萌寵大集合！宜蘭綠舞打造「動物療癒樂園」　貓咪、水豚、笑笑羊圈粉旅人

2026-06-17 19:24 舌尖上的旅人 Eric Hsu
「擼LALA Sweets」各式超萌小貓等待你的光臨。Eric Hsu攝
「擼LALA Sweets」各式超萌小貓等待你的光臨。Eric Hsu攝

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：宜蘭綠舞結合貓咪、水豚與笑笑羊，打造親子動物療癒樂園。
  • 重點二：園區內可體驗擼貓、穿浴衣漫步，感受日式秘境的慢活氛圍。
  • 重點三：住宿搭配壽喜燒、割烹與周邊餐酒館，延伸成完整度假行程。

坐擁蘭陽平原與太平洋美景的「宜蘭綠舞國際觀光飯店」，不只是日式度假秘境，更是親子最愛的「動物天堂」。從慵懶貓咪、水豚君到療癒笑笑羊，每一次近距離互動都充滿驚喜與溫度。來這裡，不只是入住飯店，更是一場與自然共處、收藏美好夏日回憶的療癒旅程。 

當貓咪輕巧地穿梭腳邊，旅途的節奏也跟著慢了下來。走進宜蘭綠舞國際觀光飯店園區內的「擼LALA Sweets」，推開粉色木門，一隻隻慵懶又帶點傲嬌神情的小貓正悠閒迎接旅人的到來。午後陽光灑落窗邊，點上一杯焦糖拿鐵、搭配香甜千層蛋糕，在貓咪的陪伴下享受片刻寧靜。時而撒嬌、時而好奇探頭的超萌身影，讓人瞬間卸下疲憊，沉浸在被療癒包圍的幸福時光。

午後時光，睡眼惺忪的小貓貓。Eric Hsu攝
午後時光，睡眼惺忪的小貓貓。Eric Hsu攝

精神奕奕的貓咪，開心與小夥伴追逐嬉鬧。Eric Hsu攝
精神奕奕的貓咪，開心與小夥伴追逐嬉鬧。Eric Hsu攝

來到園區，不只與貓咪相遇，水豚君正慵懶翻滾於細沙之間，或坐或躺享受午後時光，旅人可近距離感受牠們溫和親人的療癒魅力，大人小孩皆能安心互動。遠處柯爾鴨緩步穿越，一身潔白羽毛搭配淡黃小嘴，搖搖晃晃走過身旁，在綠意與微風之中，共同勾勒出一幅靜謐而溫柔的園區風景，讓人身心不自覺地慢了下來，成為這趟旅程的全新打開方式。

慵懶的水豚正恣意曬太陽。Eric Hsu攝
慵懶的水豚正恣意曬太陽。Eric Hsu攝

身為綠舞的資深玩家，不只與萌寵近距離相遇，更能換上日式浴衣，緩步穿行於園區之間，讓身心悄然沉入一片和風景致。遠離城市的喧囂與節奏，只剩庭園水影輕晃、四季綠意流轉，在一步一景之間，慢慢讀懂這座療癒系日式秘境的靜與美。

白天的綠舞飯店充滿濃厚日式氛圍。Eric Hsu攝
白天的綠舞飯店充滿濃厚日式氛圍。Eric Hsu攝

夜晚的綠舞飯店宛如古堡般，充滿神秘色彩。Eric Hsu攝
夜晚的綠舞飯店宛如古堡般，充滿神秘色彩。Eric Hsu攝

當夕陽緩緩落下，旅人的步伐也悄然放慢，而味蕾，成了最溫柔的安放。日光璽舞 壽喜燒/割烹以一鍋一味，盛裝四季風土的細語。 

經典「腐乳鍋」湯頭醇厚，能撫慰旅人身心。Eric Hsu攝
經典「腐乳鍋」湯頭醇厚，能撫慰旅人身心。Eric Hsu攝

招牌「雙人牡蠣土手鍋」，選用日本播磨灘鮮牡蠣，海潮的鮮甜在鍋中輕輕釋放，搭配新鮮時蔬的清新、台灣鱸魚與白蝦的細緻層次，像是一場海與土地的溫柔對話。另款「腐乳鍋」精選大骨高湯為基底，揉入豆漿與味噌的圓潤，再點上一抹豆腐乳的微醺鹹香，溫潤而不張揚，靜靜暖進心裡。

「嵐 四人客房」高床設計，十分適合長輩入住。Eric Hsu攝
「嵐 四人客房」高床設計，十分適合長輩入住。Eric Hsu攝

夜幕降臨，入住「嵐 四人客房」，推窗而望，中央山脈的輪廓與蘭陽平原的田野風景在眼前鋪展，如同一幅緩慢流動的自然畫卷。11坪的寬敞空間，以洋式高床設計營造出穩定而安心的休憩感受，不僅起身落座更為從容，也貼心照顧長輩入住的舒適需求，讓每一段夜晚，都回歸最單純的放鬆。 

