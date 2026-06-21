香港夏日盛會／盡享數十萬份旅客專屬夏日禮遇 體驗全城矚目盛事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港夏日盛會串連多項大型活動，吸引旅客暑假來港體驗全城熱鬧氣氛。

香港夏日盛會串連多項大型活動，吸引旅客暑假來港體驗全城熱鬧氣氛。 重點二： 夏日禮由即日至8月31日分階段推出，涵蓋景點、交通、購物與餐飲優惠。

夏日禮由即日至8月31日分階段推出，涵蓋景點、交通、購物與餐飲優惠。 重點三：龍舟節、迪士尼、海洋公園、足球賽等盛事，打造多元親子與娛樂行程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天，「香港夏日盛會」串連城中最矚目的夏季活動與不容錯過的「夏日禮」，為世界各地旅客提供更多來港歡度暑假的理由，從龍舟競渡、親子玩樂，到沉浸式展覽及世界級足球賽事，各式獨特體驗保證能滿足每個人的喜好。

其中針對旅客推出的「夏日禮」由即日至08/31期間分階段推出，涵蓋景點、交通、購物及餐飲禮遇，為旅程的每個環節解鎖豐富獎賞與優惠，讓旅客由規劃行程至離港一刻都能享盡各式夏日禮遇。

▲「香港夏日盛會」主視覺。 圖：香港旅遊發展局／提供

盡享全城夏日禮遇 數十萬份優惠火熱發送 出發前率先賺取雙重獎賞

「香港旅遊發展局」聯同「Trip.com Group」推出總值超過港幣2,000萬元優惠，涵蓋19個本地景點及3個交通營運商。即日起至08/31期間，旅客透過「Trip.com」平台預訂於07/01-09/14期間入住的香港酒店，單一交易滿港幣1,500元或以上，即可獲「夏日玩樂包」雙重優惠，包括自選一項景點門票及一種公共交通工具優惠，折扣最高可達5折。

獎賞於06/15及07/14分兩輪發放，數量有限，先到先得，讓旅客以更優惠的方式，深度感受香港的獨特魅力。「精選獎賞」包括：港鐵機場快綫、昂坪360雙程標準纜車票、Big Bus 落日飛車、香港海洋公園門票、張保仔號維多利亞港航遊、鴨靈號黃金時段懷舊帆船、香港迪士尼樂園度假區提早入園證、香港杜莎夫人蠟像館門票等，都能享有最高5折優惠。

另外「優質旅遊服務協會」和「香港零售管理協會」也推出一系列購物及餐飲優惠，旅客可於多個商家享有買一送一優惠，以及低至港幣1元或10元的精選熱門商品。

所有禮遇數量有限，以先到先得形式發放。部份禮遇僅限於「Discover Hong Kong」一站式旅遊資訊平台的註冊用戶，「精選禮遇」包括：敏華冰廳：黯然銷魂飯 HK$10（原價 HK$72）、麥當勞：HK$10巨無霸®（原價 HK$25.5起）、 奇華餅家：HK$1優惠價購買冬蓉老婆餅乙件（原價 HK$12）、安記：HK$1優惠價購買指定口味零食鮑（12件）（原價 HK$99）。

▲「香港國際龍舟節」主視覺。 圖：香港旅遊發展局／提供

投入夏日盛會 全城活動精彩處處

除了「夏日禮」豐富的全城獎賞與優惠外，旅客亦可體驗一系列精彩節慶盛事及「香港國際龍舟節」熾熱氣氛，感受亞洲盛事之都的獨特魅力。

◎ 永明香港國際龍舟節：包羅龍舟文化、節日美食與玩樂體驗的地道香港慶典

・06/19-07/01 | 尖沙咀海濱

「永明香港國際龍舟節」是香港今年夏日首波大型盛事。當中的焦點活動「永明香港國際龍舟邀請賽」將於06/27-06/28舉行。今年適逢賽事踏入50周年，勢必將尖沙咀海濱化身為全城最熾熱的盛事舞台。

來自16個國家及地區超過220支隊伍，在「維多利亞港」進行共21場賽事。一連13天的龍舟節將別開生面的節目陣容伸延至龍舟賽道之外。旅客可於「星光大道」上暢遊龍舟美食街及啤酒樂園，並到訪多個特色打卡位，感受獨一無二的香港端午節慶典。

