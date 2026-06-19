板橋餐廳推薦「彭園板橋店」小家庭也能吃!2-4人合菜+烤鴨三吃

2026-06-19 10:23 軟西，遊記
板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：彭園板橋店重新改裝，環境高雅舒適，適合婚宴與日常聚餐。
  • 重點二：主打2至4人小家庭合菜，另有大小包廂，聚餐彈性高。
  • 重點三：烤鴨三吃需三天前預訂，還有滿額送GODIVA雪糕活動。

彭園板橋店

之前軟西就吃過不少次，姊妹們辦在彭園的婚宴桌菜，這次軟西來到位於捷運江子翠站3號出口的彭園板橋店，全新改裝後，用餐環境柔和金色調高雅舒適，圓桌或是小方桌通通有，讓彭園除了可以舉辦婚宴外，變成平常也很適合當作家人朋友吃合菜的聚餐餐廳，尤其彭園板橋店還推出2-4人也能吃的合菜，根本就是小家庭聚餐友善!如果有比較多人來彭園聚餐，還有大小包廂可選擇。彭園板橋店合菜選擇多多，有多道經典菜色，還可以預先預定烤鴨3吃，欣賞師傅桌邊片鴨，板橋餐廳推薦給軟絲們。彭園板橋店一樣收錄在軟西的台北合菜餐廳台北聚餐餐廳推薦中。




▻原文:板橋餐廳聚餐推薦》彭園板橋店

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板橋餐廳推薦 彭園板橋店用餐環境

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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之前就吃過不少次姊妹們在彭園辦過的婚宴桌菜，這次來到彭園板橋店，整體重新裝潢過，帶點低調的金色配置，打造一個乾淨雅致舒適用餐環境，除了拿來當婚禮宴客之外，平常也很適合跟家人朋友姊妹們聚餐。

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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這次來彭園板橋店吃飯，發現彭園很貼心提供2-4人合菜，2人就可以開吃，不像大部分合菜都主推6人以上聚餐，彭園板橋店更適合小家庭或情侶來吃飯，文末有彭園板橋店菜單可參考喔。

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板橋餐廳推薦 彭園板橋店美食介紹

招待小菜

招待的小菜是微辣花生，吃起來相當開胃涮嘴。

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烤鴨三吃(NT2400)(需三天前預訂)

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烤鴨第一吃:片皮烤鴨

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看師傅現場片鴨超級療癒，聽著刀片在鴨皮上俐落刷刷聲，搭配流淌而下的鴨油肉汁，油亮鴨皮閃著晶光，一片片鴨肉鴨皮就這樣隨著刀起刀落盛滿一盤，讓人看得忍不住口水直流啦。

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鴨肉本身多汁不乾澀，烤得細緻把肉的精華香氣通通牢牢鎖在裏頭，薄脆鴨皮一咬爆汁，酥香氣瀰漫口中。

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可以單吃鴨肉，也可以包成烤鴨捲，濃郁肉香搭配清爽小黃瓜和蔥段，入口提升一股清新盈滿口鼻，皮薄帶點韌度美味加成。

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烤鴨第二吃:銀芽鴨絲

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鮮嫩鹹香鴨肉搭配爽脆甜口的銀芽，鴨肉香氣濃烈但吃起來毫無腥味，吃一口超級下飯。

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烤鴨第三吃:鴨架湯

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鴨架入湯加上滿滿小白菜、豆皮等，一上桌就聞到濃郁香氣，喝來溫潤帶點膠質，一整鍋料多實在。

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湯頭融入白菜甘甜，鴨架吸飽湯汁後吃起來更潤順飽滿。

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烏金御炒飯(NT420)

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切成丁的烏魚子和飽滿米粒融合得恰好，丁狀好入口，有著鹹香海味和粒粒分明的炒飯鍋香氣。

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乾煸四季豆(NT380)

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帶點油潤的四季豆表面依舊微焦脆口，蒜香濃郁緊緊巴著四季豆，一口一口白飯就跟著吃光光啦。

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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東坡扣肉附窩窩頭(NT480)

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肥嫩油亮東坡肉一上桌就可以看到那罪惡的肥肉層，閃著晶瑩剔透的光芒，單吃超軟潤的豬肉直接在嘴裡化開，油潤香氣滿溢口中。

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肥美油香豬肉交織外酥內軟窩窩頭，乘載著一小缽的幸福滋味。

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富貴雙方(NT100/片)

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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軟西在中餐廳最喜歡點的富貴雙方，彭園板橋店的版本甜滋滋蜜汁火腿潤口，搭配酥香烤方，一咬下去卡滋酥脆。

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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黃金豆酥嫩鱈魚(NT480)

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柔嫩清甜的鱈魚，上面滿滿一層金黃酥脆的豆酥，顆粒感替軟嫩魚肉增添一股鹹酥香，口口都滿足。

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芝麻鮮蝦球(NT520)

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Q彈大隻的蝦子吃起來鮮甜彈牙，鹹甜交織鮮味大人小孩一定都喜歡的一道菜!