「北海道干貝蝦卵乾蔥燉飯」能嚐到米心口感。Eric Hsu攝
「北海道干貝蝦卵乾蔥燉飯」能嚐到米心口感。Eric Hsu攝

翌日若想延續放鬆節奏，不妨驅車約10分鐘前往「飲廊Corridor」餐酒館。即使是平日中午，店內依舊座無虛席，熱絡氛圍為旅程增添另一種城市微醺感。

嗜辣者必嚐「炙燒鮭魚菲力檸檬馬告義大利麵」。Eric Hsu攝
嗜辣者必嚐「炙燒鮭魚菲力檸檬馬告義大利麵」。Eric Hsu攝

餐點方面，嗜辣者首推「炙燒鮭魚菲力檸檬馬告義大利麵」，彈牙麵體在辛香辣意中層層展開，台灣特有馬告香氣點綴其間，鮭魚入口即化，風味鮮明而有記憶點。「北海道干貝蝦卵乾蔥燉飯」則展現細膩海味，米粒保有微硬米心口感，均勻吸附醬汁後與干貝鮮甜交織，飽滿而不膩口。飲品推薦「通寧檸檬美式」，氣泡感與檸檬酸香融合咖啡韻味，清爽解膩，為旅程畫上完美句點。 

飲品「通寧檸檬美式」微氣泡感超吸睛。Eric Hsu攝
飲品「通寧檸檬美式」微氣泡感超吸睛。Eric Hsu攝

※提醒您：飲酒過量，有礙健康！

精華 FAQ

  • 園區以貓咪、水豚、柯爾鴨與笑笑羊等萌寵互動為亮點，旅人可近距離接觸與拍照，感受溫和親人的療癒氛圍，特別適合親子同遊。

  • 除了與萌寵相遇，旅客還能換上日式浴衣漫步園區，欣賞庭園水影與綠意景致，放慢步調享受和風秘境的靜謐與美感，形成完整度假感。

  • 住宿推薦11坪的嵐四人客房，景觀開闊且舒適；餐飲則有日光璽舞壽喜燒、腐乳鍋，以及鄰近的飲廊餐酒館，提供從晚餐到微醺的旅程延伸。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#觀光 #貓咪 #住宿推薦 #宜蘭綠舞飯店

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台北竟有天然冷氣房！藏在山裡的瀑布秘境，搭公車就能到

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2026-06-02 20:00 Milly

在這炎熱的盛夏，特別想逃離城市的喧囂，到一個只有流水聲與涼意相伴的地方。

這次來到台北近郊的人氣秘境—銀河洞。從捷運站轉乘公車就能抵達，不需要開車，也不用安排整天時間，就能享受一趟被瀑布與森林包圍的療癒散步。

不過由於銀河洞相當熱門，加上公車班次不多，建議提早到站候車，以免錯過班次，下一班可能要等待將近一個小時。

vocus｜新世代的創作平台
大排長龍的公車站

被綠意包圍的森林步道

從公車站下車後，還需要步行一段柏油路才會抵達登山口。

踏入步道的瞬間，明顯感受到氣溫降低不少。高大的樹木形成天然綠色隧道，即使是夏天前來，也能享受難得的清涼感。

vocus｜新世代的創作平台
綠意盎然的階梯步道

雖然前段有不少階梯，但沿途林蔭遮蔽充足，只要放慢腳步，不必急著趕路，很快就能抵達銀河洞最經典的瀑布景觀區。

讓流水聲帶走城市裡的疲憊

銀河洞最迷人的地方，莫過於瀑布與岩壁交織而成的景色。

站在瀑布旁，感受迎面而來的涼風與水氣，耳邊只有規律的流水聲，彷彿連思緒都慢慢沉澱下來。

看著瀑布傾瀉而下，讓平日累積的壓力與煩躁隨著流水一起被沖刷帶走。

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穿過瀑布下方的步道時，更能感受到沁涼的水霧撲面而來，是夏日最天然的冷氣。

