2026-06-20 09:00 旅奇傳媒 TR Omnimedia
日本東北自由行推薦！山形天童溫泉出發，跟著山伏巡禮羽黑山
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：DMC天童溫泉推出羽黑山巡禮專車深度行程。
- 重點二：由現役山伏早坂一廣帶領體驗出羽三山信仰。
- 重點三：2026年僅三梯次限量八名，費用每人四萬五千日圓。
【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去日本東北自由行，想體驗一般觀光客玩不到的深度行程嗎？擁有將近1400年歷史的山形縣「出羽三山」，一直是日本山岳信仰的超級聖地，但對台灣旅客來說，當地大眾交通轉乘較為繁瑣，往往讓人卻步。
為了解決交通痛點並推廣在地文化，「DMC 天童溫泉」特別針對想深入探索日本傳統的旅人，推出極具震撼力的「天童溫泉出發，與山伏同行羽黑山巡禮」特別計畫。行程最棒的亮點在於「專車接駁」，旅客將從「天童溫泉」搭乘專屬包車直達出羽三山的入口「羽黑山」，完全不用煩惱複雜的交通銜接，對於不自駕的自由行旅客來說非常貼心。
這趟行程將由傳承17代、現役的「山伏」（山野中的修行者）早坂一廣親自帶路。參加者會在歷史悠久的宿坊「大進坊」接受傳統祈福儀式，並親自換上專屬的白色「行衣」與注連繩（活動結束後，還能帶回台灣作紀念！）。
接著，跟隨「山伏」的腳步，一步步踏上被參天古木包圍的2446階神聖石梯。在山林芬多精的洗禮中，抵達山頂的「三神合祭殿」再次接受祈禱，並品嚐傳統純粹的「精進料理」（素齋），全方位沉浸在與自然共鳴的修行文化中。
這個由現役山伏親自帶領的深度巡禮非常稀有，2026年僅限定開放07/16、09/18與10/13三個梯次，每梯次超限量8個名額，費用為每人45,000日圓。
如果你剛好湊不上這三天的檔期，或是想用更輕鬆的方式體驗，主辦方也很貼心地提供另一款常態性的「初次羽黑山參拜」方案，同樣包含「天童溫泉」來回專車接送、精進料理與神社祈福，讓你可以按照自己的步調自由攀登。
下次規劃山形旅遊，別忘了預約來趟洗滌身心的神聖之旅，把最真實的日本深度體驗帶回家！
DATA／天童溫泉出發，與山伏同行羽黑山巡禮
・出發日期：2026/07/16（四）、09/18（五）、10/13（二），共三梯次
・名額限制：每梯次限量8名
・行程費用：每人 45,000 日圓（含稅）
・預約方式：請至「DMC 天童溫泉」官方網站「TENDODAYS」進行線上預約
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精華 FAQ
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行程由天童溫泉直接安排專車往返羽黑山入口，旅客不必自行轉乘大眾運輸，也能更輕鬆銜接山形深度旅遊。
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旅客會在宿坊接受祈福儀式，換上白色行衣與注連繩，跟著山伏走完2446階石梯，並享用傳統精進料理。
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2026年僅開放7月16日、9月18日與10月13日三梯次，每梯次限八名，費用為每人45,000日圓含稅。