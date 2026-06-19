2026-06-19 14:29 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜北區。「拾弄小日子」新店報報!!!!!寵物友善餐廳，知名烘焙工作室開啟實體老宅早午餐餐廳。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南北區林森路巷弄新開老宅早午餐店拾弄小日子。
- 重點二：店家由小日子烘焙工作室延伸，主打歐式麵包餐點。
- 重點三：佛卡夏三明治與唐揚雞早午餐皆獲高度好評。
位在林森路巷弄裡三角窗店面很顯眼。
「拾弄小日子」是看到脆友分享才收入口袋名單中，店主人2018年創立「小日子烘焙工作室」，主要銷售歐式麵包、酸種麵包及生吐司等烘焙美食，今年初來到林森路巷弄裡開啟實體店，今天就利用假日時段前來享用，來到這老宅店面就是覺得很吸睛，整體呈現出日式復古靜謐的氣息，室內空間維持老宅原始的模樣，搭木質係裝潢讓老屋重現風華，觀察菜單，主要提供歐式麵包類的主食，還有咖啡類、飲品類及甜點類供選擇，小高就點3樣主食餐點來享用，品嚐完覺得很美味定價合理，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
木質系色調外觀散發出日式簡約氛圍。
走店內迎面而來是木作服務台，一旁是店家一樓開放式用餐空間。
木質服務台裡面是店家開放式廚房，檯面上有擺放一些麵包供客人挑選。
沿著樓梯往上走是店家二樓空間。
二樓開放用餐空間坪數相當的大，座位數設置並不多有間包廂供使用，一旁有放置茶水和餐具供自取。
這用餐需要掃QR碼來進行點餐，餐點主要有歐式麵包類的主食，還有咖啡類、飲品類及甜點類，低消是每人一杯飲品或一份餐點。
小高就點佛卡夏鄉村三明治130元、日式唐揚雞330元及經典早午餐300元等。
這佛卡夏鄉村三明治內含物有青醬、生菜、巴薩米克醋及初榨橄欖油等食材，這三明治超酥脆清脆爽口超好吃。
這盤是日式唐揚雞330元。
這日式唐揚雞有炸雞塊、生菜沙拉、炒蛋、酸種麵包及優格等，餐點很澎派擺盤也相當美觀，除了唐揚雞之外這餐點整體口感很美味。
這是經典早午餐300元。
這經典早午餐有炙燒雞腿排、生菜沙拉、炒蛋、吐司及濃湯等，餐點很澎派擺盤也相當美觀。
這早午餐整體口感水準之上確實好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「拾弄小日子」用餐空間老宅氛圍真舒服,服務很親切,整體口感水準之上定價親民,值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店家資訊：拾弄小日子
地址：704臺南市北區重興里開南街143巷10弄2號
營業時間:09:00–17:00（週二、三公休）
電話: 06-236-1442
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店址在台南市北區開南街143巷10弄2號，鄰近林森路巷弄三角窗，外觀醒目，屬於藏身老宅內的巷弄餐廳，交通與辨識度都相當明確。
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拾弄小日子前身為2018年成立的小日子烘焙工作室，原本主賣歐式麵包、酸種麵包與生吐司，實體店後則延伸為早午餐、飲品與甜點組合。
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作者點了佛卡夏鄉村三明治、日式唐揚雞與經典早午餐，認為三明治酥脆清爽，兩份早午餐份量澎派、擺盤美觀，整體口感水準之上且價格合理。
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