從秘境走向貓空茶香

離開銀河洞後，可以繼續步行前往貓空。

zoomable

這段路線相對平緩，沿途綠樹相伴，不知不覺便抵達熱鬧的貓空商圈。

平緩好走的步道
平緩好走的步道

爬完山後，最幸福的事莫過於找間喜歡的小店坐下來休息。先用一碗冰涼的豆花犒賞自己，微甜的滋味配上山區微風，特別讓人滿足。

zoomable
消暑的豆花

貓空周邊餐廳與茶館眾多，不論想吃午餐、品茶，或只是坐著欣賞山景，都能找到適合自己的角落。

想走得更遠，不妨接上樟樹步道

多數人會選擇從貓空搭纜車或公車下山，但如果還有體力，也能繼續沿著樟樹步道往政治大學方向前進。

沿途能看見農村景色與果樹，經過樟山寺時，別忘了停下腳步欣賞開闊的山景視野。

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在樟山寺遠眺台北101

接下來一路緩下坡，走來相當輕鬆，不知不覺便抵達政大校園。

給自己半天的山林時光

銀河洞最吸引人的地方，不只是瀑布美景，而是它離城市很近，卻能讓人暫時忘記城市。

不用遠行，也不需要準備專業登山裝備，只要搭上捷運與公車，就能走進森林、聽見瀑布、感受微風吹拂。

當生活節奏太快時，不妨留半天給自己，往山裡走走。或許那些被工作與日常填滿的疲憊，都能在流水聲中慢慢被釋放。

大眾運輸行程規劃

  • 捷運「新店」站，轉乘公車綠12至「銀河洞」站
  • 健行散步路線：銀河洞→貓空→樟樹步道→政治大學
  • 於「政大一」站轉公車至捷運站

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#秘境 #氣溫 #小旅行 #散步趣 #台北景點 #登山步道

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走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

走進台中豐原 看陸家3代人的齊心胼手胝足 讓公老坪譜寫出觀光的新樂章

2026-05-19 21:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供
台中豐原公老坪的「流星花園．幸福樂活園區」視野遼闊，成為各大活動指定選地。　圖：公老坪流星花園／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】台灣旅遊交流協會執行委員會召集人賴瑟珍指出：「時序2月，一進入台中豐原公老坪的『流星花園．幸福樂活園區』，映入眼簾的是滿園黃澄澄的橘子樹與尚未滿開的櫻花樹，海拔僅約500公尺，但視野遼闊，可將大台中景色盡收眼底。以『流星花園』來命名休閒農場，可知它成立的年代，它的前身是『公老坪觀光果園』，為台灣最早期的觀光農場，而台灣第1個結合『農業』與『觀光休閒』的宜蘭香格里拉休閒農場，張清來創辦人亦專程前來參觀交流。」

▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝
▲（左起）公老坪流星花園第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪流星花園第2代陸桂森。　記者-王政／攝

▲（左起）公老坪「流星花園」第3代陸冠全、台中市觀光旅遊局局長陳美秀、台灣旅遊交流協會執行委員會主委賴瑟珍、公老坪「流星花園」第2代陸桂森。　記者-王政／攝

不是接班、而是接力 從果園到觀光度假型安養中心 流星花園寫下以社福為根、以產業為翼的地方創生路

「流星花園」成立於1988年，歷經觀光農場、休閒農場、經營民宿與企業教育訓練設施的轉型，期間更運用農場優勢創立田園幼稚園，首創「大自然教室」；隨著台灣社會的高齡化，因應長者尊嚴照護的迫切需求，設立「田園老人養護中心」，以慈善公益為目標，提供需要照顧及低收入戶優先入住。

歷經年代的「流星花園．幸福樂活園區」能夠屹立不搖的發展，親自走一趟園區就會發現關鍵因素在於父子的質樸與傳承。第2代同時也是公老坪產發協會榮譽理事長、台中民宿協會理事長陸冠全，開著高爾夫球車載著父親陸桂森導覽園區的每個角落，陸桂森驕傲的如數家珍說著「流星花園」轉型歷程、滿園的橘子樹、園區的一花一木、幼稚園小朋友最親近自然的學習、老人養護中心的照護、農產品加工過程與體驗，甚至子女的教育也圍繞著園區發展，兒子學習農場經營管理、女兒修習護理專業，經營流星花園是全家的事業，也是陸桂森的志業。

聽著陸冠全眼睛發亮的說著退伍即接棒父親，思考的是永續經營與未來理想。看到他沿路與農家話家常、關心柑橘的產量與銷售，就知道他不只經營自家事業，而是懷抱農村與產業再創新的理想。甚至以年輕人的思維順應國際趨勢，推動里山計畫，運用園區內旱溪水源生態池、保留百年土角厝與洞洞屋等，獲得國際里山倡議組織肯定，成為企業安排 ESG 學習的最佳場域。

家族企業的永續發展，傳承就是核心，從陸家父子身上看到經營理念、在地共好與投入公益價值觀的一致，打造園區滿足不同年齡層的需求，成為名符其實的幸福樂活園區。

▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供
▲園區已成為台中最具代表性的休閒娛樂基地，更兼具老人養護中心的慈善功能。　圖：公老坪流星花園／提供

代代傳承，是許多企業主的心願；子承父業，既是血濃於水的牽絆，也是理念延續的期待。然而，現實中接班往往伴隨衝突與磨合，理想的碰撞未必總能圓滿收場。

但在台中豐原的公老坪「流星花園」，陸家3代的故事，卻是另一種版本：不是權力的交接，而是志業的接力；不是世代的對立，而是價值的延續。他們從農業出發，走向觀光，再跨入社會福利，最終以「在地共好」為核心，走出一條融合產業與公益的地方創生之路。這是位於公老坪的流星花園的3代故事。