▲夏日新推出 Pixar Summer Fest。 圖：香港迪士尼樂園度假區／提供

◎ Pixar Summer Fest：日夜玩盡更盛大的 Pixar 世界

・06/12-08/31 | 香港迪士尼樂園度假區

「香港迪士尼樂園度假區」誠邀賓客投入首個「Pixar Summer Fest」－整個度假區將化身成滿載 Pixar 好友與沉浸式體驗的遊樂場。全新焦點節目《Pixar 好友星空匯演》長約8分鐘，結合無人機表演、躍動的噴泉、奇妙夢想城堡及美國小鎮大街的投影效果，以及大型充氣裝置等多種特效，頌揚 Pixar 膾炙人口的友情故事。此項嶄新的夜間體驗，將於樂園的標誌性夜間匯演《迪士尼星夢光影之旅》前上演。

賓客亦可參與強勢回歸的「Pixar 水花大街派對！」及樂園史上最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，並在樂園各處與來自《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《熊抱青春記》及《玩轉極樂園》等「Pixar」經典角色見面互動，同時品嚐「Pixar」主題美食及選購特色商品。主題酒店住宿及遍佈度假區的各式活動，更會為一眾Pixar粉絲延續奇妙旅程。

▲玩轉夏日大熊貓生日大派對。 圖：香港海洋公園／提供

◎ 玩轉夏日大熊貓生日大派對：與受盡萬千寵愛的香港大熊貓共慶生辰

．06/26-08/31 | 香港海洋公園

今年夏天，香港海洋公園的大熊貓龍鳳胎「加加」「得得」迎來兩歲生日，以及8月壽星爸媽「盈盈」「樂樂」，再加上6月之星「安安」「可可」，將一同舉行全園慶生派對。入園前可先到生日裝置打卡，之後可到限定展區重溫牠們的可愛日常。六隻大熊貓更會化身超萌「Panda Friends」，出現在各設施及互動遊戲區。快約定親朋好友到香港海洋公園，給大熊貓成員送上祝福，玩轉整個夏天！

▲「Bubble Planet」將於06/29起首度登陸香港「啟德郵輪碼頭」。 圖：Exhibition Hub Bank Images／提供

◎ Bubble Planet Hong Kong：探索前所未有的多感官泡泡世界

．06/29起 | 啟德郵輪碼頭

「Bubble Planet」將於06/29起首度登陸香港「啟德郵輪碼頭」。這個享譽全球的沉浸式體驗，將簡單的泡泡概念轉化為大型互動歷險，結合數碼藝術、視覺錯覺、虛擬實境體驗及喚醒觀眾五感的體驗裝置。在這全新登場的夏日親子熱點，訪客可穿梭於多個玩味十足的互動空間，展開一場啟發好奇心與幻想力的探索之旅。

▲滙豐保險與山頂纜車，攜手呈獻全港最高立體光影匯演：「滙映山頂」。 圖：山頂纜車有限公司／提供

◎ 「滙映山頂」光影匯演

．2026/06/13-2027/06/06 | 香港島山頂凌霄閣

．時間：19:30、20:30、21:30（每晚3場；每節約為10分鐘）

兩大香港標誌性品牌－「滙豐保險」與「山頂纜車」，攜手呈獻全港最高的立體光影匯演：滙豐保險《滙映山頂》。這項大型沉浸式光影匯演於「山頂凌霄閣」矚目上映，透過生動的光雕投影技術，展現啟德體育園、廟街、大坑舞火龍、電車、港式茶餐廳、霓虹招牌等圖案，帶領大家遊歷香港每個角落，感受這座城市獨有的迷人光采。

◎ 香港足球盛會2026：見證世界級足球勁旅同場獻技

．07/31-08/05 | 啟德體育園 啟德主場館

今夏還有另一項體育迷不容錯過的焦點盛事－「香港足球盛會」將於07/31-08/05載譽歸來。Manchester City, FC Internazionale Milano, Chelsea FC, Juventus 四支歐洲頂級球隊將雲集「啟德主場館」，並於這座可容納50,000名觀眾的世界級場地上演兩場矚目大戰；Manchester City 及 Chelsea FC 更將參與公開訓練環節與球迷見面。繼去年盛會成功舉行，今年活動罕有匯聚多支歐洲冠軍聯賽皇者，再次鞏固香港作為亞洲國際體育及娛樂盛事之都的卓越地位。

◉ 有關最新「香港夏日盛會」活動列表及「夏日禮」詳情，請參閱：https://www.discoverhongkong.com/tc/events/summer-fun.html

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