2026-06-19 10:20 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「港覺多啲」南紡周遭美食，隱身巷弄裡港式小餐館，寵物友善餐廳，道地香港夫婦創立手作港式餐廳。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：港覺多啲位於台南東區東寧路巷弄，主打港式輕食與飲品。
- 重點二：店家由香港夫婦經營，空間小清新，帶有居家溫馨氛圍。
- 重點三：餐點整體定價合理，炸雞翅與西多士表現佳，炒飯則普通。
位在東寧路巷弄裡小清新店面很顯眼。
「港覺多啲」是看到脆友分享才收入口袋名單中，小高就利用假日時段專程前來品嚐，店家是一對香港夫婦共同掌理中，幾年前店面設立在區國民路上，近年來才搬遷至東寧路巷弄裡，整體店面呈現小清新用餐氛圍，觀察菜單，這裡主要提供港式輕食和飲品，小高就點2種餐點來享用，品嚐完覺得中規中矩定價合理，因服務親切，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。
店面外觀有點歐洲鄉村的氣息很舒服。
一樓是店家的料理吧台兼服務台，空間不大吧台前有座位供內用。
沿著樓梯來到店家二樓用餐空間。
這是二樓空間不大開放式空間，座位數不多很有居家溫馨氣氛很舒服。
吧台內還有設置開放式料理吧台。
這本是店家菜單供顧客點餐參考，菜色主要有主食類、港式小吃類、西多士類、港式手工烘焙類及飲品類等。
小高就點叉燒炒飯190元、土匪烤雞翅蔥油撈丁180元＋125元升級套餐。
這＋125元升級套餐選花生醬西多士和鴛鴦奶茶。
這盤是土匪烤雞翅蔥油撈丁180元。
這盤套餐裡有米飯、炸雞翅、綠花椰菜、水煮蛋及滿滿的油蔥。
這炸雞翅咬起來酥脆鮮嫩多汁超好吃，搭配其他餐食吃起卻普普的。
這花生醬西多士整體有水準真好吃。
這鴛鴦奶茶很濃郁真好喝。
這盤是叉燒炒飯190元。
這叉燒炒飯炒得有點過頭，叉燒乾柴整體口感還可以。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「港覺多啲」用餐空間很居家溫馨真舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：港覺多啲
地址：70165臺南市東區裕農里東寧路538巷1號
營業時間:13:00–20:00（週二、三公休）
電話: 06-209-1393
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店家位在台南市東區東寧路巷弄內，鄰近南紡一帶，主要提供港式輕食、港式小吃、西多士、手作烘焙與各式飲品，走的是小餐館路線。
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文章指出店面外觀帶有歐洲鄉村氣息，內部空間不大但很居家溫馨；店家由一對香港夫婦共同經營，服務親切，也被提到是寵物友善餐廳。
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作者點了叉燒炒飯、土匪烤雞翅蔥油撈丁，並升級花生醬西多士與鴛鴦奶茶套餐；其中炸雞翅、西多士與奶茶表現較佳，炒飯與叉燒則較普通。
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