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝
▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

▲公老坪「流星花園」第3代陸冠全正扮演企業乃至於社區的轉變推動者，帶領家鄉向上提升。　記者-王政／攝

第1代起家 從山坡果園出發的夢想

被稱為「豐原的陽明山」的公老坪，隨著時代的推進，已讓柑橘與柿子成為這片丘陵的一級產業命脈。

1977年，陸家第1代陸昌鼎在這裡創業，打造全台第1座觀光果園－「公老坪農場」。在那個農業尚未「觀光化」的年代，他便意識到農村不能只靠收成，而要讓人走進來、體驗它。於是他開放採果、導覽解說，甚至接待海內外參訪團體，讓公老坪聲名大噪。這份前瞻思維，為日後陸家的多角化經營奠下基礎。

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝
▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

▲「流星花園．幸福樂活園區」也提供度假民宿場域，週邊環境高雅舒適。　記者-王政／攝

從教育到老人社福 完成人生的起與終

由於陸昌鼎自幼受戰亂影響，求學之路坎坷，因此始終懷抱「興學夢」，因此1990年，他創立「公老坪田園幼稚園」，首創「大自然教室」，讓孩子在果園與山林間學習，孫子陸冠全便是第1代的學生。

而當陸昌鼎步入晚年，看見社會快速高齡化，又萌生另一個更大的願望：為長者打造有尊嚴的晚年生活。隨著社會高齡化加劇，另一個更迫切的需求：「長者的尊嚴照護」也因應而生。因此1998年，他選擇投入畢生積蓄，並向銀行貸款龐大資金，成立社福慈善事業基金會，籌設「田園老人養護中心」。

當時社福單位並不看好這個位於半山腰、以「觀光度假型」為概念的安養機構，從申請到正式營運，歷經多年波折，直到2005年才正式開幕。這是一場理想與現實的拔河，而接下來的重擔，落在第2代陸桂森的肩上。

承擔壓力的第2代 守住尊嚴的安養理念

並非社工背景出身的陸桂森，為了完成父親的夢，他赴東海大學修習社會工作學分，深入了解高齡社會的趨勢與需求。不僅如此，他更走訪各地安養機構，思考一個問題：為什麼住進安養中心，往往被視為「被遺棄」？ 於是，他將養護中心打造成「觀光度假型」空間。寬敞的前庭花園、遠眺山景的視野、專業復健室與輔具設備、免費復健師服務、日間照護與陪診服務，讓長者不只是被照顧，而是有尊嚴地生活。

然而，理想並不等於順遂。營運初期僅10餘位長者入住，虧損壓力沉重。最終，他靠著「流星花園景觀餐廳民宿」的營收補貼養護中心，撐過最艱難的時刻，只為守住父親那句話：「給長者有尊嚴的晚年。」經過多年的努力，終於讓田園老人養護中心被市場認可，更多次獲得政府評鑑優等，成為中部具指標性的安養機構。

▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供
▲寬廣的空間除了是學子們校外活動最佳場域，更是婚宴、親友聚會之外擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選。　圖：公老坪流星花園／提供

▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供
▲以寬闊場域搭配絕美景致，成為農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」活動舉辦地。　圖：公老坪流星花園／提供

第3代的轉型 從農產到里山倡議

如果說第1代是開創者，第2代是守護者，那麼第3代陸冠全便是家族企業的轉型者。

退伍後返鄉的他，不僅一肩挑起家業，更在接下公老坪產業發展協會理事長後，成為青年返鄉的代表人物。作為鄉里間的推廣者，他總是熟練駕駛高爾夫球車，沿著果園步道穿梭，從柑橘品種到鄰里作物如數家珍，並且能熱情分享農作故事。

然而返鄉接棒的他，在轉型的路上也常面臨來自家裡乃至於社區的阻力，但他沒有急著推翻傳統，而是從傾聽開始。透過一次次與農友對話，逐步凝聚共識，讓長輩理解：如果不改變，農村只會更快凋零。面對傳統農村老化與產業衰退，他思考的是如何讓公老坪「一年四季都有理由上山」？

在自家的流星花園，他選擇在民宿之外擴大整體園區的附加價值，寬廣的空間不僅成為中部地區學子們校外活動的最佳場域，更在婚宴、親友聚會等功能性之外，擴大成公司行號、公部門舉辦各式活動的首選，一如農村水保署台中分署補助的「天茶地酒英雄會」選擇在園區舉辦，便是看中寬闊的場域搭配絕美景致等優勢。

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝
▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

