端午連假／桃園旅遊推薦 龍潭賽龍舟 大龍門暢遊山水 感受人文魅力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 龍潭歸鄉文化節端午連假有龍舟賽、市集與花火之夜。

龍潭歸鄉文化節端午連假有龍舟賽、市集與花火之夜。 重點二： 桃園推薦串聯石門水庫、三坑老街等景點規劃小旅行。

桃園推薦串聯石門水庫、三坑老街等景點規劃小旅行。 重點三：蘆竹、八德、中壢等地也推出多元端午應景活動。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「龍潭歸鄉文化節」是每年「龍潭大池」最熱鬧的節慶活動，不僅有精彩刺激的龍舟競賽，今年端午連假期間（06/19-06/21），還規劃「仲夏市集」、「客庄走讀」、「水上高樁獅表演賽」、「Hakka 粽夏音樂饗宴」及晚間「花火之夜」等活動。

來到「龍潭歸鄉文化節」，除了欣賞精彩的龍舟競賽與豐富活動外，也非常適合安排周邊景點一同遊玩，從湖畔風光、客庄聚落、茶文化體驗到親子樂園，輕鬆規劃一趟豐富又充實的端午假期。

從「龍潭大池」出發，首先可漫步於環大池步道，欣賞湖光水色與地標吊橋，感受賽龍舟的熱鬧氛圍。緊鄰大池的「龍元宮」是龍潭重要信仰中心，已有百年歷史，香火鼎盛，不少信眾會特地前來祈求平安順遂，也可順道品嚐周邊商圈的人氣美食與在地小吃。

▲石門水庫風光。 圖：桃園市政府／提供

除了漫步「龍潭大池」周邊感受比賽熱血的氣氛外，還能驅車前往風景秀麗的「石門水庫」。這裡不僅是北臺灣重要水利設施，更是熱門旅遊景點，擁有遼闊湖景與豐富綠意。旅客可漫步壩頂欣賞湖光山色，或前往「溪洲公園」散步休憩，享受被自然環抱的療癒時光。每逢夏季，微風吹拂湖面，更增添幾分悠閒與舒適。喜歡吃活魚料理的遊客，絕不能錯過圍繞在石門水庫周邊的活魚餐廳，品嚐道地、精緻的活魚料理。

若想深入體驗客庄文化，推薦前往擁有百年歷史的「三坑老街」。紅磚街道、古樸建築與傳統商家，保留著濃厚的客家聚落風情。走在老街中，不僅能品嚐客家粄條、牛汶水等特色美食，還能感受純樸慢活的農村生活節奏。

鄰近的「大平紅橋」橫跨打鐵坑溪，紅色橋身倒映溪水之中，景色優美，也是許多旅人必訪的拍照打卡景點。

▲臺灣客家茶文化館。 圖：桃園市政府／提供

喜歡品茗旅客，別忘了造訪「臺灣客家茶文化館」，進入館內品茶、逛展、享用客家美食，沉醉在濃濃茶香中。館舍建築融合現代美學與茶園意象，不僅是熱門打卡景點，也能透過品茗體驗感受客庄生活美學。端午節當日「身著短褲」或「配戴墨鏡」入館，還可享門票半價優惠。

此外，「臺灣客家茶文化館」特別攜手龍潭高原社區「香艾工作坊」，推出限定「香艾暖端午」－古法艾條＆艾香槌染 DIY 體驗，端午連假期間，不妨放慢腳步，在茶香環繞中享受片刻悠閒。

▲小人國主題樂園。 圖：桃園市政府／提供

親子家庭則不能錯過龍潭周邊的人氣樂園，「小人國主題樂園」擁有世界知名建築微縮模型及多項遊樂設施，適合大小朋友同樂。6月限定推出「數字偵探ｘ指定作答題」挑戰任務，遊客只要於指定日期比對身分證字號與出生年月日符合樂園公布之數字，即能解鎖入園優惠。而以「日本忍者城堡」為主題打造的「手信霧隱城」，結合和風建築、伴手禮、美食與互動體驗，讓遊客彷彿置身日本街町，端午節前還推出應景的限定禮盒。

