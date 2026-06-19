2026-06-19 11:39 梁小蝶
【食譜】柚子紅豆烤年糕｜烤箱脆皮烤年糕做法，新手也成功
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：這款柚子紅豆烤年糕以烤箱完成，外皮酥脆內裡Q軟。
- 重點二：食譜改用紅豆湯罐頭，降低備料難度且紅豆味更濃。
- 重點三：材料簡單，拌勻後入模烘烤，新手也能輕鬆成功。
完整食譜發佈於痞客邦小蝶的小小廚房
烤年糕做法其實一點都不難，將所有材料拌勻再用烤箱做出脆皮烤年糕，不但不油膩，皮脆內Q軟的口感也很討喜，而且不同於網路常見食譜，我把蜜紅豆改成紅豆罐頭，食材購買更容易，年糕整體的紅豆味也更濃郁喔♥
【柚子紅豆烤年糕】
份量及熱量（18x22cm烤模1個，分切16塊，1塊約89大卡）
註：本食譜的熱量與含醣量數值，參考「衛福部食品營養成分資料庫(TFND)」相關食材資料並進行估算，僅供飲食規劃參考。
材料：
紅豆湯罐頭 1個、糯米粉 240g、蛋 2個、細砂糖 25g、PIM柚一村柚子調味粉 2/3小匙、植物油 10g
作法：
1.盆中打入蛋，加入細砂糖、柚子調味粉、植物油及紅豆湯罐頭裡的湯水（不含紅豆粒），用打蛋器拌勻
2.分二次加入糯米粉拌勻
3.加入紅豆湯罐頭內剩下的紅豆粒，改用刮刀將年糕液拌勻
4.將步驟(3)倒入鋪好烘焙紙的烤模中
5.放入預熱好的烤箱中，先以180度烤30分鐘，再轉200度烤8分鐘讓表面上色即可
外酥脆內軟Q的柚子紅豆烤年糕做法很簡單，烤箱烤年糕很有趣喔！
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精華 FAQ
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成品以烤箱烘烤出脆皮，內部則保持柔軟Q彈，吃起來不油膩，並帶有紅豆與柚子香氣，口感層次明顯又討喜。
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主要材料有紅豆湯罐頭、糯米粉、雞蛋、細砂糖、柚子調味粉與植物油，其中紅豆湯罐頭同時提供湯水與紅豆粒。
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先將材料拌勻後倒入鋪好烘焙紙的烤模，放入預熱烤箱以180度烤30分鐘，再轉200度烤8分鐘上色即可完成。
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