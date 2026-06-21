2026-06-21 10:05 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」10/18健行活動 開放報名！
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- 重點一：第三屆「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」將於10月18日在阿里山頂湖步道登場。
- 重點二：今年首度整合頂湖、石棹步道群，規劃升級版健行路線。
- 重點三：活動開放1200名額，報名費300元並附紀念衣與市集券。
【旅奇傳媒/編輯部報導】第三屆「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」健行活動正式開放報名，嘉義縣長翁章梁日前偕同知名氣象主播王淑麗共同宣布，今年活動將於10/18（日）08:00於阿里山「頂湖步道」登場，首度整合「頂湖步道」與「石棹步道群」，推出升級版健行路線，邀請一同走進嘉義山林，體驗秋季阿里山多層次自然景觀。
健行活動串聯「頂湖步道」、「大凍山步道」、「霹靂山步道」，以及「石棹步道群」的「茶之道、霞之道、雲之道」等特色路線，沿途可欣賞竹林秘境、茶園風光與森林景致，展現阿里山公路沿線豐富且多元的自然風貌。
今年活動共開放1,200個名額，分為三大組別：親子組400人，路程約4公里；健行組400人，路程約7公里；挑戰組400人，路程約10.5公里，適合不同年齡層及體能條件的民眾參與。
本次活動報名費300元，報名成功者皆可獲得環保紗紀念衣及100元市集抵用券。活動當天除健行活動外，也將設置特色市集，集結嘉義在地農特產品、美食及特色品牌，在健行之餘，也能品嚐嘉義山區特色風味，感受慢遊嘉義的旅遊魅力。
翁章梁指出，嘉義縣的步道近年來逐漸打開知名度，關鍵在於整體環境維護良好，這也有賴阿里山國家風景區管理處及林業保育署的持續投入與用心，讓喜愛戶外活動的遊客能夠感受到完善的規劃與服務。
翁章梁進一步表示，阿里山高山茶產業已有超過50年歷史，沿途可見雲霧繚繞的茶園景致，近年更發展出特色咖啡產業，搭配壯麗山景，呈現多元豐富的山區風貌，加上氣候變化明顯與光影流動強烈，使沿途景色隨時段展現不同樣貌，帶來獨特的視覺體驗與心情療癒效果。誠摯邀請民眾一同參與「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」活動，親身感受嘉義山林的自然魅力與人文風情。
已連續三年擔任活動代言人的王淑麗興奮表示，今年縣長終於同意一起走訪步道，並特別提醒主辦單位務必搶先預訂縣長當日行程。並指出，此次活動最大的特色，就是在健行過程中完整呈現嘉義最優質的山林之美。從氣象學角度來看，一年之中10月的天氣最為穩定宜人，正是最適合戶外健行的季節，呼籲千萬不要錯過。
此外，王淑麗提到，過去健行活動較少提供獎牌與完賽紀錄，但今年活動將比照馬拉松規格辦理，參與者不僅可獲得紀念品與獎牌，還能留下完賽紀錄，成為值得珍藏一生的美好回憶。
嘉義縣文化觀光局表示，嘉義縣擁有豐富且多元的步道資源，從平地到高山、從茶園到森林，各有不同特色。為方便規劃步道旅行，特別建置「來嘉走走．嘉遊好步道」專屬網站，彙整縣內百條步道資訊，包括路線長度、難易度及景觀特色等內容，提供遊客查詢參考。
本活動並持續與戶外運動社群平台「運動筆記」及「健行筆記」合作推廣，透過專業平台號召全國步道愛好者共同參與。歡迎喜愛健行、登山及自然旅行的民眾把握機會報名，用雙腳走進阿里山，挑戰第三屆「嘉遊好步道 秋遊嘉鄉」，感受嘉義最迷人的秋日山林風景。
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精華 FAQ
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活動將於10月18日星期日早上8點，在阿里山的頂湖步道登場，並串聯周邊步道路線，讓民眾能在秋季走訪嘉義山林，體驗多層次自然景觀。
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今年規劃親子組、健行組與挑戰組三大組別，各400人，共1200名額，路程約4公里、7公里與10.5公里，讓不同年齡與體能的民眾都能參加。
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報名費為300元，成功報名者可獲得環保紗紀念衣與100元市集抵用券；活動當天還有特色市集、獎牌與完賽紀錄，提升整體參與體驗。