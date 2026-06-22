2026-06-22 09:03 旅遊經
集集全線復駛通車 鳴笛啟航推超萌石虎車票、紀念禮包！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：集集線6月25日將全線復駛至車埕站，旅客可重遊山林鐵道風光。
- 重點二：臺鐵推出四款石虎紀念車票，結合集集線景點與鐵道元素設計。
- 重點三：6月22日臺中站限量販售專開列車紀念禮包，含周遊券與車票。
集集全線將於6月25日復駛通車 (圖：交通部觀光署提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
臺鐵集集線於2021年因台16線公路邊坡坍滑與隧道受損等緣故造成停駛多年，於日前(1月5日)恢復第一階段通車，讓火車已正式恢復行駛至集集站後，再歷經近半年的修復與整備，於6月25日起正式將恢復全線通車至車埕站，讓旅客再次搭乘火車穿梭山林，重溫獨特的「鐵道生活感」與「人文綠意」景致！為慶祝集集支線全線通車，臺鐵公司特別推出「集集線Q版石虎紀念車票」，以臺灣特有種石虎為設計主角，結合集集線沿線特色景點與鐵道元素，兼具乘車功能與收藏價值。
集集車站(圖：交通部觀光署日月潭國家風景區管理處提供)
車埕車站(攝影：曹憶雯)
二水站、集集站、水里站及車埕站4款專屬圖樣(圖：臺鐵公司提供)
相關紀念車票為限定版區間車車票，共推出二水站、集集站、水里站及車埕站4款專屬圖樣。凡票面起、迄站任一站為二水站、集集站、水里站或車埕站者，即可購買對應款式紀念車票，如遇起、迄站同時有二水站、集集站、水里站或濁水站時，則以迄站之圖案呈現。車票適用乘車日期為6月25日至8月31日，旅客可於全臺各車站售票窗口及自動售票機（限當站起程車票）購買；另集集線內僅二水站、水里站及濁水站提供售票服務。
專開列車紀念禮包(圖：臺鐵公司提供)
此外，臺鐵公司將於6月22日上午9時起，於臺中站指定7號售票窗口限量販售「專開列車紀念禮包」，每份售價499元（僅收現金）。禮包內容包含：專開列車紀念車票、集集線一日周遊券、專屬紀念資料夾及電子票證各1份，內容豐富，極具紀念與實用價值，凡購買紀念禮包之旅客，憑禮包內附之專開列車紀念車票，即可於115年6月25日搭乘2425次專開列車前往車埕站，該列車沿途停靠臺中、新烏日、二水及車埕等站，鐵道迷別錯過！
相關列車時刻資訊可至臺鐵公司官網(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip001/tip112/gobytime)查詢。
(圖：臺鐵公司提供)
精華 FAQ
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集集線在歷經修復與整備後，預計自6月25日起恢復全線通車，終點回到車埕站，讓旅客重新搭火車欣賞沿線山林與鐵道景觀。
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臺鐵推出集集線Q版石虎紀念車票，共有二水、集集、水里、車埕四款圖樣，結合石虎、沿線景點與鐵道元素，兼具乘車用途與收藏價值。
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紀念禮包將於6月22日上午9時起，在臺中站指定7號窗口限量販售，每份499元，內容含專開列車車票、一日周遊券、資料夾及電子票證。