2026-06-19 10:23 軟西，遊記
板橋餐廳推薦「彭園板橋店」小家庭也能吃!2-4人合菜+烤鴨三吃
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：彭園板橋店重新改裝，環境高雅舒適，適合婚宴與日常聚餐。
- 重點二：主打2至4人小家庭合菜，另有大小包廂，聚餐彈性高。
- 重點三：烤鴨三吃需三天前預訂，還有滿額送GODIVA雪糕活動。
之前軟西就吃過不少次，姊妹們辦在彭園的婚宴桌菜，這次軟西來到位於捷運江子翠站3號出口的彭園板橋店，全新改裝後，用餐環境柔和金色調高雅舒適，圓桌或是小方桌通通有，讓彭園除了可以舉辦婚宴外，變成平常也很適合當作家人朋友吃合菜的聚餐餐廳，尤其彭園板橋店還推出2-4人也能吃的合菜，根本就是小家庭聚餐友善!如果有比較多人來彭園聚餐，還有大小包廂可選擇。彭園板橋店合菜選擇多多，有多道經典菜色，還可以預先預定烤鴨3吃，欣賞師傅桌邊片鴨，板橋餐廳推薦給軟絲們。彭園板橋店一樣收錄在軟西的台北合菜餐廳、台北聚餐餐廳推薦中。
▻原文:板橋餐廳聚餐推薦》彭園板橋店◅
板橋餐廳推薦 彭園板橋店用餐環境
之前就吃過不少次姊妹們在彭園辦過的婚宴桌菜，這次來到彭園板橋店，整體重新裝潢過，帶點低調的金色配置，打造一個乾淨雅致舒適用餐環境，除了拿來當婚禮宴客之外，平常也很適合跟家人朋友姊妹們聚餐。
這次來彭園板橋店吃飯，發現彭園很貼心提供2-4人合菜，2人就可以開吃，不像大部分合菜都主推6人以上聚餐，彭園板橋店更適合小家庭或情侶來吃飯，文末有彭園板橋店菜單可參考喔。
板橋餐廳推薦 彭園板橋店美食介紹
招待小菜
招待的小菜是微辣花生，吃起來相當開胃涮嘴。
烤鴨三吃(NT2400)(需三天前預訂)
烤鴨第一吃:片皮烤鴨
看師傅現場片鴨超級療癒，聽著刀片在鴨皮上俐落刷刷聲，搭配流淌而下的鴨油肉汁，油亮鴨皮閃著晶光，一片片鴨肉鴨皮就這樣隨著刀起刀落盛滿一盤，讓人看得忍不住口水直流啦。
鴨肉本身多汁不乾澀，烤得細緻把肉的精華香氣通通牢牢鎖在裏頭，薄脆鴨皮一咬爆汁，酥香氣瀰漫口中。
可以單吃鴨肉，也可以包成烤鴨捲，濃郁肉香搭配清爽小黃瓜和蔥段，入口提升一股清新盈滿口鼻，皮薄帶點韌度美味加成。
烤鴨第二吃:銀芽鴨絲
鮮嫩鹹香鴨肉搭配爽脆甜口的銀芽，鴨肉香氣濃烈但吃起來毫無腥味，吃一口超級下飯。
烤鴨第三吃:鴨架湯
鴨架入湯加上滿滿小白菜、豆皮等，一上桌就聞到濃郁香氣，喝來溫潤帶點膠質，一整鍋料多實在。
湯頭融入白菜甘甜，鴨架吸飽湯汁後吃起來更潤順飽滿。
烏金御炒飯(NT420)
切成丁的烏魚子和飽滿米粒融合得恰好，丁狀好入口，有著鹹香海味和粒粒分明的炒飯鍋香氣。
乾煸四季豆(NT380)
帶點油潤的四季豆表面依舊微焦脆口，蒜香濃郁緊緊巴著四季豆，一口一口白飯就跟著吃光光啦。
東坡扣肉附窩窩頭(NT480)
肥嫩油亮東坡肉一上桌就可以看到那罪惡的肥肉層，閃著晶瑩剔透的光芒，單吃超軟潤的豬肉直接在嘴裡化開，油潤香氣滿溢口中。
肥美油香豬肉交織外酥內軟窩窩頭，乘載著一小缽的幸福滋味。
富貴雙方(NT100/片)
軟西在中餐廳最喜歡點的富貴雙方，彭園板橋店的版本甜滋滋蜜汁火腿潤口，搭配酥香烤方，一咬下去卡滋酥脆。
黃金豆酥嫩鱈魚(NT480)
柔嫩清甜的鱈魚，上面滿滿一層金黃酥脆的豆酥，顆粒感替軟嫩魚肉增添一股鹹酥香，口口都滿足。
芝麻鮮蝦球(NT520)
Q彈大隻的蝦子吃起來鮮甜彈牙，鹹甜交織鮮味大人小孩一定都喜歡的一道菜!
Godiva雪糕(滿額贈)
現在彭園板橋店還有推出超棒的活動!只要4人同行消費滿額NT2800，就送一人一支GODIVA雪糕，根本就是甜牙齒的心頭好啊!而且一人一整支超級大器划算，苦甜濃郁冰涼大人味的巧克力，作為收尾剛剛好。(此活動期間限定，數量有限送完為止)
板橋餐廳推薦 彭園板橋店菜單
彭園板橋店重新改裝裝潢後，讓彭園除了可以舉辦婚宴外，也可以是平常家人朋友吃合菜的聚餐餐廳。除了有多人合菜外，彭園板橋店還有2-4人合菜，小家庭就可以吃相當友善!這次吃完彭園板橋店，軟西最推薦烤鴨三吃，不僅肉紮實多汁不乾澀，還可以一次吃到油亮片皮鴨、銀芽鴨絲跟鴨架湯，多種享受一次滿足。其他菜色道道經典，帶長輩來吃飯聚餐吃飽吃好又滿滿儀式感，板橋餐廳推薦給軟絲們。彭園板橋店一樣收錄在軟西的台北合菜餐廳、台北聚餐餐廳推薦中。
▻原文:板橋餐廳合菜推薦》彭園板橋店◅
※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※
彭園板橋店
✓彭園板橋店地址：新北市板橋區忠翠里雙十路二段239號4樓(地圖點我)
✓彭園板橋店交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)江子翠站3號出口
✓彭園板橋店電話：02-22507568
✓彭園板橋店營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00
✓彭園板橋店臉書粉絲團：彭園板橋店 FB
✓彭園板橋店官方網站：彭園板橋店
✓備註：可訂位、烤鴨需於3天前預訂、滿額NT2800贈GODIVA雪糕(此活動期間限定，數量有限送完為止)
精華 FAQ
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店內改裝成柔和金色調的雅致空間，除了婚宴宴客，也很適合家人、朋友和姊妹聚餐。尤其提供2至4人合菜，讓小家庭或情侶也能輕鬆來吃。
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最推薦的是烤鴨三吃，需提前三天預訂。可一次吃到片皮烤鴨、銀芽鴨絲與鴨架湯，兼具現場片鴨儀式感與多層次口感。
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餐廳位於新北市板橋區雙十路二段239號4樓，捷運江子翠站3號出口可達，電話是02-22507568。4人同行消費滿2800元，還有期間限定的GODIVA雪糕贈送。
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