▲推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品換個方式成為伴手禮或紀念品。　記者-王政／攝

而在公領域部分，陸冠全則推動「農業六級化」，將一級生產、二級加工與三級行銷整合，讓農產品不再只以「斤兩」計價，而是以品牌與體驗創造價值，包括：

★ 春天賞橘花如雪

★ 夏天舉辦「仲夏荔枝夢」與果醋DIY

★ 秋天柿子食農教育

★ 冬天柑橘節與柑橘饗宴

同時，他開發柿葉冷泡茶、柑橘吸凍、柑橘軟糖等加工產品，解決盛產滯銷問題，甚至利用專利瓶蓋與奈米技術，讓柿葉茶可鮮泡現飲，提高附加價值。

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝
▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

▲爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。　記者-王政／攝

在環境面，則爭取農村水保署補助，推動「里山倡議」計畫，打造旱溪生態池與示範空間，保留百年土角厝與洞洞屋。公老坪以「永續發展及坡地水資源調控之里山地景」成果，獲國際里山倡議組織肯定，並榮獲台中市「建築園冶獎」。公老坪，從單一柑橘產地，蛻變為結合生態、教育、觀光與加工的示範社區。

3代交織的價值：產業為翼，公益為根 

回望陸家3代，脈絡清晰可見，第1代的陸昌鼎，用觀光農業打開農村的門；隨後接棒的第2代陸桂森，以社會福利守住人的尊嚴。而目前正一肩扛起3代招牌的陸冠全，則用創新與永續翻轉農村未來。

他們並非單純經營企業，而是在經營「地方」。果園帶來人潮，民宿創造現金流，養護中心守護長者，產業協會凝聚社區。商業與公益並非對立，而是互為支撐。在高齡化與農村凋零的雙重挑戰下，公老坪沒有選擇離開，而是選擇扎根。

3代人的胼手胝足，不只是家族事業的延續，更是一場關於土地、尊嚴與未來的長跑。他們用半世紀證明，地方創生不是口號，而是一種願意留下來、慢慢耕耘的態度。在公老坪，接班不是權力的移轉，而是永續的接力。

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#觀光 #台中 #流星花園

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清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看

2026-05-25 14:08 女子漾／編輯周意軒
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全
清心喝什麼才內行？2026必點10款飲料＋隱藏版神配方一次看 圖片來源：清心福全

說到台灣手搖飲經典代表，清心福全絕對榜上有名。從學生時代人手一杯的烏龍綠，到夏天超解渴的蜂蜜系列，甚至網友口耳相傳的「隱藏版點法」，清心其實根本是被低估的寶藏手搖店。到底2026去清心要點什麼才不踩雷？這篇直接整理「10款人氣必喝＋隱藏版推薦」，不管你是清心老粉還是新手，照著點準沒錯。

文章目錄

茶凍奶綠：奶綠控會默默愛上的隱藏人氣王

如果你平常就是奶綠派，這杯真的很容易一試成主顧。清心經典特級奶綠本身就帶有濃郁茶奶香，再加入茉莉香綠茶凍，喝起來不只有滑順奶香，還多了Q嫩口感，咀嚼時還能聞到淡淡花香，整體層次很加分。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

珍珠奶茶：經典中的經典，怎麼點都不出錯

珍珠奶茶永遠不會退流行。清心的版本以錫蘭奶紅為基底，茶香比一般奶茶更明顯，搭配Q彈有嚼勁的珍珠，甜香與口感兼具。對很多人來說，珍奶就是安全牌，也是那種很久沒喝會突然想念的味道。

推薦點法：半糖少冰

圖片來源：清心福全
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仙草凍奶茶：成熟系手搖代表

如果你覺得珍珠奶茶太甜、太有罪惡感，那仙草凍奶茶會是更耐喝的選擇。奶茶的濃醇搭配仙草凍清爽草本香氣，整體喝起來比較不膩，還有軟嫩滑順的口感，是不少大人系手搖控的愛。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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暗黑水晶奶茶：低調但超有記憶點

光名字就很有神秘感。這杯是錫蘭奶紅搭配咖啡凍，喝起來有奶茶香，也有淡淡咖啡尾韻，口感比珍珠更細緻滑順。很適合想喝奶茶，但又想來點不同變化的人。

推薦點法：半糖微冰

圖片來源：清心福全
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蜂蜜奶茶：甜派會直接愛上

如果你喜歡偏甜、香氣濃郁型飲料，蜂蜜奶茶真的很強。奶茶本身已經夠香，再加入龍眼花蜜後，整體多了更溫潤的蜜香，茶香、奶香、蜂蜜香一次到位，是很有療癒感的一杯。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
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蜂蜜烏龍綠：老清心粉的經典愛將

