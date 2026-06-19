2026-06-19 16:11 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「上好旗魚羹」飄香超過50年老字號，小北觀光夜市超人氣傳統小吃。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：上好旗魚羹創立逾五十年，原址在民族路夜市，1984年遷至小北夜市。
- 重點二：店內主打旗魚羹、肉羹與雙拼，並提供麵、米粉兩種搭配選擇。
- 重點三：湯頭偏甜、旗魚丸彈牙，環境整潔親切，價格介於65至75元。
位在小北夜市裡大大扛棒很顯眼。
這間「上好旗魚羹」創立至今超過50年歷史，當初店家原址在民族路夜市，於1984年搬遷至小北夜市繼續經營，今天就利用假日時段前來外帶，店裡頭有一對夫妻正在掌理中，觀察菜單，這裡有賣旗魚羹、肉羹及旗魚肉羹（雙拼）等，餐點品項不多定價合理範圍，小高就外帶幾份旗魚羹回家享用，品嚐完覺得很美味，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
菜單有旗魚羹、肉羹及旗魚肉羹（雙拼），小碗定價65大碗則定價75元，有麵和米粉供顧客搭配選擇。
攤位裡有對夫妻各司其職忙碌中，環境看起來還是很整潔舒服。
這是店家開放式用餐空間，座位數多環境維持算是乾淨。
這碗是旗魚米粉羹（小）65元。
這碗旗魚有旗魚丸、米粉及豆芽菜等。
這深褐色湯頭偏甜滋味很好喝。
這旗魚丸口感彈牙扎實很好吃。
這米粉偏甜滋味很軟Ｑ真好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「上好旗魚羹」用餐空間整潔真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價合理範圍,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：上好旗魚羹
地址：704臺南市北區成德里西門路四段101號
營業時間:12:00–23:00
電話: 06-283-3203
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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這家店創立至今已超過五十年，最早在民族路夜市經營，後來於1984年搬到小北夜市，至今仍由夫妻共同掌理，延續老字號風味。
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菜單主要有旗魚羹、肉羹與旗魚肉羹雙拼，並可搭配麵或米粉，小碗65元、大碗75元，品項不多但定價合理，適合日常用餐。
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作者認為旗魚米粉羹湯頭深褐偏甜且順口，旗魚丸彈牙扎實，米粉軟Q好吃，整體風味表現不錯，加上環境整潔，因此給予推薦。
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