若時間充裕，不妨將旅程延伸至大溪地區，漫步充滿歷史韻味的「大溪老街」，走訪融合傳統工藝與文化記憶的「大溪木藝生態博物館」，以及山水相映、景色宜人的「慈湖」，感受人文歷史與自然景觀交織而成的獨特魅力。

喜愛親近山林與沁涼溪水的旅客，還可前往「小烏來」的「宇內溪戲水區」，在潺潺溪水與翠綠山景環抱下，享受沁涼消暑的夏日樂趣，為旅程增添更多悠閒與愜意。

想趁著連假動動筋骨，也可參加「大龍門溪遊記」活動，沿著大漢溪輕踩電輔車迎風騎行，深度認識地景風光及文化故事。

今年端午，不妨以「龍潭歸鄉文化節」為旅程起點，白天欣賞百年龍舟競渡、品味客庄風情，午後走訪「石門水庫」與「三坑老街」，傍晚再回到「龍潭大池」欣賞璀璨煙火。透過文化、自然與美食的串聯，體驗最具特色的「桃園端午小旅行」。

粽香飄桃園 端午連假應景活動玩透透

除了「龍潭大池」經典的節慶活動外，桃園各區也規劃了豐富多元的節慶體驗與特色景點活動。無論是親子同遊、文化走讀、自然漫遊或美食探索，遊客在暢遊桃園的同時，都能參與充滿端午氛圍的應景活動，感受各地獨具特色的人文風情與節慶魅力，讓旅程更加豐富精彩。

蘆竹創意十足，06/20-06/21舉辦「鐵路軌道賽龍舟」的端午節特色活動，如果想體驗不一樣的端午節氣氛，可以至蘆竹參加「桃園市蘆竹區鐵道龍舟嘉年華」，感受全國首創以舊桃林鐵路軌道取代傳統龍舟水道的鐵道龍舟競賽。會場還設有親子歡樂城，結合親子活動、市集、定向越野及精彩表演，讓傳統節慶展現創新活力。

此外，順遊「竹圍漁港」與「大古山休閒農業區」，欣賞飛機起降與夕陽海景，享受浪漫時光。或是至「山鼻」機捷 A10站運用「桃小巴」假日接駁服務，前往「五酒桶山」體驗以「森林冒險」為主題結合自然挑與親子共融的特色遊戲場。

桃園、八德、中壢、龜山、大園也紛紛舉辦端午節之應景活動，桃園的「桃園市土地公文化館」06/20-06/21推出端午節特別活動 ，能在廟埕欣賞花式扯鈴表演、精彩掌中劇，以及參加超人氣的「端午 FUN 粽闖關趣」。

▲八塊厝民俗藝術村。 圖：桃園市政府／提供

八德的「八塊厝民俗藝術村」則以「午時」為節令核心，並以「食午」連結端午飲食文化，06/19-06/21一連三日熱鬧登場，活動以「端午民俗ｘ閩南文化ｘ藝術體驗」為主軸，匯集在地美食、文創好物與特色攤商推出《午時．食午》活動，讓遊客在市集、表演、遊戲與手作體驗中，感受最有味道的端午節慶風景。

中壢的「中原文創園區」06/19-06/21規劃實境解謎遊戲《即刻救原3－珍粽再見》，邀請遊客至13倉活動服務台，領取免費闖關解謎包。透過實境解謎、劇情闖關與互動體驗，依照劇情指引完成各項任務與謎題挑戰，並憑解謎包中正確答案，抽取限量小禮物。

龜山區的「憲光二村眷村文化園區」06/20-06/21推出「憲光好日創意市集」及端午系列活動，除了有創意市集外，還有彩繪立蛋等活動，邀請遊客一起來畫立蛋、立好運。

▲航空城博物館-05警戒區。 圖：桃園市政府／提供

大園的「航空城博物館－05警戒區」06/19-06/21期間推出系列端午節主題活動，包括大小朋友互動之競賽、彩繪與立蛋體驗，並提供限量的「午時水紀念瓶」，還能與限定版黑貓合影打卡，一起感受傳統節慶與園區特色碰撞出的創意魅力，留下最獨特的端午回憶！

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