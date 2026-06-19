2026-06-19 18:03 旅遊經
五星飯店也搶攻618購物商機 晶華首推自助餐單人套票，最優68折起！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晶華酒店限時推618電商節餐券，主打自助餐優惠吸客。
- 重點二：栢麗廳首推單人套票十張組，平日下午茶最低68折最划算。
- 重點三：泰市場亦推單人套票與多款餐券，滿足個人與聚餐需求。
台北晶華酒店首度推出栢麗廳平日下午茶單人套票10張組，特價8,800元，享68折優惠，為本次618檔期折扣最高商品。圖／台北晶華提供
【旅遊經 洪書瑱報導】
端午節過後，象徵暑假也將緊接來臨，是聚餐與出遊旺季，配合近年熱門的618電商購物節，「台北晶華」官網於即日起限時推出「618電商節」年度餐券優惠，有聚餐需求的饕客，不妨藉機搶好康，活動中除了「栢麗廳」與「泰市場」多款經典人氣餐券外，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，讓消費者能依照自身需求彈性安排用餐時段。其中這波618檔期折扣力道最強的明星商品，應為栢麗廳平日下午茶單人套票最受矚目，10張一組特價8,800元，相當於68折優惠。
栢麗廳同步推出平日午餐單人套票10張組，讓消費者可依需求彈性安排用餐時段。圖／台北晶華提供
栢麗廳一直以來都是自助餐人氣餐廳，其旅展餐券絕對是人氣中的人氣商品，此次首度推出兩款單人套票商品，包括：平日下午茶單人套票10張一組特價8,800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12,800元，約69折。不同於過去以雙人或多人優惠券為主的設計，單人套票更符合現代消費者自主安排聚餐、商務用餐及個人享受美食的需求，同時大幅提升票券使用彈性。此外，栢麗廳也同步推出平日早餐雙人優惠券、平日午餐雙人及四人優惠券，以及平日下午茶雙人與四人優惠券等多項商品，提供消費者能有更多元的選擇。
泰市場推出平日晚餐單人套票10張組，特價12,800元，享74折優惠。圖／台北晶華提供
同樣深受饕客喜愛的泰市場，也推出多款超值餐券方案，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價12,800元，相當於74折優惠。作為全台知名的泰式海鮮自助餐廳，泰市場集結多款經典泰式熱菜、現點現做料理、新鮮海鮮以及南洋風味甜點，長年擁有穩定支持客群。
台北晶華董事總經理吳偉正表示，近年消費者對餐券商品的需求已從團體聚餐逐漸延伸至個人化、多元化的使用情境，因此今年特別推出單人套票10張組商品，希望透過更具彈性的產品設計，滿足不同消費族群的用餐需求。搭配618購物節檔期優惠，讓消費者能以更超值的價格享受五星級餐飲服務，同時也為即將到來的暑假聚餐旺季提前暖身。
精華 FAQ
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此次主打栢麗廳與泰市場的多款人氣餐券，並首度推出單人套票十張組，讓消費者可依個人行程彈性安排用餐時段。
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折扣最強的是栢麗廳平日下午茶單人套票十張組，特價8,800元，約享68折優惠，是本次618檔期最受矚目的商品。
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因消費者需求已從團體聚餐延伸到個人化與多元情境，晶華希望以單人套票提高使用彈性，同時迎接暑假聚餐旺季。