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Godiva雪糕(滿額贈)

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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現在彭園板橋店還有推出超棒的活動!只要4人同行消費滿額NT2800，就送一人一支GODIVA雪糕，根本就是甜牙齒的心頭好啊!而且一人一整支超級大器划算，苦甜濃郁冰涼大人味的巧克力，作為收尾剛剛好。(此活動期間限定，數量有限送完為止)

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板橋餐廳推薦 彭園板橋店菜單

板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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板橋餐廳推薦 彭園板橋店 菜單
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彭園板橋店

彭園板橋店重新改裝裝潢後，讓彭園除了可以舉辦婚宴外，也可以是平常家人朋友吃合菜的聚餐餐廳。除了有多人合菜外，彭園板橋店還有2-4人合菜，小家庭就可以吃相當友善!這次吃完彭園板橋店，軟西最推薦烤鴨三吃，不僅肉紮實多汁不乾澀，還可以一次吃到油亮片皮鴨、銀芽鴨絲跟鴨架湯，多種享受一次滿足。其他菜色道道經典，帶長輩來吃飯聚餐吃飽吃好又滿滿儀式感，板橋餐廳推薦給軟絲們。彭園板橋店一樣收錄在軟西的台北合菜餐廳台北聚餐餐廳推薦中。

軟西，遊記
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▻原文:板橋餐廳合菜推薦》彭園板橋店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

彭園板橋店
✓彭園板橋店地址：新北市板橋區忠翠里雙十路二段239號4樓(地圖點我)
✓彭園板橋店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)江子翠站3號出口
✓彭園板橋店電話：02-22507568
✓彭園板橋店營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00
✓彭園板橋店臉書粉絲團彭園板橋店 FB
✓彭園板橋店官方網站彭園板橋店
✓備註：可訂位、烤鴨需於3天前預訂、滿額NT2800贈GODIVA雪糕(此活動期間限定，數量有限送完為止)

板橋餐廳推薦 彭園板橋店
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精華 FAQ

  • 店內改裝成柔和金色調的雅致空間，除了婚宴宴客，也很適合家人、朋友和姊妹聚餐。尤其提供2至4人合菜，讓小家庭或情侶也能輕鬆來吃。

  • 最推薦的是烤鴨三吃，需提前三天預訂。可一次吃到片皮烤鴨、銀芽鴨絲與鴨架湯，兼具現場片鴨儀式感與多層次口感。

  • 餐廳位於新北市板橋區雙十路二段239號4樓，捷運江子翠站3號出口可達，電話是02-22507568。4人同行消費滿2800元，還有期間限定的GODIVA雪糕贈送。

軟西，遊記

軟西，遊記

軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，雖然說是遊記，但是食記偏多。立志吃遍行天宮站美食，常跑咖啡廳但不喝咖啡，沒毛孩卻特愛寵物友善餐廳，歡迎大家常常來玩!

#板橋 #烤鴨 #台北美食 #美食探店 #台北烤鴨推薦

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台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

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這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

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消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

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迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

迷客夏夏季菜單必點推薦！2026超人氣TOP10公開，珍珠娜杯紅茶拿鐵奪冠、果茶控必喝這幾杯

2026-06-15 10:54 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
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夏天一到，手搖飲清單又該更新了！迷客夏公開 2026 夏季超人氣飲品 TOP 10，從經典不敗的鮮奶茶、清爽果茶，到無咖啡因茶飲與咀嚼系配料一次入榜。其中冠軍由「珍珠娜杯紅茶拿鐵」拿下，濃厚茶香搭配綠光鮮奶與白玉珍珠，穩坐迷客夏夏季必點第一名。這次榜單也能看出今年夏天手搖飲趨勢，除了鮮奶茶依舊強勢，帶有荔枝、蜜桃、柳丁、香柚、芒果等水果香氣的果茶也成為消暑主力。想知道迷客夏夏天喝什麼最不踩雷？以下整理迷客夏夏季菜單 TOP 10 必點推薦，咀嚼控、果茶控、奶茶控都能找到命定那一杯。

迷客夏夏季必點TOP1：珍珠娜杯紅茶拿鐵

「珍珠娜杯紅茶拿鐵」是這次迷客夏夏季人氣冠軍，也是品牌經典戰力之一。飲品以斯里蘭卡盧哈娜產區紅茶為基底，帶有天然焦糖、奶油與煙燻香氣，紅茶風味厚實濃郁，卻不會甜膩厚重。搭配迷客夏自家綠光鮮奶後，整體口感更加滑順，再加入無添加焦糖色素的 Q 彈白玉珍珠，茶香、奶香與咀嚼感一次滿足。喜歡鮮奶茶、珍珠奶茶的人，夏天不知道點什麼，選這杯通常不會出錯。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP2：荔荔茉莉

想喝清爽系果茶，可以先看「荔荔茉莉」。這杯以香甜荔枝果韻搭配清新茉莉綠茶，入口輕盈、不澀口，果香明亮卻不會過度甜膩，很適合炎熱午後想來一杯解渴系手搖飲時點。荔枝香氣本身就很有夏天感，加上茉莉綠茶的清新尾韻，喝起來有一種乾淨又舒服的花果茶感，是果茶控可以優先收進清單的選項。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP3：白甘蔗青茶