這杯根本是很多人的青春。烏龍綠本來就夠耐喝，加入蜂蜜後整體更柔順，少了茶的澀感，多了舒服甜香。夏天來一杯真的超解渴，也是很多人從學生一路喝到出社會的固定班底。

推薦點法：微糖正常冰

圖片來源：清心福全
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蘆薈蜂蜜檸檬：夏天續命神飲

炎熱天氣最需要這種酸甜清爽系。現榨檸檬原汁搭配龍眼花蜜，酸中帶甜，再加入脆口蘆薈增加口感，整體喝起來超有夏天感。吃完炸物、火鍋後來一杯也很解膩。

推薦點法：微糖少冰

圖片來源：清心福全
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烏龍綠茶：真正內行人都點這杯

如果要說清心的靈魂飲品，很多人第一個想到就是烏龍綠。茶香濃、尾韻回甘，還帶一點炭焙香氣，是那種喝再久都不會膩的經典款。如果你是咀嚼控，加珍珠直接升級成快樂版本。

推薦點法：無糖微冰＋珍珠

圖片來源：清心福全
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優多綠茶：酸甜派必點青春神飲

這杯根本學生時代回憶殺。清爽綠茶加入發酵乳後，酸甜又順口，喝起來超有記憶點。比奶茶系清爽，也比純茶更有趣，是那種偶爾突然超想喝的存在。

推薦點法：少冰正常甜

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

桂圓鮮奶茶：冬天必喝暖心系代表

如果前面幾杯是夏日人氣王，那桂圓鮮奶茶就是冬天隱藏MVP。桂圓茶本身就有濃郁甜香，再搭配鮮乳後變得更醇厚，喝起來很有溫暖感，也比一般奶精奶茶更順口。

推薦點法：熱飲微糖

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

清心隱藏版 - 珍珠蜂蜜鮮奶普洱

渾厚甘醇的特選普洱，結合崙背鮮乳、龍眼花蜜與Q彈珍珠，茶香、奶香與蜜香層層交織，喝起來濃郁香甜又帶有厚實口感。其實清心不只固定菜單能點，從冰塊、糖度到配料都能自由搭配。無論是錫蘭紅茶、特級綠茶還是烏龍綠，都能混搭鮮乳、珍珠、椰果、仙草凍甚至水果，變化出老饕才知道的隱藏版喝法。

圖片來源：清心福全
圖片來源：清心福全

#清心福 #手搖飲料

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2026-05-24 21:13 Belinda的玩美甜蜜窩

#受庇佑的咖啡館

#秘覓良品_山上花兒開了❤

位於蘆竹南天宮正隔壁

嚴格來說真的沒什麼景

但生意卻好到嚇死人

重點是~皮克敏蘑菇搶得到!!

從網路經營秘覓良品烘焙起家

到實體店面的開設

融合咖啡香及清新風格

炫爛夕陽美景、低調奢華夜色

提供讓人放鬆的藝文咖啡廳空間

以彩色貨櫃屋、懶骨頭沙發

270度全視野整片落地玻璃

及各種拍照打卡牆、道具等

標準兼顧美食及美拍雙樂趣呀

一樓室內外都有座位

二樓空間也不小

三樓則是開放空間

可預約求婚、抓周等

依活動需求彈性佈置

點了義式夏威夷海鮮披薩

經典海鮮雙拼、冰美式、西西里

及不懂為啥12歲以下才能點的蘋果汁

披薩是10吋薄餅方形，切成9宮格

料多實在~也是店家推薦款

海鮮雙拼也可以囉!!

#桃園咖啡廳#秘覓良品_山上花兒開了

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#海鮮 #咖啡廳 #夏威夷 #美食探店

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黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜

2026-06-10 11:51 女子漾／編輯王廷羽
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia
黃仁勳美食地圖爆紅！26間台北台味清單一次看，米其林推薦、夜市小吃、肉粽全上榜。圖片來源：IG @nvidia

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期回到台灣，不只帶來最新AI趨勢，也意外讓「黃仁勳美食地圖」再度成為話題！2026年6月1日，他在台北流行音樂中心舉行 GTC Taipei 主題演講，現場背板除了出現科技供應鏈與合作夥伴名單，也被眼尖網友發現藏有台灣美食店家，包括「磚窯」、「王記府城肉粽」、「花娘小館」、「富霸王豬腳」等，引發討論。

黃仁勳每次來台，除了公開活動與產業行程外，親民的美食行程也常受到關注，從夜市小吃、古早味台菜，到豬腳、肉粽、豆花、熱炒，這份清單不只因為「AI教父同款」受到矚目，也讓不少人重新發現台北巷弄裡的老派美味。這篇女子漾整理黃仁勳相關美食清單，想安排一趟「老黃同款台北美食路線」，可以先收藏起來~

