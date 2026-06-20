2026-06-20 11:02 旅遊經
端午連假暢遊青春山海線 探尋北海岸與東北角魅力一「夏」！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：端午連假推薦青春山海線，暢遊北海岸與東北角。
- 重點二：福隆國際沙雕藝術季登場，結合低碳騎行體驗。
- 重點三：野百合繡球花海盛開，並可品嚐小卷與石花凍。
端午連假暢遊青春山海線 探尋北海岸與東北角魅力一「夏」！(圖：新北觀光旅遊局、農業局提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
端午節連假即將到來，於6月19日（五）至，6月21日（日），共有 3 天連續假期，但真是一則已喜、一則已憂，開心的是──端午連假即將到來，不開心的是──下一個連假9月25日──中秋與教師四天雙連假才會登場，但中間得要經過90多天，故想出遊的民眾，請把握這次端午連假的到來！若想來個山海微旅行，推薦沿著青春山海線至北海岸與東北角，感受自然美景與相關季節活動，如：國際級藝術展演、濱海自行車體驗，到限定花景、漁村文化及當季海味，親身體驗自然景觀、人文特色與在地風味交織而成的海岸魅力。
※.東北角熱門推薦「2026福隆國際沙雕藝術季」──
2026福隆國際沙雕藝術季以「環球夏日沙雕派對」為主題，集結多座電影與動畫角色主題沙雕作品（福容大飯店提供）。
舊草嶺隧道結合濱海自行車道，是夏季體驗低碳單車旅遊的熱門選擇。
夏季熱門活動之一的「2026福隆國際沙雕藝術季」已熱鬧登場，由國內外沙雕藝術家打造大型沙雕作品，吸引民眾前往欣賞藝術創作與海岸風光。此外，今年也推出低碳騎行活動，結合東北角濱海景觀與自行車旅遊，鼓勵民眾以綠色運具探索沿海風光，感受永續旅遊的樂趣。
※.北海岸及東北角原生野百合及繡球花海──
青春山海線百合美景(圖：新北市農業局提供)
萬里高家繡球花海繽紛盛開，團簇花球開滿山谷，是夏季限定的絕美景色。
除了特色活動外，北海岸與東北角沿線也擁有豐富的自然景觀，由於正值臺灣原生野百合及繽紛繡球花海盛開，民眾漫步於山海步道與濱海景點之間，能將海天一色的療癒風景盡收眼底。喜愛人文體驗的旅客，也可走訪金山老街及傳統漁村聚落，深入認識地方文化與海洋生活故事，細細品味不同於都市的慢活氛圍。
金山老街匯聚在地美食與人文風情，吸引遊客駐足探索。
※.當地特色美食：
旅遊之餘，北海岸與東北角的特色美食同樣不容錯過，端午時節正值小卷盛產季，各地漁港周邊可品嚐到新鮮海產及當季海味，搭配在地特色石花凍等消暑美食，讓民眾在欣賞山海美景之餘，也能品嚐到最道地的沿海風味。
新北市政府觀光旅遊局表示，青春山海線結合自然生態、人文體驗與低碳旅遊特色，十分適合規劃一日遊或兩天一夜深度旅行。端午連假期間，建議民眾多加利用火車、公車及自行車等綠色運具暢遊北海岸與東北角，放慢腳步感受新北山海之美。相關旅遊及活動訊息，可至新北市觀光旅遊網(https://tour.ntpc.gov.tw/)、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供
精華 FAQ
-
可沿青春山海線安排一日或兩日遊，結合福隆沙雕藝術季、濱海自行車道、野百合與繡球花海，再順遊金山老街與漁村，體驗山海景致、人文風情與低碳旅行。
-
今年福隆國際沙雕藝術季以環球夏日沙雕派對為主題，展出多座電影與動畫角色沙雕，並搭配低碳騎行活動，讓遊客能同時欣賞藝術創作與東北角海岸風光。
-
端午時節正值小卷盛產，各地漁港周邊可吃到新鮮海產，沿線也有石花凍等消暑甜品，適合在欣賞山海景色之餘，順道體驗北海岸與東北角的當季海味。