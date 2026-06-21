伊藤潤二展《誘惑》登台！富江、漩渦現身松山文創園區，展期票價一次看

2026-06-21 14:29 女子漾／編輯王廷羽
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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恐怖漫畫迷準備朝聖了！全球最具代表性的恐怖漫畫大師伊藤潤二，首場海外大型展覽伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》正式登台，展覽自2026年6月19日至9月28日在松山文創園區4號倉庫登場，這次台灣不只是巡迴海外首站，伊藤潤二也特別親自來台出席媒體日，讓粉絲近距離感受這位恐怖美學大師的魅力！

圖片來源：木棉花提供
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說到伊藤潤二，很多人腦中第一個浮現的可能是美得令人不安的《富江》、越看越陷進去的《漩渦》，或是帶著詭異氣質的《十字路口的美少年》，這篇帶大家搶先看《伊藤潤二展 誘惑 》展覽看點～

編輯推薦

文章目錄

300件展品登場，經典角色與恐怖名場面一次看

《伊藤潤二展 誘惑》集結超過300件展品，透過高品質複製原畫、多媒體影像與立體展示，完整呈現伊藤潤二細膩到近乎偏執的線條美學。展覽精選《富江》、《漩渦》、《十字路口的美少年》等多部代表作，讓觀眾近距離看見角色表情、身體線條、畫面構圖裡藏著的壓迫感。

圖片來源：木棉花提供
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伊藤潤二作品最厲害的地方，就是明明畫面很美，卻總讓人覺得哪裡不太對，那些漂亮的臉、安靜的場景、日常的街角，下一秒可能就會扭曲成難以理解的恐懼。這次展覽把這種「美與不安並存」的氣氛集中呈現，對漫畫迷來說幾乎是大型補完現場！

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝

富江立體模型太有存在感，像真的站在你面前

展場亮點之一，是由知名模型師藤本圭紀打造的「富江」立體模型，對伊藤潤二粉絲來說，富江早就不是單純的漫畫角色，她美麗、自戀、難以毀滅，帶著致命吸引力，讓所有靠近她的人一步步走向失控。當富江從平面漫畫變成立體模型，那種存在感會更強烈，她像是從作品裡走出來，靜靜站在觀眾面前，雖然漂亮，卻讓人不敢看太久，富江的粉絲們一定要親臨看看她的魅力！

圖片來源：木棉花提供
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從美醜、日常恐懼到怪畫名場面

這次展覽依主題規劃多個特色展區，「美醜」展區聚焦角色魅力與扭曲人性，讓人看見伊藤潤二如何把美麗推向恐怖邊界；「潛伏於日常的恐懼」則把普通生活變成詭異起點，越接近日常，越讓人覺得毛毛的。「怪畫」展區則集中呈現經典畫面的視覺衝擊，這裡很適合老粉絲回味名場面，也適合第一次接觸伊藤潤二的人理解他的恐怖世界為什麼這麼有記憶點，恐怖感慢慢滲進心裡，看完之後，回到日常還會忍不住想起某個畫面。

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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訪談影像揭開創作靈感，主視覺新作也必看！

展覽現場播放伊藤潤二訪談影像，帶觀眾了解他的創作靈感、構思過程與恐怖哲學，喜愛伊藤潤二老師的粉絲們快衝～那些讓人印象深刻的畫面，不只是想像力爆發，更來自他對人性、慾望、恐懼的細膩觀察。展覽最後回顧伊藤潤二的創作歷程與國際影響力，並展出本次主視覺新作《富江・Cheek Love》。這件作品也是本展話題焦點之一，粉絲一定會想停下來多看幾眼。

圖片來源：木棉花提供
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《伊藤潤二展 誘惑 》周邊亮點搶先看

圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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圖片來源：女子漾編輯王廷羽拍攝
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伊藤潤二展《誘惑》展覽資訊

圖片來源：木棉花提供
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《伊藤潤二展 誘惑 JUNJI ITO EXHIBITION ENCHANTMENT》

展覽地點：松山文創園區4號倉庫
展覽日期：2026年6月19日至2026年9月28日
營業時間：週一至週日10:00至18:00，17:30停止售票及入場

精華 FAQ

  • 展覽地點在松山文創園區4號倉庫，展期自2026年6月19日到9月28日，開放時間為每日10:00至18:00，17:30停止售票與入場。

  • 展覽集結超過300件展品，包含高品質複製原畫、多媒體影像與立體展示，並以《富江》《漩渦》《十字路口的美少年》等作品呈現伊藤潤二的經典恐怖世界。

  • 亮點包括藤本圭紀打造的富江立體模型、伊藤潤二訪談影像，以及「美醜」「潛伏於日常的恐懼」「怪畫」等主題展區，最後還可看到主視覺新作《富江・Cheek Love》。

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#富江 #漫畫 #展覽 #伊藤潤二展

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳
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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

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店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

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#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

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2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

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迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

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迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

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迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

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迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

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迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

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迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

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迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

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迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

圖片來源：品牌提供
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網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

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#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
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仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
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蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
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蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
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蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
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優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
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桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
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清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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