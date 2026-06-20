AI重點 文章重點整理： 重點一： 多家飯店推出世界足球賽觀賽住宿與餐飲專案。

多家飯店推出世界足球賽觀賽住宿與餐飲專案。 重點二： 雲朗、威斯汀、艾麗與洲際各祭抽獎優惠。

雲朗、威斯汀、艾麗與洲際各祭抽獎優惠。 重點三：活動含巨無霸漢堡、啤酒贈送及赴美看球獎項。

2026全球足球盛典熱血開踢 飯店邀您應援──觀賽、美食、抽獎住房！圖：桃園大溪威斯汀提供





【旅遊經 洪書瑱報導】

引頸期盼四年一度全球足球盛事已經火熱開踢，本屆賽事集結了全球48支勁旅，於加拿大、墨西哥及美國三國展開歷史性的104場精彩對決。面對這場跨越時區的夏日體育盛宴，全台各大頂級飯店紛紛出擊，也藉機強勢搶攻暑假出遊與運動賽事雙重商機，從大啖1.2公斤巨無霸牛肉堡、入住即贈「觀賽零食箱」，到預測冠軍免費住五星飯店、甚至直接抽門票送球迷飛往美國洛杉磯與達拉斯看球，各家飯店業者紛紛搭上話題，無不出奇招來角力爭取商機！







※.雲朗觀光北中南四館聯擊，預測冠軍抽住宿、玩快閃射門賽──







君品酒店推出699元+10_的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的君品牛肉堡或酥炸魚柳佐塔塔醬。_雲朗觀光提供





雲朗觀光集團旗下四家飯店——君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店嘉義，自即日起至7月19日期間也同步推出陣容龐大的系列主題活動，位於台北的君品酒店，即日起至7月19日推出售價699元+10%的賽事期間限定套餐，主菜可選擇大份量的「君品牛肉堡」或「酥炸魚柳佐塔塔醬」，並搭配精緻甜點與一瓶台灣啤酒或日本朝日啤酒。館內的西西里牛排餐酒館《Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia》亦推出「Ciao請你喝一杯！」敲杯狂歡活動，用餐出示追蹤IG畫面即可免費獲得精選飲品。同時，君品臉書專頁正舉辦「頂級足球冠軍大預測」，凡按讚留言公開預測冠軍，就有機會免費抽中餐飲四人套餐或精選住宿券。

若入住南投日月潭的頂級度假飯店雲品溫泉酒店，則有機會為自己贏得「免費回住」的豪禮。賽事期間，旅客只需掃描客房迎賓畫面上的QR Code，即可進入頁面寫下心目中的本屆冠軍隊伍。賽事落幕後，飯店將從預測命中的旅客中隨機抽出幸運兒，大方贈送經典山景客房住宿券一張。









翰品酒店高雄港都茶樓推出賽事限定加碼，活動期間凡點選經典的「一鴨三吃」，現場即送上熱騰騰的足球造型流沙包4顆。 _雲朗觀光提供





南台灣方面，翰品酒店高雄則主打在地風味的四大應援方案。首推由梓官漁會魷魚絲、林園魚薯條與美濃饗米組成的限定「熱血應援組合包」，售價僅290元。若預訂「瘋足球」住房專案，透過官網預訂連住兩晚即享9折，並可免費兌換美食應援包一組。館內著名的港都茶樓也前來助陣，活動期間凡點選經典的「一鴨三吃」，就免費送上4顆熱騰騰、極具視覺趣味的足球造型流沙包，讓客人在中式餐桌上也能同步瘋球賽 。

至於中台灣的兆品酒店嘉義，則直接把大廳改造成足球嘉年華！7月12日至7月20日期間，飯店在1樓大廳精心打造「GOAL！世界足球四強應援週」互動空間供旅客拍照打卡。7月週末更限時登場「快閃射門挑戰賽」，不限年齡皆可親自下場體驗神射手的刺激感，並有精美禮物等待得主。值得一提的是，即便決賽落幕，兆品嘉義仍將足球熱情延續至8月8日父親節。