編輯推薦

文章目錄

★黃仁勳台味美食地圖-夜市篇

饒河夜市

1. 劉家現烤玉米

黃仁勳這次來台期間曾現身饒河夜市，其中手拿現烤玉米的畫面在社群上引發討論，也讓「劉家現烤玉米」成為夜市朝聖點之一。現烤玉米通常以秤重計價，可依喜好選擇不同調味，烤到金黃後再刷上醬汁，吃起來有玉米本身的甜味，也帶著夜市炭烤香氣。

地址：台北市松山區饒河街223-221號一帶

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

2. 福州世祖胡椒餅

到饒河夜市，許多人第一個想到的經典小吃，就是位在夜市入口附近的「福州世祖胡椒餅」，這間攤位不只是饒河夜市的代表名店，也曾獲米其林必比登推介，人氣一直相當高。胡椒餅以豬肉餡、青蔥和胡椒香氣為特色，製作時會將包好的餅貼進高溫窯爐中烘烤，讓外皮帶有酥脆焦香，內餡則保留肉汁與蔥香，剛出爐時熱氣十足，一咬下去胡椒香立刻散開，是第一次逛饒河夜市也很適合入門的經典選擇。

地址：台北市松山區饒河街249號前

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

圖片來源：YT @MICHELIN Guide
圖片來源：YT @MICHELIN Guide

3. 愛伶玲綿綿冰

輝達官方社群曾曝光黃仁勳一行人吃冰的畫面，照片中他表情生動、反應逗趣，也讓饒河夜市的「愛伶玲綿綿冰」受到不少關注。店內以綿綿冰為招牌，水果口味選擇豐富，其中夏天最受歡迎的芒果口味尤其吸睛，金黃色冰品看起來清爽消暑，很適合逛完夜市後來上一碗。

地址：台北市松山區饒河街166號

圖片來源：IG @nvidia
圖片來源：IG @nvidia

4. 黑豬肉香腸

黃仁勳在饒河夜市被網友捕捉到拿著烤香腸的畫面，也讓饒河夜市的黑豬肉香腸受到討論，夜市香腸最迷人的地方，就是外皮烤到微焦油亮，咬下去帶著肉汁與鹹香，搭配蒜頭更有台灣味。

寧夏夜市

5. 豆花莊

寧夏夜市的「豆花莊」是台北知名甜品老店，豆花、刨冰、配料選擇多，適合當作夜市美食的收尾，黃仁勳過去也曾被拍到與科技圈人士一起吃豆花，讓這間店多了話題性。

地址：台北市大同區寧夏路49號

圖片來源：FB @豆花莊
圖片來源：FB @豆花莊

6. 圓環邊蚵仔煎

「圓環邊蚵仔煎」是寧夏夜市經典名店，蚵仔煎、米糕等都是招牌，蚵仔煎最迷人的地方，在於鮮蚵、粉漿、蛋香與甜鹹醬汁融合，味道很有台灣小吃特色。

地址：台北市大同區寧夏路46號

7. 詹記水果

薑汁番茄酸甜交織，是他特別懷念的南部味，「詹記水果」位於寧夏夜市一帶，蓮霧、山竹、芭樂、番茄等都很適合邊走邊吃。

地點：台北市大同區寧夏路夜市攤位

圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果
圖片來源：FB @寧夏夜市 詹記水果

圖片來源：取自官方
圖片來源：取自官方

8. 老六高粱香腸蛋餅捲

「老六高粱香腸蛋餅捲」主打高粱香腸與蛋餅捲，屬於比較有記憶點的夜市小吃。外層蛋餅包入香腸，吃起來比單純烤香腸更有飽足感，也很適合喜歡鹹香口味的人。黃仁勳曾對高粱香腸價格表示「便宜」，讓這攤小吃多了不少話題。

地址：台北市大同區寧夏路97號攤位

9. 雅米花生捲冰淇淋

花生捲冰淇淋是很有台灣特色的古早味甜點，以薄餅皮包入冰淇淋、花生糖粉，有些版本還會加入香菜。這種「香菜到底合不合理」的搭配，常常會引發兩派討論，黃仁勳試吃後的反應也曾被媒體報導，讓這道夜市甜點成為話題之一。

地址：台北市大同區寧夏路115號攤位

通化夜市

10. 通化街阿婆水果攤

通化街夜市、也就是臨江街夜市一帶，也曾因黃仁勳提及而受到關注，其中「阿婆水果攤」被網友稱為「兆元水果攤」，販售番茄、情人果、芭樂等台式水果組合。

地址：台北市信義區臨江街40巷口一帶

通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照
通化街夜市的阿婆水果攤老闆娘，輝達執行長黃仁勳每次去逛夜市都會來跟她買水果。圖片來源：聯合報系資料照

