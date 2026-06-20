2026-06-20 10:02 旅遊經
日本咖哩麵包總冠軍橋爪謙典客座台南遠東香格里拉，限量40席！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南遠東香格里拉邀日本咖哩麵包總冠軍橋爪謙典客座。
- 重點二：活動為限量40席下午茶，主打現做現炸的職人烘焙體驗。
- 重點三：橋爪以不加水咖哩餡與高溫石窯技術奪得首屆總冠軍。
橋爪謙典主廚堅持「「職人哲學-現做現炸剛出爐」」的職人哲學，以最佳狀態呈現
【旅遊經 洪書瑱報導】
今年夏天，麵包控與甜點迷將迎來一場限定級日式烘焙盛宴，台南遠東香格里拉將於7月31日邀請來自日本千葉、擁有45年歷史的人氣烘焙名店「CROISSANT」第二代經營者橋爪謙典（Kensuke Hashizume）首度來台客座，推出限量40席的「日常の贅沢 日本職人麵包午後體驗」，以半自助式下午茶形式呈現日式烘焙文化與飯店甜點餐飲體驗，這也是「橋爪」此次訪台唯一公開活動。
橋爪謙典來歷不凡，透過高溫石窯烘焙、高含水麵團控制與精準發酵管理，打造深受消費者喜歡
不說或許台灣一般消費者並不明此次客座的主廚來歷之不凡！創立於1980年的CROISSANT，是日本千葉地區深耕多年的代表性烘焙品牌之一。第二代經營者橋爪謙典近年憑藉招牌咖哩麵包在日本烘焙界嶄露頭角，其代表作於日本咖哩麵包大賽（カレーパングランプリ）接連獲得最高金賞肯定。2023年首度參賽即獲得「東日本炸咖哩麵包部門」最高金賞，2024年再度獲獎，並於2025年第十屆大賽中持續摘下最高金賞。
值得一提的是，2025年適逢日本咖哩麵包大賽十周年及協會成立十二周年，主辦單位首度集結歷屆最高金賞得主舉辦總冠軍賽，參賽資格僅限歷年最高金賞受賞者，不再區分東日本、西日本或不同咖哩麵包類別，被視為日本咖哩麵包界最具指標性的年度賽事之一。橋爪謙典最終從全日本參賽作品中脫穎而出，不僅再度獲得最高金賞，更奪得首屆「總冠軍」殊榮，其作品亦因此受到日本烘焙市場高度關注。
相較於一般消費者重視剛出爐時的香氣與口感，專業評審更看重產品在不同時間狀態下的穩定表現，此次總冠軍賽即將「冷卻後依然美味」列為重要評選標準。由於油炸麵食在冷卻後容易出現外皮軟化、油膩感增加等問題，因此能在常溫狀態下仍維持酥脆口感與風味平衡，被視為咖哩麵包職人技術的重要考驗。
橋爪主廚的作品之所以能脫穎而出，關鍵在於外層酥脆、麵包體柔軟、餡料濃郁卻不厚重的層次平衡，切開後展現酥脆外皮與濃郁內餡的強烈對比。他所堅持的「職人哲學-現做、現炸、剛出爐」，希望消費者能品嚐到產品最佳狀態。
橋爪謙典憑藉招牌咖哩麵包，於2025年日本咖哩麵包大賽十周年紀念賽中，從歷屆最高金賞得主參與的總冠軍賽脫穎而出，奪得首屆總冠軍殊榮。（圖／台南遠東香格里拉提供）
橋爪主廚的咖哩內餡製程「不加一滴水」，以雞骨、和牛及乾香菇熬製的三種高湯作為基底，加入牛筋肉、牛豬混合絞肉與大量香味蔬菜（洋蔥、西洋芹、紅蘿蔔、番茄），將蔬菜的甘甜與肉類的鮮味反覆燉煮融合，經長時間燉煮長達四小時以上，再靜置一晚熟，讓風味更顯深邃。外層則以米粉調製黏著液降低吸油率，搭配混入葛拉姆馬薩拉香料的粗麵包粉，使咖哩麵包即使冷卻後仍能保有酥脆口感與層次風味。除咖哩麵包外，橋爪主廚亦以「幸福吐司」與石窯烘焙技術聞名，透過高含水麵團控制與精準發酵管理，打造柔軟濕潤口感與細膩麥香，展現日本職人對細節與工藝的堅持。
台南遠東香格里拉持續引進國際職人餐飲交流，打造府城高端餐飲新話題。
此次客座由台南遠東香格里拉飯店的西點主廚許煜新促成這場跨越台日的烘焙交流。活動當日除以位上方式供應橋爪謙典的「金賞咖哩麵包」外，現場亦將無限供應多款日式麵包、歐法烘焙與可頌系列商品，以及飯店西點團隊設計的四款甜點。從剛出爐的麵包香氣、職人的手作細節，到甜點的搭配安排，延伸整體下午茶風味層次，讓賓客一次體驗日本Bakery Café文化與職人烘焙精神。
※.日常の贅沢｜日本職人麵包午後體驗
活動日期：2026年7月31日（週五）
活動地點：台南遠東香格里拉 （一樓）
活動價格：每位1,280元＋10%
早鳥優惠：7月15日前享9折優惠
限定席次：40席
預約專線：（06）702-8856
精華 FAQ
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活動訂於2026年7月31日於台南遠東香格里拉一樓舉行，採限量40席制，並提供早鳥九折優惠，讓消費者以下午茶形式體驗日本職人烘焙文化。
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他以招牌咖哩麵包在日本咖哩麵包大賽連年獲最高金賞，並在2025年首度舉辦的歷屆最高金賞總冠軍賽中脫穎而出，拿下首屆總冠軍。
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現場將供應橋爪謙典金賞咖哩麵包，搭配多款日式麵包、歐法烘焙、可頌及飯店西點團隊設計的四款甜點，完整呈現台日職人烘焙交流。