月19日上午10:00，於統一時代百貨台北店1樓正門口發放200張號碼牌，限個人使用。號碼牌場次為每40分鐘一場，每場次50張號碼牌，每場開放50人進場，並依號碼牌順序入場。若超過200名顧客，上午11:00起可前往統一時代百貨台北店7樓現場排隊等候。待號碼牌入場時段全數完成後，才會開放現場排隊顧客入場。
6月20日至7月6日則改為百貨營業時間上午11:00起，直接至7樓現場排隊，依序入場，現場可能依人潮狀況延遲或提早入場，想衝首波的粉絲記得預留時間。
ITZY [Motto] POP-UP STORE OFFICIAL MD時間：2026/06/18（四）～2026/07/06（一）
地點：統一時代百貨台北店7F
6/18～6/19入場方式：10:00於1樓正門口發放200張號碼牌，11:00起開放7樓現場排隊
6/20～7/6入場方式：11:00起至7樓現場排隊
限購規定：每人每項商品限購3個
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