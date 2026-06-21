2026-06-21 12:00 巧比。針線包
巷弄尋幽走進老屋的生命史，如同啜飲一杯時光美酒
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者偏愛老舊物件與年代感，會不自覺停下腳步細看。
- 重點二：老房屋承載地方故事與建造年份，像在品味一段時光釀造。
- 重點三：走入巷弄老屋並入住其中，彷彿參與建物生命史而產生共鳴。
也不知道是年齡還是時間， 老舊氛圍年代感的物品， 總是會讓我不自覺地停下腳步。
先端詳形體，再查看細節，線條、轉折、構件、角度和空間，
這些屬於我的欣賞節奏，往往帶給我無比感動的時刻。
老房屋又是另一種時光況味。
它座落的地點帶有年代故事，若能遇見屋主或經營者，
我幾乎會問這棟建物是哪一年建造，
彷彿啜飲美酒探詢釀造年份。
當時形塑的美學風格，
或多或少符合社會大眾的生活型態。
巷弄尋幽的樂趣， 往往在不期而遇的因緣際會。
走進其中，如有幸入住一晚，
彷彿在平行時空裡與之重疊，我也參與了它的生命史。
共鳴，來得如此有緣。
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