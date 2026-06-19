2026-06-19 12:00 卡娃思 / 開心趴趴走
現點現做，當然還要現吃，南義料理【春木手工窯烤披薩】（散步趣竹東 八）
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：主廚遠赴南義學習，現點現做窯烤拿坡里披薩。
- 重點二：主打竹東在地食材，並與小農合作推出限定口味。
- 重點三：人氣前三為松露蘑菇、客家鹹豬肉與橙香煙燻鴨胸。
【春木手工窯烤披薩】餐廳主廚師傅，遠赴南義學習手工窯烤拿坡里pizza，所供應的餐點，都是出自工作間那窯烤烤箱，我們特喜歡在店內用餐，現點現做，雖然耗時些，送上桌的每一道披薩都是熱呼乎的，吃美食是需要耐心的，不過，不會等很久的。
特色：
- 餐點食材來源：竹東在地食材 × 手工窯烤 × 小農合作
- 配合節慶，推出限定口味，譬如今年四月愚人節推出“阿罵特拉絲”（阿罵的辣油搭配烤肉蒜味香腸）
人氣排名披薩前三：松露蘑菇、客家鹹豬肉、橙香煙燻鴨胸
地址：新竹縣竹東鎮鷄林里仁愛路190號
營業時間：11:00-20:00 ( 例假日公休，詳見官方臉書）
南義料理的披薩，相較於北義披薩在口感上是比較鬆軟和有彈性，我們家五姐妹都偏好吃南義的披薩，春木的披薩剛好符合我們的偏好和要求，逢節日聚餐時，來到竹東，親人喜灣吃披薩，手工窯烤披薩幾乎會是第一選擇。
🔻工作區域最亮的氣鬱“手工窯烤箱“器具
三道美味餐點推薦💕
一、⟪伊比利豬披薩⟫
- 嚴選西班伊比利豬、切達乳酪、芝麻葉，平鋪在薄的餅皮上，一片片吃進口裡的是美味新鮮，我特喜歡新鮮的芝麻葉，每一葉片都完好。
- 製作前芝麻葉的預備可細心，進烤箱前瀝乾擦乾，吃進口裡依然香氣滿滿的美味。
二、⟪夏威夷披薩⟫
- 口感有像在拿波里披薩專賣店的口感，但春木的在口感上是濕潤有感的超美味，鮮嫩多汁的的披薩，甜甜的鳳梨沒有搶戲，點綴的量卻在瞬間在口中交織出鮮甜的絕妙滋味，一口咬下簡直讓味蕾大爆發。
三、⟪烤小蕃茄節瓜⟫和烤馬鈴薯
- 餐餐需要吃蔬菜的蔬菜控，這二道必吃的，烤小蕃茄節瓜微酸微甜水滋滋的可口。
🔻菜單
🔻簡潔溫馨具美感的用餐環境，備感放鬆的氛圍🫠
🔺🔻 春木手工窯烤披薩的詳細位置，就在全聯竹東仁愛店斜對面。
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精華 FAQ
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最大特色是主廚遠赴南義學習拿坡里披薩做法，餐點皆由窯烤箱現點現做，出餐雖需耐心，但上桌時都保持熱呼呼的口感與香氣。
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文中提到人氣前三名披薩為松露蘑菇、客家鹹豬肉、橙香煙燻鴨胸；另外也推薦伊比利豬披薩、夏威夷披薩，以及烤小蕃茄節瓜和烤馬鈴薯。
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店址在新竹縣竹東鎮鷄林里仁愛路190號，位於全聯竹東仁愛店斜對面，營業時間為11:00至20:00，例假日公休，詳細公告可看官方臉書。
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