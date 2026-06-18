2026-06-18 19:34 金亮亮吃喝玩樂趣
【沐樂島親子樂園】桃園室內遊樂園推薦｜雨天親子景點首選 親子餐廳一次滿足
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：沐樂島親子樂園位於桃園力行路，周邊停車方便，適合雨天遛娃。
- 重點二：門票含兩百元食堂抵用券，搭配會員點數制度，兼具玩樂與用餐。
- 重點三：館內有球池、滑梯、沙坑、DIY與兒童餐，動靜皆宜很適合全家。
沐樂島親子樂園位於桃園力行路上，週邊停車場好找不用煩惱。除了平日遛娃，也適合包場舉辦寶寶生日派對、抓周、親子聚餐與DIY課程，是寓教於樂的親子空間。
對許多家長來說，最頭痛的莫過於遇到下雨天或天氣太炎熱時，不知道該帶孩子去哪放電。沐樂島親子樂園最大的優勢，就是把遊樂空間與用餐需求整合在同一個場域裡，不必為了吃飯再特地移動地點。孩子可以盡情跑跳玩耍，大人也能悠閒坐下來用餐休息，從早玩到下午都不成問題，是桃園相當受歡迎的室內親子景點之一。
沐樂島分一般會員與白金會員，消費可累計點數兌換玩具。門票內含200元食堂抵用券，CP值很高，館內自設沐樂食堂，孩子玩累隨時能用餐補充體力，十分方便。
整體用餐空間寬敞舒適，桌椅擺放得宜，動線流暢。大面積的採光設計讓室內明亮自然，氛圍輕鬆愉快，菜單選項豐富多元、品項選擇超多，當時光挑餐點就猶豫許久。
這次我們點了魚肉原型套餐，鱸魚肉質細嫩細緻，盤面搭配清甜玉米、嫩豆腐、菇類以及高麗菜作為配菜，附贈的湯品是用料實在的排骨蘿蔔湯。
接下來是元氣水餃餐，一旁搭配嫩豆腐、菇類與高麗菜一同食用。水餃外皮Q彈不軟爛，內餡還包入玉米，風味層次豐富。
最後是雞肉原型兒童餐，餐盤採用316不鏽鋼材質，給孩子使用格外安心，餐盒我們挑選了可愛的小恐龍造型。餐點裡的嫩雞肉調味恰到好處，肉質鮮嫩不乾柴，紜紜也吃得相當捧場，一旁搭配嫩豆腐與玉米，連白飯都搓成一顆顆小巧圓球，很能勾起小朋友的食慾。
吃飽喝足後就進入室內遊樂區玩耍，樂園門口有一整排座椅，家長可以邊休息邊照看小孩。全園只設單一出入口，不用擔心孩童跑丟，安全性很高。整個遊戲場域以自然綠色為基調，搭配熊貓、竹子插畫營造滿滿童趣感。
超市家家酒區裡，紜紜開心拎著菜籃挑選食材，拿著鍋具模擬煮飯，還嚷嚷著要煮給媽媽吃，模樣超級可愛。
彈跳床上面，紜紜興奮地跳上跳下，玩得十分盡興。
一共有三個小鞦韆，紜紜一看到鞦韆就立刻衝過去排隊，來回盪了好幾趟仍意猶未盡。
滑行小車紜紜也特別喜愛，還會自己搬滑行小車到高處再順勢滑下，對這項設施愛不釋手。
造型軟萌討喜的熊貓旋轉椅，宛如室內迷你版旋轉木馬，轉速溫和緩慢不會讓孩子暈眩，可愛的熊貓座椅格外吸睛，很適合低齡寶寶悠閒搭乘。
積木疊高區裡，紜紜專心把積木一塊塊往上堆疊，看著越來越高的作品，臉上滿是成就感。
陶瓷沙坑配備全套齊全的玩沙工具，不只有鏟子、桶子等基礎器具，還額外擺放迷你挖土機供孩子操作體驗，細心的配置讓這一區永遠聚集不少小朋友，也是整座樂園最熱門的遊戲角落。
現場設有瀑布滑梯、旋轉滑梯與發光隧道三座溜滑梯，各自展現不同玩法與視覺效果，孩子在不同滑梯之間來回穿梭，玩得相當投入。
球池周邊還規劃了投影互動遊戲，孩子會跟著畫面變化互動，把手中的球丟出去得分，玩起來更有新鮮感。
一旁的吸球裝置則可以把球吸上去，再按下按鈕讓球落下，紜紜很有興趣，會一直重複操作。
外圍不是固定單一動線，而是能隨興探索的空間設計，讓孩子在移動過程中持續保持新鮮感，也增加整體遊玩的變化性與趣味度。
沐樂島還有各式DIY手作課程可以參加，簡單的創意勞作或親子手作活動，讓孩子在遊樂設施之外也能靜下來動手做。從挑選材料到完成作品的過程，不只是體驗，也多了一份可以帶回家的小紀念。
園內設有多台娃娃機，孩子經過時常會被吸引停下來看看。機台以小玩偶與小禮物為主，操作簡單，在家長陪同下也能小試手氣，就算沒夾到也會玩得很開心，成為遊戲區外的小小驚喜點。
離開前還送了一顆手持氣球，紜紜開心地結束這充實的一天。
園內動靜態設施一應俱全，不論什麼個性的孩子都能找到喜歡的玩法，全家出遊都很適合。梅雨季、盛夏酷暑、陰雨天不知道去哪，直接把這裡當作出遊備案就對了。不用擠百貨商場，也不用長途奔波跑到郊區，孩子可以盡情放電玩得開心，媽媽也能全程輕鬆省力。再加上餐食營養均衡、好吃不油膩，好吃又好玩兼具，絕對值得收進桃園親子必訪清單。
沐樂島親子樂園
電話：03 3318333
地址：桃園市桃園區永安里力行路169-1號
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精華 FAQ
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最適合遇到下雨、酷暑或梅雨季時想帶孩子放電的家庭，也很適合親子聚餐、寶寶生日派對、抓周活動，能一次滿足玩樂與用餐需求。
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門票內含兩百元食堂抵用券，還有會員與白金會員制度可累計點數換玩具。館內餐點選擇多，從魚肉套餐到兒童餐都兼顧營養與便利。
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園內有家家酒區、彈跳床、小鞦韆、滑行小車、熊貓旋轉椅、陶瓷沙坑，以及瀑布滑梯、旋轉滑梯和互動球池，動態與靜態玩法都很豐富。
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