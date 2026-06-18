2026-06-18 15:39 女子漾／編輯張念慈
鄭容和、蜘蛛人私藏！6款讓人想抱緊揉碎的中性男香 穿上它今晚誰也別想逃
隨著氣溫升高，身上的香氣也到了換季的時刻。比起過於甜膩的純花香，今年夏天更流行帶有反差感、乾淨且隱約散發危險慾望的「男性與中性」香氛。從男神巨星私下愛不釋手的乾淨琥珀木質、到極具戲劇張力的煙燻玫瑰，以下為大家體盤點 6款不可錯過的質感淡香精，不論男女都能輕鬆駕馭，不著痕跡地散發讓人想一聞再聞的高級體香！
文章目錄
- 中性香推薦1. YSL BEAUTY — MYSLF 極鏡淡香精
- 中性香推薦2. PRADA Beauty — 重構本我男士淡香精 (PRADA Paradigme)
- 中性香推薦 3. DOLCE&GABBANA — 淺藍男性淡香精 (Light Blue Pour Homme Eau de Parfum)
- 中性香推薦 4. GUERLAIN 嬌蘭 — IDEALMAN 男性古龍淡香精 (L'HOMME IDÉAL COLOGNE FORTE)
- 中性香推薦5. Perfumer H — SOAP 皂 淡香精 (攜手 Studio Nicholson 限定聯名)
- 6.中性香推薦.迪奧—曠野之心淡香水
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章盤點夏季流行的六款中性男香，主打乾淨卻帶危險感。
- 重點二：香氣多以木質、琥珀、柑橘與海洋調，強調不分男女都能駕馭。
- 重點三：鄭容和、Tom Holland 等名人加持，提升香氛話題與購買吸引力。
中性香推薦1. YSL BEAUTY — MYSLF 極鏡淡香精
售價/規格：【MYSLF極鏡淡香精】100ml NTD7,200
香氣特色：YSL 的男香系列向來是性感與個性的代名詞 。這款「MYSLF 極鏡淡香精」是今年夏天必收的沁涼感命定男香 ，香氣兼具現代男性的陽光粗獷與乾淨細緻，能完美烘托出讓人著迷的仲夏自由氣息 。
YSL MYSLF品牌大使 Austin Butler奧斯汀·巴特勒演譯【MYSLF極鏡淡香精】，影片中身穿黑色俐落西裝、帥氣不羈皮衣、透膚襯衫…展現不同面向就令人十足過癮，從高級鏡面瓶身印射出的暢快渲染，從溫潤花果香與厚實木質廣藿香中透露出辛辣生薑氣息，不著痕跡的刺激感官神經，不只男人噴香狂野中mix 爽朗乾淨，女人用【MYSLF極鏡淡香精】更營造出恣意率性氛圍感。
中性香推薦2. PRADA Beauty — 重構本我男士淡香精 (PRADA Paradigme)
售價/規格：百貨限定消費滿 NT$2,000 即享情人節限定禮袋包裝；滿 NT$6,000 享限定唱片禮盒服務 。
香氣特色：繼上市屢獲熱銷好評，這款穩坐 PRADA 男香寶座的時髦典範，不僅有「蜘蛛人」Tom Holland（湯姆霍蘭德）魅力加持，更讓韓星鄭容和愛到連私下直播、包包裡都隨身攜帶 ！它以琥珀木質為基調，融合了帶有活力的天竺葵與香檸檬 ，被粉絲瘋狂形容為「超級好聞、完全是乾淨男生的味道」 ，質感極高。
中性香推薦 3. DOLCE&GABBANA — 淺藍男性淡香精 (Light Blue Pour Homme Eau de Parfum)
售價/規格：50ML NT$3,400 / 100ML NT$4,600 。
香氣特色：由調香大師 Alberto Morillas 操刀，將地中海盛夏的陽光與海風化為極具包覆感的嗅覺體驗 。前調以黃柑橘與葡萄柚帶出清爽動感的開場，中調則創新使用「海水絲柏」 （將絲柏枝浸於海水中萃取），營造出帶有礦物與海鹽的溼潤海洋氣息，最後以雪松木與廣藿香收尾 ，展現出成熟、性感且富有現代感的木質餘韻 。
中性香推薦 4. GUERLAIN 嬌蘭 — IDEALMAN 男性古龍淡香精 (L'HOMME IDÉAL COLOGNE FORTE)
售價/規格：100ML 售價$5,250
香氣特色：嬌蘭首款大膽顛覆傳統、主打「灼冷」雙重特質的木質柑橘古龍香調 。調香師戴芬‧潔克以燃燒冰塊中的「杏仁」為靈感，前調使用葡萄柚、柑橘與苦澀杏仁交織出冷冽的對比層次 ；後調則引入岩蘭草與乳香，築起深邃溫暖的木質底蘊 。這種一邊熾熱、一邊冷冽的杏仁香，充滿了引人矚目的感性與危險吸引力 。
中性香推薦5. Perfumer H — SOAP 皂 淡香精 (攜手 Studio Nicholson 限定聯名)
售價/規格：聯名限定系列（50ml 單瓶約 NT$6,200 ）。
香氣特色：這是一款極致純淨、幾乎隱形卻又如影隨形的中性空氣感香氛 。靈感來自「乾淨織物輕觸肌膚後留下的氣味殘影」 ，前調由荳蔻與白胡椒交織出微辛的清亮感，隨後醛香與橙花洗潤出乾淨的襯衫香氣 ，尾調則沉靜於白麝香與龍涎香的溫柔中 。不張揚卻充滿了與肌膚親密接觸後的溫暖溫度 。
6.中性香推薦.迪奧—曠野之心淡香水
售價/規格：30ML / NT$2,750、60ML / NT3,350、100ML / NT$4,450
香氣特色：《SAUVAGE曠野之心淡香水》以「卡拉布里亞佛手柑」開啟清新颯爽的前調；中調由「廣藿香」巧妙融合「川椒」與「烏欖香」的辛辣、「天竺葵」的明朗、「香根草」的濃烈、「沃克呂茲薰衣草」的內蘊，將恰到好處的柑橘香氣與充滿男子氣概的辛辣氣息緊密連結，流露出獨一無二的陽剛本色；基調則是珍稀的「龍涎香」勾勒出海洋與動物香調的獨特香氣，使芳香之間熱烈交融，釋放每個男人心中那股桀驁不馴的真實自我。
精華 FAQ
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文章主要推薦適合夏季使用的男性與中性香氛，重點放在乾淨、木質、海洋與辛香等帶有反差感的淡香精，強調不分男女都能駕馭。
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內文提到 YSL MYSLF 的品牌大使 Austin Butler，以及 PRADA 男香受到 Tom Holland 和鄭容和喜愛，藉此凸顯香氛的時髦感與話題性。
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這些香氛共同特色是清爽卻不單調，常以琥珀木質、柑橘、海鹽、麝香或辛香調組成，營造乾淨又帶一點危險慾望的高級體香。
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