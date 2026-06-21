2026-06-21 14:29 女子漾／編輯王廷羽
伊藤潤二展《誘惑》登台！富江、漩渦現身松山文創園區，展期票價一次看
恐怖漫畫迷準備朝聖了！全球最具代表性的恐怖漫畫大師伊藤潤二，首場海外大型展覽《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》正式登台，展覽自2026年6月19日至9月28日在松山文創園區4號倉庫登場，這次台灣不只是巡迴海外首站，伊藤潤二也特別親自來台出席媒體日，讓粉絲近距離感受這位恐怖美學大師的魅力！
說到伊藤潤二，很多人腦中第一個浮現的可能是美得令人不安的《富江》、越看越陷進去的《漩渦》，或是帶著詭異氣質的《十字路口的美少年》，這篇帶大家搶先看《伊藤潤二展 誘惑 》展覽看點～
文章目錄
300件展品登場，經典角色與恐怖名場面一次看
300件展品登場，經典角色與恐怖名場面一次看
《伊藤潤二展 誘惑》集結超過300件展品，透過高品質複製原畫、多媒體影像與立體展示，完整呈現伊藤潤二細膩到近乎偏執的線條美學。展覽精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等多部代表作，讓觀眾近距離看見角色表情、身體線條、畫面構圖裡藏著的壓迫感。
伊藤潤二作品最厲害的地方，就是明明畫面很美，卻總讓人覺得哪裡不太對，那些漂亮的臉、安靜的場景、日常的街角，下一秒可能就會扭曲成難以理解的恐懼。這次展覽把這種「美與不安並存」的氣氛集中呈現，對漫畫迷來說幾乎是大型補完現場！
富江立體模型太有存在感，像真的站在你面前
富江立體模型太有存在感，像真的站在你面前
展場亮點之一，是由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」立體模型，對伊藤潤二粉絲來說，富江早就不是單純的漫畫角色，她美麗、自戀、難以毀滅，帶著致命吸引力，讓所有靠近她的人一步步走向失控。當富江從平面漫畫變成立體模型，那種存在感會更強烈，她像是從作品裡走出來，靜靜站在觀眾面前，雖然漂亮，卻讓人不敢看太久，富江的粉絲們一定要親臨看看她的魅力！
從美醜、日常恐懼到怪畫名場面
從美醜、日常恐懼到怪畫名場面
這次展覽依主題規劃多個特色展區，「美醜」展區聚焦角色魅力與扭曲人性，讓人看見伊藤潤二如何把美麗推向恐怖邊界；「潛伏於日常的恐懼」則把普通生活變成詭異起點，越接近日常，越讓人覺得毛毛的。「怪畫」展區則集中呈現經典畫面的視覺衝擊，這裡很適合老粉絲回味名場面，也適合第一次接觸伊藤潤二的人理解他的恐怖世界為什麼這麼有記憶點，恐怖感慢慢滲進心裡，看完之後，回到日常還會忍不住想起某個畫面。
訪談影像揭開創作靈感，主視覺新作也必看！
訪談影像揭開創作靈感，主視覺新作也必看！
展覽現場播放伊藤潤二訪談影像，帶觀眾了解他的創作靈感、構思過程與恐怖哲學，喜愛伊藤潤二老師的粉絲們快衝～那些讓人印象深刻的畫面，不只是想像力爆發，更來自他對人性、慾望、恐懼的細膩觀察。展覽最後回顧伊藤潤二的創作歷程與國際影響力，並展出本次主視覺新作《富江・Cheek Love》。這件作品也是本展話題焦點之一，粉絲一定會想停下來多看幾眼。
《伊藤潤二展 誘惑 》周邊亮點搶先看
《伊藤潤二展 誘惑 》周邊亮點搶先看
伊藤潤二展《誘惑》展覽資訊
伊藤潤二展《誘惑》展覽資訊
《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》展覽地點：松山文創園區4號倉庫
展覽日期：2026年6月19日至2026年9月28日
營業時間：週一至週日10:00至18:00，17:30停止售票及入場
精華 FAQ
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展覽地點在松山文創園區4號倉庫，展期自2026年6月19日到9月28日，開放時間為每日10:00至18:00，17:30停止售票與入場。
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展覽集結超過300件展品，包含高品質複製原畫、多媒體影像與立體展示，並以《富江》《漩渦》《十字路口的美少年》等作品呈現伊藤潤二的經典恐怖世界。
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亮點包括藤本圭紀打造的富江立體模型、伊藤潤二訪談影像，以及「美醜」「潛伏於日常的恐懼」「怪畫」等主題展區，最後還可看到主視覺新作《富江・Cheek Love》。
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