★黃仁勳台味美食地圖-餐廳小館篇

11. 磚窯古早味懷舊餐廳

「磚窯古早味懷舊餐廳」近期再度受到關注，主因是黃仁勳曾在此宴請台灣科技供應鏈重要人物，也讓這場聚會被外界形容為「兆元宴」。店內主打古早味台菜、辦桌菜與家常料理，像是豆酥鱈魚、蝦仁炒蛋、芋頭米粉湯、筍絲控肉、蚵仔酥、白斬雞、蛤蜊絲瓜等，都是適合多人聚餐的經典菜色。

磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照
磚窯古早味懷舊餐廳因舉辦「兆元宴」而聲名大噪。圖片來源：聯合報系資料照

12. 春韭士林總店

「春韭」出現在黃仁勳美食清單中，士林總店位在中山北路巷弄內。相較於夜市小吃，春韭更偏向正餐型餐廳，適合家庭聚餐或朋友聚會。

地址：台北市士林區中山北路五段505巷7號

13. 牛耳精緻麵館

「牛耳精緻麵館」位於內湖，屬於比較日常型的麵食選擇，紅燒牛肉湯頭濃郁、牛筋軟嫩，令人欲罷不能。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

27. 五燈獎豬腳魯肉飯

「五燈獎豬腳魯肉飯」是三重人氣小吃店，豬腳、腿庫、魯肉飯都是招牌組合。

地址：新北市三重區正義北路38號

15. 鄒記食舖

鄒記食舖位在復興北路巷弄內，是清單中相對低調的一站。這類巷弄餐廳通常適合熟客聚餐，也很適合想避開觀光人潮、慢慢吃飯的人。

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

16. 雞家莊

「雞家莊」是台北知名老字號台菜餐廳，店名直接點出特色，雞料理是許多人對它的印象。若想安排長輩聚餐、家庭聚會，這類老派台菜餐廳通常接受度高，也很有台北老店氛圍。

地址：台北市中山區長春路55號

17. 富霸王極品豬腳

「富霸王極品豬腳」是台北人氣豬腳店，這次也因出現在 GTC Taipei 背板美食名單中受到關注。豬腳滷到入味，膠質感明顯，是很多上班族會專程排隊的經典便當型美食。

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

18. 四平陽光豆花店

四平街商圈有不少小吃與店家，「四平陽光豆花店」則是適合飯後續攤的甜點選擇。吃完豬腳、熱炒或台菜後，來碗豆花收尾，剛好清爽。

地址：台北市中山區四平街59號

19. 譽展蜜餞行

黃仁勳美食地圖不只正餐與夜市，連蜜餞行也出現在清單中。「譽展蜜餞行」位於四平街，蜜餞、果乾、台式零食都很適合帶回家，也能當作伴手禮。

地址：台北市中山區四平街72號

20. 犁園湯包館

「犁園湯包館」位於南京東路巷弄內，是台北知名湯包店之一。湯包、蒸餃、麵點類都適合多人分食，也很適合安排成午餐或晚餐。

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

21. 老撈麻辣火鍋

如果喜歡麻辣鍋，「老撈麻辣火鍋」可以列入口袋名單。火鍋本來就是台灣人常見的聚餐選擇，適合朋友多人同行，也能邊吃邊聊天。

地址：台北市中山區敦化北路4巷53號

22. 王記府城肉粽

「王記府城肉粽」是這波美食地圖中討論度很高的店家。黃仁勳2026年5月曾再訪這間位於台北松山區的肉粽店，並與現場民眾互動合照。店內主打府城風味肉粽，對喜歡南部粽口感的人來說，是很有記憶點的小吃選擇。

地址：台北市松山區八德路二段374號

23. 花娘小館

「花娘小館」也出現在 GTC Taipei 背板美食名單中，因此再次受到注意，它位在松山區巷弄內，屬於比較熟門熟路的餐廳類型。

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

圖片來源：聯合報系資料照
圖片來源：聯合報系資料照

24. 醉翁漁港海鮮

「醉翁漁港海鮮」是黃仁勳美食清單中較有台灣聚餐氛圍的一站，主打海鮮與熱炒料理，適合多人一起點菜共享，從鮮味十足的海鮮料理到鑊氣滿滿的熱炒，是很有台灣味的下班聚餐日常。

地址：台北市中山區遼寧街169號一帶

25. 聚聚無菜單料理

「聚聚無菜單料理」位於中正區，無菜單料理的特色是依照當日食材與主廚安排出菜，若想安排比較有儀式感的餐敘，可以把它列入名單。

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

26. 驥園川菜餐廳

「驥園川菜餐廳」是台北老字號餐廳，許多人會想到它的砂鍋雞湯與川菜料理。這類餐廳很適合家庭聚會、商務聚餐，也很適合想吃一桌澎湃中菜的人。

地址：台北市大安區敦化南路一段324號

圖片來源：編輯製圖
圖片來源：編輯製圖

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#台北 #輝達 #黃仁勳 #米其林 #夜市美食 #美食推薦

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