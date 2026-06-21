2026-06-21 21:00 巧比。針線包
屏東街頭的雙重開示：關於「民主」與「放棄」的日常哲學
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者在屏東雨中開車時，從路名聯想到民主自由與自立。
- 重點二：前車車貼寫著「世上無難事，只要肯放棄」引人發笑。
- 重點三：文章以幽默方式對照堅持與放下，反思日常選擇。
一邊是地圖路名的趣味聯想，另一邊是雨中塞車時瞥見的幽默車貼，這兩張圖片的畫面感非常強烈。
今天開車經過屏東市區，天空正下著雨。在停等紅燈、看著 Google 地圖導航時，看著看著不禁失笑了出來。不知道是不是我太會聯想，總覺得這裡的地理位置，似乎默默反應了某種政治立場？
看看這導航路線上的路名：
- 萬年溪
- 自由路
- 自立路
- 民生路
這完美的跳tone聯想，讓人在塞車的沉悶中瞬間解悶。
就在耽溺於這個「民主、自由、自立」的大串聯時，視線突然被前方車輛的擋風玻璃給吸引。前車貼著一張車貼，寫著： 「世上無難事，只要ＸＸＸ」
雨中視線有些模糊，原本以為又是哪來的心靈雞湯或勵志小語。
綠燈起步，一個 move 轉換車道、靠近車尾仔細一瞧，
「哈哈哈，果然有道理！」我不禁再度笑出聲。
那是一句負能量滿滿、卻又無比精準的至理名言：「世上無難事，只要肯放棄」。
打不過就走，何必為難自己呢？ 就像穿了不合腳的鞋，註定走不遠；既然此路不通，換條路走、或者乾脆優雅地轉身放棄，何錯之有？
下雨天的出差路上，有政治地圖的巧合，也有前車給的人生開示。
今天，你打算「自立民主」地堅持下去，還是帥氣地「放過自己」呢？
精華 FAQ
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作者在導航路線上看到萬年溪、自由路、自立路、民生路等路名，覺得這些名稱連在一起，像是把民主、自由、自立等概念巧妙串聯，形成一種有趣的政治聯想。
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車貼原本看似勵志，實際內容卻是「世上無難事，只要肯放棄」。作者覺得它把負能量說得很精準，既反差又幽默，因此在雨中塞車時忍不住笑出來。
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文章用輕鬆語氣提醒讀者，面對不順時不必硬撐到底；有時候選擇轉彎、換路，甚至放過自己，也是一種成熟的生活智慧，重點在於找到更適合自己的方向。
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