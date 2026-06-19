2026世足賽優惠懶人包！餐廳看球、啤酒好康、美食折扣一次收，揪朋友開趴最划算

2026世界盃足球賽開踢，全民又到了半夜不睡、抱著美食守在螢幕前的熱血時刻！不管你是真球迷、氣氛組，還是只想找理由揪朋友吃飯喝一杯，這波世足優惠都很值得收進口袋。從麥當勞買一送一、運動餐廳看球活動，到啤酒品牌應援好康、牛排餐廳雙人套餐與餐酒館優惠，想在家追賽、到餐廳一起歡呼，通通有得選。

1. 麥當勞：點數8折兌換、奶昔買一送一，宵夜黨先筆記

世足期間最怕的不是輸球，是看到一半突然餓。麥當勞推出多項期間限定優惠，即日起至6月16日，M Point點數回饋品項全面享8折兌點優惠，並新增麥香雞、麥香魚單點與套餐選擇，套餐包含中薯與中杯可樂，很適合當追賽宵夜。

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另外，即日起至6月20日，奶昔限定門市推出香草、草莓風味奶昔買一送一優惠；即日起至6月23日，購買麥當勞隨身輕巧購物袋，還可免費送小薯一份。想邊看球邊補充快樂碳水，這波可以先安排。

2. SPORTS NATION運動餐廳：猜中賽果酒卡半價，氣氛直接拉滿

想感受真正的看球臨場感，可以把SPORTS NATION運動餐廳排進聚會清單。6月12日至7月20日期間，店內推出足球觀賽系列活動，消費者進場後可以自由選擇支持隊伍，加入專屬應援陣營。開賽前，每位參與者都能預測賽果，如果成功預言，比賽結束當下酒卡金額直接半價；若預測失敗，則要到酒精交易所再消費一杯酒水，接受「敗方懲罰」。這波不只是看球，更像是全場一起加入足球戰局，適合想揪朋友熱鬧看賽的人。

3. 金色三麥：猜贏球隊伍，整桌啤酒有機會加滿

世界盃怎麼能少了啤酒、炸物和全場歡呼聲？金色三麥自6月11日至7月20日賽事直播期間，推出「今日贏球隊伍預測」活動。

只要到店用餐並成功預測當日獲勝隊伍，就有機會享整桌啤酒加滿優惠。每一次進球、每一場逆轉，都能把現場氣氛推到最高點。對喜歡邊吃邊看球、邊跟朋友討論戰況的人來說，金色三麥很適合變成世足固定聚點。

4. 海尼根：刮刮樂99.9%中獎率，應援小物一起收

如果你偏好在家開趴看球，海尼根這波優惠也可以留意。即日起至7月31日，海尼根推出「粉會交朋友」聯合刮刮樂活動，只要在全台指定超市、菸酒專賣店、中西式餐廳、熱炒店、KTV等通路，購買海尼根經典或海尼根星銀啤酒達指定門檻，即可獲得限量刮刮卡。

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活動主打99.9%中獎率，獎品包含迷你大聲公、摺疊扇、餐盤、坐墊、帳篷等應援小物。無論是在家投影看球，還是到朋友家開世足派對，都很有儀式感。

5. 百威啤酒：攜手必勝客，披薩配啤酒就是看球標配

說到世足宵夜組合，披薩加啤酒幾乎是經典不敗。百威啤酒今年攜手必勝客推出期間限定合作，自6月16日起，於全台必勝客門市購買任一餐點，即可享百威啤酒一手加購優惠價NT$239，還能免費獲得百威限量周邊。不管是約朋友到家裡看球，還是臨時想替比賽夜加菜，披薩配冰涼啤酒都很難出錯，尤其適合多人共享、邊吃邊喊進球。

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6. Texas Roadhouse：雙人啤酒套餐，肉食控看球最幸福

想把世足夜變成大口吃肉的聚餐，Texas Roadhouse德州鮮切牛排推出「GO BIG！雙人啤酒套餐」，活動自即日起至7月20日登場，包含「熱血套餐」與「傳奇套餐」兩款大份量雙人組合。「熱血套餐」集合經典火烤德州牛排與火烤豬肋排，適合想吃得過癮的肉食控；「傳奇套餐」則更澎湃，包含12oz肋眼牛排、菲力牛排、香料烤蝦等人氣餐點，再搭配冰涼生啤酒，完全是球迷聚餐的戰鬥規格。

7. TGI FRIDAYS：足球應援分享餐，點餐還送百威周邊

TGI FRIDAYS星期五餐廳攜手FIFA官方贊助品牌百威啤酒，自6月11日至7月20日推出《GOAL！瘋足球》應援分享餐。菜色從香辣墨西哥風味、經典美式肉食拼盤，到田納西威士忌風味料理與酥脆炸蝦通通有，份量與口味都很適合多人聚會。活動期間點購指定分享餐，還可獲得百威足球主題周邊，讓看球聚餐更有收藏感。

8. LillA：酒飲買二送一，下班小酌也能加入世足氣氛

主打時尚加州料理與餐酒氛圍的LillA，自即日起至7月31日推出限定酒飲買二送一優惠。適用品項包含清爽啤酒、招牌汲飲調酒、經典調酒、桑格莉亞水果酒與隱藏版特調。如果不想太熱血吶喊，只想和朋友輕鬆聚會、邊聊天邊看球，LillA會是比較輕鬆有質感的選擇。下班後小酌、週末聚餐，剛好都能搭上世足熱潮。

世足優惠怎麼選？懶人包快速看

想吃速食宵夜，可以選麥當勞；想要現場氣氛，SPORTS NATION和金色三麥很適合；想在家開趴，可以鎖定海尼根、百威啤酒與必勝客合作優惠；想大口吃肉聚餐，Texas Roadhouse和TGI FRIDAYS都很有份量；想輕鬆小酌聊天，LillA的酒飲買二送一也很適合。

這個夏天，世界盃不只是球場上的熱血對決，也是朋友聚會、美食折扣、啤酒好康一起爆發的最好理由。比賽還沒開踢，餐廳先訂起來；球衣還沒穿上，應援美食先準備好，才是最懂