※.桃園大溪威斯汀首推重磅抽獎 豪氣送球迷赴美現場觀賽：











「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」，為了配合賽事熱潮，大溪威斯汀自即日起至7月20日，將全館熱血變身為足球狂歡基地，更祭出雙波段的重磅抽獎活動，凡在館內住房或餐飲單筆消費滿3,000元即可參與。第一波已於6月16日抽出3位超級幸運得主，每位均獲得兩張前往美國洛杉磯或達拉斯的現場觀賽門票，直接送球迷前進世界級賽場。未能趕上第一波的民眾也不必氣餒，7月20日的第二波抽獎將再抽出3位得主，每位可獲得「萬豪旅享家」20,260點，可用於兌換各項住宿與餐飲優惠。









1.2公斤的「美國巨無霸足球牛肉堡」













另，在賽事期間於大廳酒吧推出足球主題限定美食。其中最受矚目的美食焦點是重達約1.2公斤的「美國巨無霸足球牛肉堡」，這款漢堡採用嚴選和牛漢堡肉每日限量手工製作，搭配爆量香料脆薯，在視覺與味覺上皆帶來極致震撼。活動期間凡點選主題餐點，即可享有全品項啤酒或國家隊調酒「買一送一」；若球迷穿著支持的國家隊球衣到店消費，飯店更免費招待「啤酒乙瓶或特調乙杯」。自6/29起進入32強淘汰賽階段，大溪威斯汀也將在官方粉專發起社群預言挑戰，每場賽事預測都有機會抽中萬豪旅享家2,026點，將線上線下的熱潮緊密結合 。

※.台北艾麗推「艾世足」專案，零食啤酒一次備妥享受房內私人主場：







對於偏好與三五好友享有專屬觀賽空間、不受外界打擾的旅客，坐落於台北市信義區核心的「台北艾麗希爾頓格芮」於即日起至7月19日特別推出「艾世足」住房專案，除了全房型（寒舍套房及艾麗套房除外）皆可享有官網彈性房價92折優惠之外，更貼心地為球迷免去半夜採買的麻煩。凡適於入住專案，房內即備妥精選台灣在地風味的「觀賽零食箱」，包含乖乖、可樂果、樂事洋芋片等人氣鹹香點心，並免費贈送310ml時代啤酒與500ml豪格登啤酒各3罐（共6罐），讓熱血球迷從開場暖身、緊張攻防到延長賽都能隨時暢快乾杯、補充應援能量，另每房可獲得「你的主場，在這一球」限量刮刮樂乙次，中獎機率高達99.9%，獎項包含：2026世界盃足球、時代露營鋼杯、足球開瓶器鑰匙圈、陶瓷杯墊與飲料杯提袋等品牌限定好禮 。













台北艾麗酒店鄰近台北101、微風松高與新光三越等多家百貨，地理位置極佳。球迷亦先與好友前往周邊的美式餐廳（如遠百信義A13的HOOTERS信義店）或Charlie’s Sports Bar感受大螢幕與外圍歡呼的狂熱氣氛，賽後再返回客房。翌日早晨，住客還能以每晚1,000元+15.5%的優惠價加購雙人豐盛早餐。

※.高雄洲際酒店打造「GOAL FOR LUCK」，用餐單筆滿額即享互動抽獎：







滿額消費即有機會享應援餐點飲品免費兌換，高雄洲際酒店以美味與熱血雙重加持，陪您應援每一個精彩時刻。





「高雄洲際酒店」，也同步響應全民觀賽熱潮，即日起至7月31日止，高雄洲際酒店推出期間限定的限時互動應援企劃「GOAL FOR LUCK」應援抽獎遊戲。凡在館內的指定餐廳用餐，單筆消費金額滿＄1,500，並加入高雄洲際酒店的 LINE 官方帳號，即可在現場參與「GOAL FOR LUCK」線上射門抽獎遊戲。遊戲畫面將隨機出現「進球」、「越位」、「防守」等令球迷會心一笑的趣味結果，參與者將有機會免費兌換期間限定的應援餐點與飲品。









「GOAL FOR LUCK」抽獎遊戲將隨機出現進球、越位、防守等趣味結果，並有機會免費兌換應援餐點與飲品。



※提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒。







以上圖片：各飯店提供