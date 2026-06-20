2026-06-20 20:00 Milly
台北最親民的小百岳！捷運下車10分鐘就開爬，還能看飛機、遠眺101
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：劍潭山步道從捷運劍潭站步行約十分鐘即可到達。
- 重點二：前段雖有連續階梯，但後段多為平緩路段適合新手。
- 重點三：觀景平台可看飛機起降、遠眺台北101與城市夜景。
台北最容易親近的小百岳：劍潭山步道
想安排一趟不用開車、不必準備太多裝備的輕鬆登山行程嗎？位於台北市士林區的劍潭山，絕對是許多人心中的入門首選。
從捷運劍潭站出發，步行約10分鐘即可抵達登山口，交通便利程度幾乎沒有門檻。雖然起登後會先迎來一段連續階梯，但只要放慢腳步慢慢走，很快就能適應節奏。
新手友善步道，邊走邊玩也不會太累
通過前段階梯後，步道整體以平緩路段為主，相當適合親子家庭或平時較少運動的人。
如果覺得有點喘，不妨停下腳步喝口水、看看沿途盛開的小花與綠意景色。比起追求速度，劍潭山更適合用悠閒的步調慢慢感受山林。
一路聊天、拍照，不知不覺就能抵達熱門的「老地方觀機平台」。
遠眺101、看飛機起降，城市景觀一次收集
觀機平台是劍潭山最受歡迎的景點之一。
站在平台上，可以俯瞰台北市區景色，天氣晴朗時還能清楚看見台北101。而且能欣賞松山機場飛機起降，展望非常好。
到了夜晚，城市燈火逐漸亮起，是欣賞夜景的絕佳地點。
若當天體力與時間充裕，還可以繼續往碧山巖方向前進，完成一段台北大縱走劍潭支線行程。
下山後的幸福行程：人氣台式涮涮鍋
運動完最期待的，當然就是好好吃一頓。
位於捷運劍潭站附近的富樂臺式涮涮鍋，彭湃程度絕對不會讓你失望。雖然用餐尖峰時段需要抽號碼牌等候，但因為店面空間寬敞、座位數不少，通常不會等待太久。
等待期間還能先享用飲料與冰品。餐點部分，菜盤份量相當充足，除了附雞蛋之外，主食還可選擇白飯、滷肉飯或麵類，醬料區更提供台式泡菜自由取用，飽足感十足。
最後再擠上一支霜淇淋，為這趟輕鬆又療癒的半日旅行畫下完美句點。
劍潭山步道資訊
特色亮點
- 小百岳入門路線
- 捷運即可抵達
- 步道平緩好走
- 親子友善
- 觀景平台視野佳
- 可欣賞飛機起降
- 可遠眺台北101
富樂臺式涮涮鍋
- 地址｜台北市士林區承德路四段75-1號
- 電話｜02-2886-6895
- 營業時間｜11:00－22:00
- 備註｜僅收現金
精華 FAQ
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因為它從捷運劍潭站步行約十分鐘就能抵達登山口，交通門檻低；步道前段雖有階梯，但整體路線平緩，對新手、親子與少運動者都相當友善。
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熱門的老地方觀機平台能俯瞰台北市景，天氣好時可遠眺台北101，也能欣賞松山機場飛機起降；夜晚則可看到城市燈火，是賞景與拍照的好地方。
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文章推薦到捷運劍潭站附近的富樂臺式涮涮鍋，用餐空間寬敞、菜盤份量充足，還有飲料、冰品與霜淇淋，並提供白飯、滷肉飯或麵類等主食選擇。
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