「白甘蔗青茶」主打台灣 100% 在地白甘蔗原汁，並運用 HPP 高壓滅菌技術保留原始風味與品質。白甘蔗的自然清甜搭配青茶茶韻，喝起來圓潤順口，不會有過度人工的甜感。這杯很適合喜歡甘蔗青茶、但又怕太甜的人。夏天喝起來有清爽感，也比厚重奶茶更適合搭配正餐或下午茶。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP4：蜜桃烏龍

「蜜桃烏龍」是果香與茶香平衡得很討喜的一杯。蜜桃香氣甜美飽滿，搭配帶有焙火茶韻的烏龍茶，入口有水果的酸甜，尾韻又有烏龍茶的焙香，層次感比一般果茶更明顯。如果你喜歡果茶，但又不想只有甜味，這杯會很適合。蜜桃香不會搶走茶感，烏龍茶也能讓整體喝起來更耐喝。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP5：柳丁綠茶

「柳丁綠茶」是迷客夏元老級經典果茶之一，以台灣在地柳丁搭配帶有茉莉花香的綠茶，喝得到天然柑橘精油香氣，清新、明亮又很有夏天味道。柳丁的酸甜感本來就很適合消暑，加上綠茶基底後更能中和甜度，整杯喝起來清爽不膩。想找一杯日常安全牌果茶，柳丁綠茶依然很值得點。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP6：香柚綠茶

喜歡酸甜、解膩系飲品的人，可以選「香柚綠茶」。這杯以紅葡萄柚製成果露，搭配茉莉綠茶，喝起來有紅葡萄柚與柑橘的微酸氣息，尾韻清爽，很適合吃完大餐後來一杯。香柚綠茶的魅力在於不會太厚重，果香乾淨，茶味也能拉出清爽感。夏天想喝點有酸度、又不想太甜，這杯可以列入口袋名單。

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迷客夏夏季必點TOP7：原片初露青茶

單茶控不能錯過「原片初露青茶」。這杯選用台灣在地原片青茶，茶湯淡雅清香、圓潤甘甜，就算選無糖也順口回甘。對不愛奶、不愛果香的人來說，原片初露青茶是很舒服的日常選擇。沒有太多複雜風味，反而能喝到單純茶香，夏天點微冰或去冰都很適合。

圖片來源：品牌提供
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迷客夏夏季必點TOP8：輕纖蕎麥茶

「輕纖蕎麥茶」是無咖啡因愛好者很適合的一杯。迷客夏透過獨家製程帶出蕎麥香氣，喝起來溫潤回甘，不像一般茶飲有明顯茶澀感。這杯適合晚上想喝手搖飲、但又不想攝取咖啡因的人，也很適合平常偏好穀物香、清爽系茶飲的族群。想找一杯沒有負擔感的夏季飲品，可以試試輕纖蕎麥茶。

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迷客夏夏季必點TOP9：茉香綠茶拿鐵

「茉香綠茶拿鐵」把清新的茉莉綠茶與迷客夏綠光鮮奶結合，喝起來比一般紅茶拿鐵更清爽，奶香柔和、茶感乾淨，很適合喜歡鮮奶茶但又怕太厚重的人。咀嚼控也可以加點白玉珍珠，讓綠茶拿鐵多一點 Q 彈口感。這杯很適合作為下午茶飲品，清爽度和滿足感都有。

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迷客夏夏季必點TOP10：夏嶼果茶

「夏嶼果茶」一聽名字就很有度假感，結合芒果濃郁香甜、香柚飽滿果香，再用檸檬微酸收尾，黃橙色視覺也很有夏日氛圍。這杯適合喜歡熱帶水果風味的人，芒果香氣鮮明，香柚與檸檬則讓整體不會太膩。想喝一杯有夏日感、拍照也好看的果茶，可以選夏嶼果茶。

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網友隱藏版推薦：荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果

除了 TOP 10，迷客夏也公開網友熱推隱藏版喝法：「荔多鮮奶果昔＋荔荔椰果」。香甜荔枝香氣融合酸甜多多與綠光鮮奶，做成細緻綿密的果奶冰沙，喝起來有果香、有奶香，也有冰沙的沁涼口感。再搭配微脆晶透的荔荔椰果，咀嚼感更升級。這杯很適合喜歡荔枝、多多、冰沙與配料的人，夏天點起來療癒感很高。

員工私心推薦：海鹽芒果綠＋綠茶凍

員工私心推薦的特調則是「海鹽芒果綠＋綠茶凍」。金黃芒果香甜融合檸檬與海鹽，酸甜清爽中帶有淡淡鹹味，尾韻更有層次。搭配門市手工自製的 Q 彈綠茶凍後，整杯不只更有口感，也讓茶香與果香變得更完整。喜歡芒果、海鹽系飲品，或平常點飲料一定要加料的人，這杯很值得試。

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#手搖 #迷客夏 #夏夏季人氣

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
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#清心福 #手搖飲料

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